Elecciones 2025 en San Rafael: estas son las boletas que te encontrarás para votar

Por Florencia Martinez del Rio 5 de octubre de 2025 - 16:46
El 26 de octubre en la
provincia de Mendoza se realizarán las elecciones 2025, en las que se elegirán 5 diputados nacionales, 24 diputados y 19 senadores provinciales, repartidos entre los cuatro distritos electorales. Además, se elegirá la mitad de los concejales en 12 departamentos. En esta nota te contamos qué se vota en . San Rafael
El intendente de San Rafael, Omar Félix, decidió que se vote la categoría departamental separada de las elecciones nacionales y provinciales; es decir que los aspirantes al Concejo Deliberante se elegirán el 22 de febrero del próximo año. Es decir, que en este departamento se votará en octubre de 2025 y en febrero de 2026.
En el caso de San Rafael,
. Así se establece de acuerdo a la Constitución Provincial y a la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 1079. se elegirán 6 de los 12 concejales, mientras que el resto se renovará en 2027
Además,
, donde se elegirán 4 senadores y 5 diputados provinciales. San Rafael integra junto a General Alvear y Malargüe el Cuarto Distrito Electoral
Boleta provincial
Boleta única San Rafael, elecciones 2025 Mendoza
Candidatos en la Cuarta Sección Electoral
Senadores Provinciales Frente Fuerza Justicialista: Pedro Javier Serra, Liliana Paponet, Yanela Betiana Medina, Ezequiel Ascoetti. Frente Verde: Fabiola Carrión, Nahuel Fernández, Constanza Segura, Ángel Cádiz. Protectora: Johana Lourdes Lucero, Luis Osvaldo Lucero, Lucía Morabito, Gabriel Báez. Frente de Izquierda - Unidad: Hernán Pujol, María Correa, Franco Ignacio Grifol, Alejandra Guillén. Frente Libertario Demócrata: Carlos Lagos, Bibiana Pereyra, Darío Olarte, Raquél Valde. Provincias Unidas: Cecilia Bielli, Fabián Pérez, Claudia Lissandrello, Jonathan Gatica. Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza: Leonardo Yapur, Carolina Loparco, Jésica Laferte, Ricardo Ramos. Partido de los Jubilados: Carlos Samudio, Adriana Calderón, Antonio Merenda, Olga Cañas.
Diputados Provinciales Frente Fuerza Justicialista: Alejandra Barro, Gustavo Perret, Marta Martínez Rejtman, Andrés Risi, Julen Rabino. Frente Verde: Martín Palma, Mariana Sosa, Daniel Vallejos, Nery Flores, Marta Dominguez. Protectora: Manuel Juliao Alec, Marcela Loria, Carlos Rodolfo Arenas, Romina Oviedo, Antonio David Giménez. Frente de Izquierda - Unidad: Lihuen Albornoz, Edgard Sotorres, Karen Aldana Vargas, Franco Ceballos, Valeria Recabarren. Frente Libertario Demócrata: Martín Marcianesi, Macarena Sánchez Arana, Daniel Morandini, Elizabet Suarez, Roque David Aranega. Provincias Unidas: Gustavo Majstruk, Pamela Belén Grain, Roberto Yarsky, Andrea Lucero, Jorge Antonio Guarnier. Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza: Alejandra Torti, Nicolás De Pedro, Carlos Ponce, Valentina Sánchez, Natalia Alonso. Partido de los Jubilados: Laura Carrasco, Darío Barcudi, Javier Pretel, Elsa Piris, Fernando Barrera. Boleta nacional
Además de la boleta provincial, en San Rafael, el elector se encontrará con la boleta nacional.
boleta única provincia de Mendoza, elecciones 2025, diputado nacional
Frente Fuerza Justicialista Emir Félix Marisa Uceda Matías Stevanato Flor Destéfanis Fernando Ubieta
Frente Verde Diputados Nacionales Mario Vadillo Belén Bobba Dugar Chappel Oriana Torres Maximiliano Muñoz
Protectora Fuerza Política Carolina Jacky Sebastián Zelada María Inés Rojas Mateo Matas Laura Urzi
Frente de Izquierda y de los Trabajadores - Unidad Micaela Blanco Minoli Nicolás Fernández Marta Bernabeu Nicolás Cortez Julieta Uceda
Movimiento al Socialismo Susana Barros Fernando Flores Pamela Miranda Nahuel Díaz Lis López
Frente Libertario Demócrata Gabriel Sottile Mariel Maestri Gastón Pescarmona Ángeles Bermejo Federico Raffetto
Alianza Defendamos Mendoza - Provincias Unidas Jorge Difonso Flavia Manoni Jorge Palero Gisella Talquenca
Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza Luis Alfonso Petri Pamela Fernanda Verasay Álvaro Martínez María Julieta Metral Asensio Mauricio Oscar Pinti Clop