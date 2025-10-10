Renuncia de José Luis Espert: el Gobierno apeló el fallo por la reimpresión de boletas en PBA

10 de octubre de 2025
El gobierno de Javier Milei apeló formalmente el fallo de la Justicia Electoral que rechazó su pedido para reimprimir las boletas únicas papel (BUP) en la provincia de Buenos Aires antes de las elecciones generales del 26 de octubre de 2025. El escrito presentado ante la Cámara Nacional Electoral (CNE) busca revertir la resolución dictada por la Junta Electoral del distrito, que consideró inviable modificar la papeleta pese a la renuncia de varios postulantes clave, entre ellos José Luis Espert.

El tribunal bonaerense argumentó que la reimpresión masiva de las boletas resultaría “material, temporal y jurídicamente inviable”, a la luz del cronograma, los recursos disponibles y la logística electoral ya en marcha. El planteo original de La Libertad Avanza surgió tras la baja de Espert por recibir una transferencia bancaria de un empresario investigado por narcotráfico y lavado de activos, lo que dejó a la fuerza con una oferta de candidatos distinta a la impresa finalmente en las BUP.

El fallo, firmado por los jueces Jorge Eduardo Di Lorenzo (Cámara Federal de Apelaciones de La Plata), Hilda Kogan (Suprema Corte bonaerense) y Alejo Ramos Padilla (Juzgado Federal con competencia electoral), sostuvo que acceder al pedido ponía en riesgo la correcta celebración de los comicios y el principio de igualdad entre todas las fuerzas. Para reforzar la decisión, el tribunal citó informes del Ministerio del Interior, que estimaron en $12.169.655.000 el costo de una eventual reimpresión y detallaron que el proceso demoraría no menos de nueve días, generando un cuello de botella en la distribución a las más de 38.000 mesas del distrito. El Correo Oficial advirtió a la Justicia que la entrega de material debía concretarse al menos diez días antes de la jornada electoral para evitar el peligro de demoras.

Sin embargo, el recurso de apelación de La Libertad Avanza presentado ante la CNE enfatiza que la negativa a actualizar la boleta implica una afectación al derecho de los electores a elegir entre “candidaturas verdaderas y no ficticias”. El escrito sostiene que existen antecedentes de jurisprudencia y recursos técnicos para hacer viable la reimpresión, incluso con los plazos ajustados, y desmiente que el operativo logístico resulte imposible si las autoridades gestionan las partidas presupuestarias disponibles. El Gobierno también advierte que la falta de actualización lesiona la representación democrática y puede inducir a error a miles de bonaerenses que concurrirán a votar con boletas que ya no reflejan la situación real de los partidos.

image

Karen Reichardt por José Luis Espert

En este escenario, la cabeza visible de la boleta de La Libertad Avanza permanecerá siendo Karen Reichardt acompañada por la imagen del renunciante Espert.

La Cámara Nacional Electoral debe resolver si prevalece el criterio de conservar la integridad operativa de la elección ya planificada o si corresponde priorizar el principio de representación efectiva en la oferta de candidatos, con la posibilidad de ordenar medidas extraordinarias.

