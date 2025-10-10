10 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Visita presidencial

Javier Milei: "No aflojemos, porque el esfuerzo esta vez vale la pena"

En Mendoza, Milei llamó a sostener el rumbo de su gestión y pidió apoyo para las elecciones del 26 de octubre: “No se dejen ganar por el pesimismo de los que quieren que nada cambie”.

El presidente pasó por Mendoza y fue recibido por una multitud.

El presidente pasó por Mendoza y fue recibido por una multitud.

Foto: Prensa La Libertad Avanza
Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#Política | Javier Milei fue recibido por una multitud en la Peatonal mendocina El presidente Javier Milei (@javiermilei) salió del hotel céntrico donde se encontraba alojado y fue recibido por una multitud de seguidores que lo esperaban con cánticos, banderas y gritos de apoyo. En medio de aplausos y teléfonos en alto, el mandatario recorrió la Peatonal saludando a su militancia, que se había reunido desde temprano para poder verlo de cerca y acompañarlo durante su visita a Mendoza. Durante el trayecto, las fuerzas de seguridad escoltaron al presidente mientras los simpatizantes libertarios coreaban su nombre, al tiempo que algunos manifestantes expresaban su rechazo con gritos en contra. La caminata marcó uno de los momentos más efusivos de la jornada en el marco de la visita presidencial y la campaña electoral rumbo a las legislativas 2025. Más información en sitioandino.com #JavierMilei #Mendoza #LaLibertadAvanza #PolíticaArgentina #Elecciones2025 #Presidente #CaminataMilei"

Qué dijo Javier Milei en su paso por la Ciudad de Mendoza

Durante su visita, el Presidente reafirmó el compromiso de su administración con el desarrollo federal y la recuperación de la Argentina productiva. “Estamos transformando al país, dejando atrás décadas de decadencia y construyendo una Argentina basada en el mérito, el trabajo y la libertad. Cada provincia tiene un rol clave en este proceso, y Mendoza será protagonista de la nueva etapa de crecimiento que estamos impulsando”, señaló.

Lee además
Las perlitas que dejó Milei en Mendoza: peleas, la fuga de Cornejo y los influencers que se sumaron
Las imágenes y videos

Las perlitas que dejó Milei en Mendoza: peleas, la "fuga" de Cornejo y los influencers que se sumaron
El Presidente Javier Milei en la visita a Mendoza,
Actualidad

Fotogalería: la visita de Javier Milei a Mendoza, en imágenes
Javier Milei, Luis Petri, Mendoza 09-10-25 (01)
Javier Milei recorri&oacute; el centro de Mendoza junto a Luis Petri y Karina Milei.

Javier Milei recorrió el centro de Mendoza junto a Luis Petri y Karina Milei.

Milei volvió a señalar que el país atraviesa un punto de inflexión histórico: “Tenemos que entender que estamos en un momento bisagra de la historia argentina. Si volvemos al pasado, volvemos a la inflación, al modelo de la pobreza y al fracaso. Pero si seguimos por este camino, vamos a construir una Argentina grande, libre y próspera”.

Mendoza será protagonista de la nueva etapa de crecimiento que estamos impulsando Mendoza será protagonista de la nueva etapa de crecimiento que estamos impulsando

El mandatario también destacó la importancia de consolidar las reformas iniciadas desde diciembre de 2023 y advirtió sobre los riesgos de retroceder: “Este 26 de octubre tenemos que reafirmar el cambio en las urnas. Si la libertad no avanza, la Argentina retrocede. No tiremos a la basura el esfuerzo que estamos haciendo los argentinos por salir adelante".

Javier Milei en Mendoza 09-10-25 (01)
Una multitud recibi&oacute; al presidente Javier Milei en la capital mendocina.

Una multitud recibió al presidente Javier Milei en la capital mendocina.

Finalmente, Milei cerró con un mensaje de esperanza y convicción a los mendocinos: “No se dejen ganar por el pesimismo de los que quieren que nada cambie. Por eso les pido que no aflojemos, porque el esfuerzo esta vez vale la pena. Que el esfuerzo valga la pena. ¡Viva la libertad, carajo! Y muchas gracias, Mendoza”.

Javier Milei, Luis Petri, Mendoza 09-10-25 (01)

Temas
Seguí leyendo

El dirigente de Cambia Mendoza que "esquivó" a Milei y armó agenda paralela

Megáfono en mano, Milei llamó a "no aflojar" a la multitud que lo acompañó en la Peatonal

Manifestantes expresaron su repudio ante la visita de Javier Milei a la Ciudad de Mendoza

Ayuda de Estados Unidos: Scott Bessent confirmó el swap por 20.000 millones de dólares para Argentina

Javier Milei en San Rafael: "Mendoza aparece como el futuro que queremos construir"

Alfredo Cornejo a Javier Milei: "Vamos a seguir tirando para el mismo lado"

Frente a Milei, Gabriel Brega pidió medidas urgentes para rescatar las economías regionales

Los detalles del operativo por la caminata de Javier Milei en el centro de Mendoza

LO QUE SE LEE AHORA
Las perlitas que dejó Milei en Mendoza: peleas, la fuga de Cornejo y los influencers que se sumaron
Las imágenes y videos

Las perlitas que dejó Milei en Mendoza: peleas, la "fuga" de Cornejo y los influencers que se sumaron

Las Más Leídas

Un radical sorteó la visita presidencial e hizo la suya. De quién se trata.
Ni se apareció

El dirigente de Cambia Mendoza que "esquivó" a Milei y armó agenda paralela

Las perlitas que dejó Milei en Mendoza: peleas, la fuga de Cornejo y los influencers que se sumaron
Las imágenes y videos

Las perlitas que dejó Milei en Mendoza: peleas, la "fuga" de Cornejo y los influencers que se sumaron

Manifestantes expresaron su repudio ante la visita de Javier Milei a la Ciudad de Mendoza
Voces en contra

Manifestantes expresaron su repudio ante la visita de Javier Milei a la Ciudad de Mendoza

El presidente recorrió el microcentro mendocino
Fotos y videos

Megáfono en mano, Milei llamó a "no aflojar" a la multitud que lo acompañó en la Peatonal

Vuelve el Zonda a Mendoza este viernes.
Pronóstico

Rige una alerta amarilla por Zonda en Mendoza este viernes: a qué zonas afectará

Te Puede Interesar

Fin de semana largo: ¿Son más baratos los alquileres temporarios en Mendoza o Chile?
Precios

Fin de semana largo: ¿Son más baratos los alquileres temporarios en Mendoza o Chile?

Por Sofía Pons
Las perlitas que dejó Milei en Mendoza: peleas, la fuga de Cornejo y los influencers que se sumaron
Las imágenes y videos

Las perlitas que dejó Milei en Mendoza: peleas, la "fuga" de Cornejo y los influencers que se sumaron

Por Luis Calizaya
Vuelve el Zonda a Mendoza este viernes.
Pronóstico

Rige una alerta amarilla por Zonda en Mendoza este viernes: a qué zonas afectará

Por Sitio Andino Sociedad