Javier Milei: "No aflojemos, porque el esfuerzo esta vez vale la pena"

El presidente de la Nación, Javier Milei , recorrió la Peatonal Sarmiento en la Ciudad de Mendoza , acompañado por la presidenta de La Libertad Avanza, Karina Milei , y el candidato a diputado nacional por la provincia, Luis Petri , en el marco de la campaña rumbo a las elecciones del próximo 26 de octubre.

Durante su visita, el Presidente reafirmó el compromiso de su administración con el desarrollo federal y la recuperación de la Argentina productiva . “Estamos transformando al país, dejando atrás décadas de decadencia y construyendo una Argentina basada en el mérito, el trabajo y la libertad . Cada provincia tiene un rol clave en este proceso, y Mendoza será protagonista de la nueva etapa de crecimiento que estamos impulsando ”, señaló.

Milei volvió a señalar que el país atraviesa un punto de inflexión histórico: “Tenemos que entender que estamos en un momento bisagra de la historia argentina . Si volvemos al pasado, volvemos a la inflación, al modelo de la pobreza y al fracaso. Pero si seguimos por este camino, vamos a construir una Argentina grande, libre y próspera ”.

El mandatario también destacó la importancia de consolidar las reformas iniciadas desde diciembre de 2023 y advirtió sobre los riesgos de retroceder: “Este 26 de octubre tenemos que reafirmar el cambio en las urnas. Si la libertad no avanza, la Argentina retrocede. No tiremos a la basura el esfuerzo que estamos haciendo los argentinos por salir adelante".

Javier Milei en Mendoza 09-10-25 (01) Una multitud recibió al presidente Javier Milei en la capital mendocina. Foto: Prensa La Libertad Avanza

Finalmente, Milei cerró con un mensaje de esperanza y convicción a los mendocinos: “No se dejen ganar por el pesimismo de los que quieren que nada cambie. Por eso les pido que no aflojemos, porque el esfuerzo esta vez vale la pena. Que el esfuerzo valga la pena. ¡Viva la libertad, carajo! Y muchas gracias, Mendoza”.