-El grito desesperado de Uspallata, un pueblo que se esperanza con la llegada de la minería.

El comienzo de la audiencia pública de Evaluación del Informe de Impacto Ambiental del proyecto PSJ Cobre Mendocino no fue solo una oportunidad para manifestar posturas frente a la minería . Los habitantes de Uspallata usaron el espacio para manifestar su descontento con la falta de servicios y de oportunidades laborales y de estudio.

Otro orador, Sebastián Castro, manifestó: "Esta actividad hay que desarrollarla con controles, transparencia y con una mirada integral del cuidado del medio ambiente y bienestar social. Sabemos que Mendoza necesita diversificar su matriz productiva , la vitivinicultura, el turismo y la agricultura son pilares que debemos proteger, no deben desaparecer, pero también debemos sumar nuevas oportunidades que generen empleo de calidad, arraigo en la comunidad y progreso genuino".

El "Sí apoyo a la minería" en muchos casos era acompañado de una serie de faltantes que Uspallata exige y se ilusiona con su llegada a través del circulo virtuoso que puede generar la actividad minera.

"Hoy los que estamos en Uspallata sufrimos la falta de cloacas, de luz, cuando se corta la electricidad hay un porcentaje alto de población que se queda sin agua. Cuando en invierno se corta la luz, se quedan sin calefacción, volvemos a las leñitas y a los tronquitos", comentó la oradora Miriam Bustos.

El reclamo de las madres que ven partir a sus hijos hacia otras ciudades

Al inicio de la primera jornada de audiencia pública muchas mujeres alzaron la voz para solicitar oportunidades laborales para sus hijos. Cansadas de verlos partir en busca de un futuro mejor en otra ciudad, decidieron acercarse al predio minero para ser escuchadas.

El reclamo de las madres que ven partir a sus hijos hacia otras ciudades

"Estoy aquí para dar mi total apoyo a PSJ Cobre Mendocino, porque siento que este proyecto es una gran oportunidad para mi pueblo, sus habitantes y las futuras generaciones. Como madre me duele pensar que mis hijas y muchos jóvenes tengan que irse, dejando a sus familias, amigos y el lugar donde crecieron, en busca de oportunidades, las cuales hoy Uspallata no tiene para ofrecerles, ya sean laborales o académicas", expresó Adriana Encina.

Gabriela Molina también manifestó su descontento con la situación actual. "Soy mamá de tres hijos, abuela, emprendedora y estudiante. La industria minera va a abrir puertas a oportunidades para nuestros hijos, para nuestras familias, para que se puedan desarrollar, crecer y quedarse en el lugar que eligieron para vivir. Apostamos a una minería responsable, sustentable, participativa, y, por supuesto, inclusiva", indicó.

Las mujeres de Uspallata alzaron la voz por sus hijos.

Edgardo Vera, presidente de la Cámara de Minería de Uspallata, contó que en la localidad viven unas 15.000 personas y las opciones para trabajar, mayormente, son entrar en el Ejército o en Gendarmería. "No hay industria en este pueblo, entonces no hay posibilidades para la juventud, no hay ni siquiera terciario. Entonces, esto va a ser una gran oportunidad para que cambie todo y venga un gran desarrollo", expresó esperanzado.

Por su parte, Silvia Reynoso contó cómo vive la falta de oportunidades en los más jóvenes. "Acá en Uspallata se necesitan muchas cosas, por nuestros hijos, en primer lugar. Yo soy mamá, mi hijo se fue a Chile a trabajar porque aquí lamentablemente no hay futuro", indicó.

Una vecina de Polvaredas también se acercó para dar su apoyo al proyecto y manifestar su opinión. "Imagínense que si en Uspallata no hay empleo, en Polvaredas, que está en alta montaña, mucho menos. Como todo ser humano, tenemos derecho a tener un empleo y poder sustentar las necesidades de nuestros niños. Yo tengo tres y creo que decirle sí a la minería es también crear un buen futuro para ellos", expresó Belén Agüero.