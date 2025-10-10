Lomo, cerveza y música: así se vive el festival más sabroso de Godoy Cruz

Hoy viernes, a partir de las 19.00 horas , regresa el Festival del Lomo al Espacio Verde Menotti Pescarmona en el departamento de Godoy Cruz .

Desde ayer, la propuesta que celebra a uno de los tradicionales platos mendocinos desarrolla su segunda edición luego del éxito de la primera, iniciada durante la gestión de Diego Costarelli .

Durante el evento, se entregarán los premios de reconocimiento a las mejores propuestas en gastronomía en dos categorías: Lomo de la Casa y Lomo Identitario Godoy Cruz.

Las instancias de evaluación incluyen una cocina en vivo en el Parque, donde se medirá creatividad, técnica, sabor, presentación y uso de productos regionales.

image

Degustadores y premios en Godoy Cruz

El público también es protagonista. Es que quienes encuentren vouchers en los locales adheridos recibirán un lomo de regalo y pases para la Fiesta de la Cerveza. Además, podrán participar en la votación online para elegir al “Lomo Popular 2025”.

Es importante resaltar que el jurado estará compuesto por especialistas del Instituto Gastronómico de las Américas y reconocidos chefs mendocinos. Por lo tanto, se entregarán menciones a la mejor presentación, mejor sabor, técnicas de cocción y mejor uso de productos identitarios.

image

Los locales participantes

Cabe destacar que entre los 14 comercios inscriptos, 9 son locales y 5 son invitados de departamentos vecinos. Entre las lomiterías locales se encuentran Don Mateo Casa de Comidas, Del Monte Lomos, Olive Gluten Free, La Colina Parrilla, La Bodegona, El Quincho Resto Bar, Ñam Lomos, Esquina Oeste y Sanguchitos Ya. Mientras que las invitadas serán La Fábrica de Lomos (Ciudad de Mendoza), Café Kanela (Guaymallén), Hoy Cocina Nieto (Luján de Cuyo), Mechados (Maipú) y Del Toro Lomos (Las Heras).

Cabe destacar que la bebida no quedará fuera del evento. Participarán 6 cervecerías y un stand de Bodega Estancia Mendoza.

1. 23 ríos

2. Brumen

3. Brader

4. Pirca

5. Olegario

6. Starke

image

Las ofertas y promos en Godoy Cruz

Se podrán comprar lomos en cualquier stand a $ 8.000. Mientras que el precio de la cerveza será de una pinta por 5.000 o dos por 9.000. Mientras que si se abona en efectivo, el precio quedará en una por 4.500 o dos por 8.000.

En esta ocasión, estarán permitidas las reposeras o mantitas, y habrá estacionamiento medido hasta las 12 en las zonas aledañas. Quienes lleguen temprano tendrán la chance de estacionar gratis en la playa del Hiper Maxi hasta la 1.

image

Identidad y turismo gastronómico

La iniciativa forma parte del Foro de Origen e Identidad Gastronómica de Mendoza, impulsado por el Gobierno provincial. Además, cuenta con el acompañamiento de: