Cambio inesperado en el oficialismo: por qué Diego Santilli no lideraría la lista y quién tomaría su lugar

La fiscal electoral bonaerense Laura Roteta dictaminó que corresponde que Karen Reichardt sea la cabeza de la lista de candidatos a diputados de La Libertad Avanza (LLA) por la Provincia de Buenos Aires, luego de la renuncia del legislador José Luis Espert. El oficialismo había anunciado a Diego Santilli.
La fiscal sostuvo que Reichardt debe ascender del segundo al primer lugar de la nómina y, de ahí en más, “debe continuar el corrimiento ascendente del resto de la lista”, según el expediente 9705/2025, aunque deberá resolver este miércoles el juez federal con competencia electoral del distrito Alejo Ramos Padilla.
El Código Nacional Electoral no favorece a la administración libertaria dado que en su Artículo 63 establece que los plazos para presentar impugnaciones deben hacerse con “una antelación no menor a sesenta (60) días corridos de la realización del acto eleccionario”.
Este martes, Santilli acompañó a Javier y Karina Milei a las actividades de campaña en Mar del Plata por las elecciones 2025. "Estamos en el camino correcto. No aflojemos ni un metro. ¡Vamos todos a votar el 26 para sostener el rumbo!", expresó vía X.
Sabemos todo lo que se hizo y también lo que falta. Hoy, en Mar del Plata, con una inversión de USD 300 millones se inauguró la planta procesadora de alimentos más moderna de Latinoamérica, que va a producir y exportar desde la Provincia y generará 3000 puestos de trabajo.… pic.twitter.com/0TLHTc45Bx