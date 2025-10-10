Javier Milei celebró el "apoyo histórico de EE.UU." y anunció una reforma laboral y tributaria

A poco más de dos semanas de las elecciones nacionales legislativas, el presidente Javier Milei sigue al frente de la campaña y este viernes visitó la planta de Sidersa, en San Nicolás . Lo hizo junto al candidato a diputado Diego Santilli, además de funcionarios nacionales y referentes libertarios.

“Es un gran día para el futuro económico del país. Ayer logramos un apoyo histórico de Estados Unidos para el futuro ”, afirmó el Presidente, en referencia al swap de US$20.000 millones acordado con la gestión de Donald Trump. “Este será un hito fundacional para una nueva era que está comenzando”, agregó.

Además, Milei anunció una “reforma general del régimen laboral” . “Necesitamos más empresas contratando y más trabajadores trabajando, con un marco jurídico claro, que deje ser un obstáculo ”, añadió.

“Queremos dar flexibilidad para que pueda haber más puestos de trabajo y mejores salarios -aclaró el Presidente-. Queremos que no sea necesario contratar un abogado para generar empleo formal”. En ese sentido, prometió “terminar de una vez y para siempre con la nefasta industria del juicio “. Y aclaró: ”El fin de este plan es dinamizar la economía”.

Además, confirmó que impulsarán una nueva reforma tributaria, con la que se “eliminarán 20 impuestos”. “Vamos a cortar de cuajo con esta adicción de inventar impuestos”, enfatizó, y aseguró que, luego de las elecciones legislativas del 26 de octubres, “el próximo Congreso será más reformista que el actual”.

En esa línea, el Presidente se refirió a la importancia de “muchos legisladores que sin pertenecer al Gobierno comparten el destino de país al cual conducen estas reformas”.

Durante su discurso, también habló de las importaciones. “Vamos a abrir las puertas de nuestro país para que ingresen productos de todo el mundo -anticipó-. Será un cambio de paradigma en la vida de los argentinos. Veremos una revolución productiva sin precedentes”.

En un tono similar a sus actos de estos días, Milei pidió “abandonar la falsa idea que nos conduce al fracaso es la única manera de llegar al otro lado”. Y arengó: “No aflojemos. El camino es arduo pero estamos más cerca que nunca de cambiar el rumbo de manera definitiva”.

Las inversiones anunciadas por el Presidente Javier Milei

La elección de Sidersa no es casual: la empresa confirmó su incorporación al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) en julio de este año. El proyecto, que demandará una inversión aproximada de u$s300 millones, fue aprobado a través de la Resolución 1028/2005 del Ministerio de Economía. Es la primera iniciativa netamente industrial incorporada al régimen.

“Hoy, a primera hora de la mañana, celebramos la firma de la inversión más grande de la historia argentina. Se trata de un acuerdo entre YPF y la ENI, la empresa de hidrocarburos de capitales italianos, que permitirá exportar entre 12 y 20 mil millones de dólares de gas natural licuado al año. En total, comprenderá una inversión de 30 mil millones de dólares en Argentina a lo largo de los próximos cinco años”, expresó Milei en San Nicolás.

“Esto lo convierte en uno de los desarrollos energéticos más importantes de toda América Latina. Pero no solo eso: a las pocas horas, OpenAI, la empresa de inteligencia artificial más importante del mundo, anunció su intención de invertir 25.000 millones de dólares en desarrollar data centers en nuestro país. Quieren convertir a la Argentina en el tercer hub de inteligencia artificial del mundo. O sea que, en el rango de seis horas, hemos tenido el gusto de que se anuncien inversiones por un total de 55.000 millones de dólares en la Argentina”, remarcó.