"Voy a dejar el alma para defender el rumbo", la palabra del reemplazante de Espert en la lista libertaria

La renuncia de José Luis Espert a su candidatura como primer diputado nacional de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires abrió paso a un nuevo escenario político en el distrito más grande del país. El lugar será ocupado por Diego Santilli , quien se convirtió en la nueva cara de la boleta libertaria a menos de tres semanas de los comicios .

El propio Santilli fue quien confirmó su ascenso a través de un posteo en X (antes Twitter). Allí dejó una definición con tono de campaña: “No nos dejemos correr por los mismos que gobernaron 16 años y llevaron al país al fracaso. El camino es duro, pero es el correcto. Enfrente: el kirchnerismo, que dejó miseria e inflación. Voy a dejar el alma para defender el rumbo y frenar a los que quieren que explote el país” , escribió.

La frase, que terminó marcando el tono del día, fue rápidamente replicada por dirigentes libertarios que buscaron mostrar c ohesión tras la crisis desatada por la salida de Espert .

No nos dejemos correr por los mismos que gobernaron 16 años y llevaron al país al fracaso. El camino es duro, pero es el correcto. Enfrente: el kirchnerismo, que dejó miseria e inflación. Voy a dejar el alma para defender el rumbo y frenar a los que quieren que explote el país

La salida de Espert se precipitó después de los cuestionamientos por sus vínculos con el empresario Fred Machado , investigado en causas de narcotráfico. Aunque en un primer momento el legislador se resistió, finalmente este domingo puso su renuncia a disposición del presidente Javier Milei , quien la aceptó.

José Luis Espert rompe en llanto tras acusación "Tengo hijos, tengo hermanos, esposa y esta basura de Grabois ha hecho lo que ha hecho con mi nombre, el de mi padre. Terrible. Pero bueno, a este juego nos lleva esta manga de delincuentes". Esas fueron las palabras de José Luis Espert, visiblemente afectado, en diálogo con Gabriel Anello, tras la dura acusación de Juan Grabois, quien lo señaló de recibir dinero del narcotráfico.

En ese marco, la Ley Electoral define la sucesión: al renunciar un candidato varón, debe reemplazarlo el siguiente varón en la nómina. Así, el corrimiento automático benefició a Santilli, que pasó del tercer lugar al primero. De este modo, la actriz Karen Reichardt, que figuraba en el segundo puesto, se mantiene en ese lugar en la lista.

La decisión también tiene un componente simbólico: Santilli ya había encabezado la boleta bonaerense en 2021 por Juntos por el Cambio, cuando derrotó al kirchnerismo por un punto y medio. Ahora vuelve a ocupar el lugar de liderazgo, pero esta vez bajo el sello libertario.

Renunció Espert: qué pasa con las boletas ya impresas

Si bien en el Gobierno todavía evalúan la posibilidad de imprimir boletas con el rostro de Santilli en el primer lugar, fuentes de la Justicia Electoral afirmaron que no habrá reimpresión de papeletas, ya que el proceso de impresión y distribución de las boletas únicas de papel (BUP) ya está en marcha. La cara de Espert seguiría figurando, aunque los votos se contabilizarán para la lista oficial de La Libertad Avanza, con Santilli en primer lugar.

POR LA ARGENTINA, DOY UN PASO AL COSTADO



Puse a disposición mi renuncia a la candidatura a Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires y el Presidente Javier Milei decidió aceptarla.



En estas elecciones la Argentina tiene, una vez más, la oportunidad de dar vuelta la… — José Luis Espert (@jlespert) October 5, 2025

“La instancia de impresión ya está precluida, no se puede retrotraer”, indicaron al sitio Infobae desde el Juzgado Federal N°1 de La Plata, a cargo del operativo electoral en Buenos Aires.

Con Santilli a la cabeza: el relanzamiento de campaña de La Libertad Avanza

Con la crisis parcialmente contenida, La Libertad Avanza prepara ahora un relanzamiento de campaña en Mar del Plata, previsto para el próximo martes. El acto contará con la presencia de Javier Milei y Diego Santilli, junto al intendente Guillermo Montenegro, senador electo por Buenos Aires.

Diego Santilli, PRO.jpg Diego Santilli ocupará el primer lugar de la lista de La Libertad Avanza, que dejó vacante José Luis Espert. Foto: NA

El oficialismo buscará darle volumen político a la figura de Santilli, que aporta fuerte conocimiento en territorio bonaerense y, según analizan en el entorno libertario, podría ayudar a reducir la brecha electoral en el distrito, donde las encuestas marcan una diferencia de entre 15 y 20 puntos a favor de la oposición.

La apuesta del Gobierno es clara: con Santilli al frente, intentar achicar la diferencia en la provincia más grande y equilibrar con mejores resultados en otros distritos como la Ciudad de Buenos Aires, Mendoza, Santa Fe y Córdoba.