Modificaciones en la lista de La Libertad Avanza: quién es Karen Reichardt

Resta la decisión final del Juez Federal Alejo Ramos Padilla para conocer si Diego Santilli encabezará la lista de La Libertad Avanza en la Provincia de Buenos Aires, o si finalmente lo hará Karen Reichardt. Lo cierto es que -tras la renuncia de José Luis Espert- la segunda figura en la boleta era la artista y el tercero, el exaliado de Mauricio Macri.
Santilli y Reichardt se encontraban en Mar del Plata, en actividades de campaña junto a Javier Milei, cuando trascendió que la fiscal electoral bonaerense Laura Roteta dictaminó que la candidata, heredera natural del puesto, sea la cabeza de lista.
Nueva cara de La Libertad Avanza: quién es Karen Reichardt
La candidata libertaria es de Lomas de Zamora, tiene 56 años y comparte con Javier Milei el amor por los caninos. Actualmente conduce el programa "Amores Perros" en la Televisión Pública. Sin embargo, sus comienzos en los medios fueron con Raúl Portal en un programa que se emitió durante la medianoche, llamado "NotiDormi", por la señal ATC.
Trabajó en televisión, cine y teatro, con figuras como Jorge Guinzburg y Guillermo Francella. Además, tiene dos hijos, es hincha de River y se relaciona con asociaciones proteccionistas. También fue tapa de la Revista Playboy.
" Amores Perros es mucho más que un programa… Es el amor por los animales, las historias que nos conmueven y un gran equipo que hace posible cada programa en pantalla. Gracias a la producción, a cada invitado y a vos que nos acompañás del otro lado. Porque juntos seguimos construyendo este espacio pensado para los amantes de los animales. ¿Ya sos parte de esta comunidad? Sumate y viví con nosotros todo lo que es Amores Perros. #amoresperros #karenreichardt #producción #somosamoresperros #tvpública #amoranimal #doglovers #perrosfelices"
No cuenta con experiencia en cargos públicos y sobre su candidatura, a través de su cuenta de Instagram, expresó: "Sé que el esfuerzo valdrá la pena, no necesitaba entrar en la política y exponerme a la miseria humana de quienes quieren una Argentina decadente; pero quiero estar en un lugar desde donde pueda implementar mis ideas para el país".
"Hace 1 año asumía @javiermilei días después tenía el gusto de conocerlo personalmente, fué el mejor voto de mi vida. , cada día me levanto c esperanza ,y con alguna noticia q favorece al crecimiento de cambio real y de fondo de nuestra Amada Argentina gracias presidente x trabajar todos los días , para q vuelvan los q se fueron y se queden los que están !! Vamos Argentina x 2025 "
Además, indicó que conoce "las dinámicas de la actividad económica", porque creó empresas y fuentes de empleo. "Como así también pretendo aportar proyectos pensados desde lo humano para contrarrestar la degradación social y cultural que avanzó sobre nuestro país llevando a muchos a un salvajismo que va desde el maltrato animal, hasta la delincuencia y el desprecio por la vida humana", detalló.
"Nací en Lomas de Zamora , tengo 56 años , 2 hijos grandes, y vivo con mis 3 perritas ,siempre apoyé las ideas y convicciones de nuestro Presidente @javiermilei aún antes de serlo , hoy tengo el honor y orgullo de ser candidata a diputada nacional x la provincia de Bs As acompañando a @joseluisespert y @diegosantilliok ! #kirchnerismonuncamás"