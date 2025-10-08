La Justicia Electoral confirmó que a José Luis Espert lo deberá reemplazar Karen Reichardt en la lista de LLA.

8 de octubre de 2025
La Justicia Electoral confirmó que Karen Reichardt será quien deba encabezar la lista de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires en reemplazo José Luis Espert y rechazó el pedido del Gobierno Nacional para que sea Diego Santilli el que ocupe ese lugar.

El juez federal con competencia electoral de La Plata, Alejo Ramos Padilla, resolvió "no hacer lugar a los corrimientos solicitados por la alianza La Libertad Avanza" para las elecciones 2025 del 26 de octubre. De esta manera, tras la renuncia de Espert a su candidatura como diputado nacional por supuestos vínculos con el empresario Fred Machado, acusado de narcotráfico, la segunda figura en la boleta, es decir, la artista, tomará su lugar, y no el tercero, el exaliado de Mauricio Macri.

A través del escrito, el juez declaró "la inconstitucionalidad de la aplicación del art. 7 del Decreto 171/19 para el reemplazo del primer candidato titular de la lista, conforme los alcances establecidos en el punto VII de los considerandos de la presente".

De esta forma, quedará la actriz y vedette Karen Reichardt al frente de la lista por la provincia de Buenos Aires para competir el próximo 26 de octubre por la composición del Congreso Nacional y será escoltada por Diego Santilli y Gladys Humenuk.

A su vez, Ramos Padilla le aceptó la renuncia a Espert, pero también a Lucía Elizabeth Benardoni (que iba N°34) y a María Gabriela Gobea (suplente N°5), que el Gobierno había pedido bajar para que quedara ordenada la paridad de género si Santilli iba primero en la lista.

Quién es Karen Reichardt

La candidata libertaria es de Lomas de Zamora, tiene 56 años y comparte con Javier Milei el amor por los caninos. Actualmente conduce el programa "Amores Perros" en la Televisión Pública. Sin embargo, sus comienzos en los medios fueron con Raúl Portal en un programa que se emitió durante la medianoche, llamado "NotiDormi", por la señal ATC.

Trabajó en televisión, cine y teatro, con figuras como Jorge Guinzburg y Guillermo Francella. Además, tiene dos hijos, es hincha de River y se relaciona con asociaciones proteccionistas. También fue tapa de la Revista Playboy.

No cuenta con experiencia en cargos públicos y sobre su candidatura, a través de su cuenta de Instagram, expresó: "Sé que el esfuerzo valdrá la pena, no necesitaba entrar en la política y exponerme a la miseria humana de quienes quieren una Argentina decadente; pero quiero estar en un lugar desde donde pueda implementar mis ideas para el país". Fuente: NA.

