Javier Milei: "No aflojemos, porque el esfuerzo esta vez vale la pena"

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#Política | Javier Milei fue recibido por una multitud en la Peatonal mendocina El presidente Javier Milei (@javiermilei) salió del hotel céntrico donde se encontraba alojado y fue recibido por una multitud de seguidores que lo esperaban con cánticos, banderas y gritos de apoyo. En medio de aplausos y teléfonos en alto, el mandatario recorrió la Peatonal saludando a su militancia, que se había reunido desde temprano para poder verlo de cerca y acompañarlo durante su visita a Mendoza. Durante el trayecto, las fuerzas de seguridad escoltaron al presidente mientras los simpatizantes libertarios coreaban su nombre, al tiempo que algunos manifestantes expresaban su rechazo con gritos en contra. La caminata marcó uno de los momentos más efusivos de la jornada en el marco de la visita presidencial y la campaña electoral rumbo a las legislativas 2025. Más información en sitioandino.com #JavierMilei #Mendoza #LaLibertadAvanza #PolíticaArgentina #Elecciones2025 #Presidente #CaminataMilei"
Qué dijo Javier Milei en su paso por la Ciudad de Mendoza
Durante su visita, el Presidente reafirmó el compromiso de su administración con el desarrollo federal y la recuperación de la Argentina productiva. “Estamos transformando al país, dejando atrás décadas de decadencia y construyendo una Argentina basada en el mérito, el trabajo y la libertad. Cada provincia tiene un rol clave en este proceso, y Mendoza será protagonista de la nueva etapa de crecimiento que estamos impulsando”, señaló.
Javier Milei recorrió el centro de Mendoza junto a Luis Petri y Karina Milei.
Foto: Prensa La Libertad Avanza
Milei volvió a señalar que el país atraviesa un punto de inflexión histórico: “Tenemos que entender que estamos en un momento bisagra de la historia argentina. Si volvemos al pasado, volvemos a la inflación, al modelo de la pobreza y al fracaso. Pero si seguimos por este camino, vamos a construir una Argentina grande, libre y próspera”.
Mendoza será protagonista de la nueva etapa de crecimiento que estamos impulsando Mendoza será protagonista de la nueva etapa de crecimiento que estamos impulsando
El mandatario también destacó la importancia de consolidar las reformas iniciadas desde diciembre de 2023 y advirtió sobre los riesgos de retroceder: “Este 26 de octubre tenemos que reafirmar el cambio en las urnas. Si la libertad no avanza, la Argentina retrocede. No tiremos a la basura el esfuerzo que estamos haciendo los argentinos por salir adelante".
Javier Milei en Mendoza 09-10-25 (01)
Una multitud recibió al presidente Javier Milei en la capital mendocina.
Foto: Prensa La Libertad Avanza
Finalmente, Milei cerró con un mensaje de esperanza y convicción a los mendocinos: “No se dejen ganar por el pesimismo de los que quieren que nada cambie. Por eso les pido que no aflojemos, porque el esfuerzo esta vez vale la pena. Que el esfuerzo valga la pena. ¡Viva la libertad, carajo! Y muchas gracias, Mendoza”.