La defensa de Julieta Silva pide el sobreseimiento y buscan cerrar la causa con un juicio abreviado

Los abogados de Julieta Silva , la mujer oriunda de San Rafael condenada por la muerte del rugbier Genaro Fortunato , solicitaron el sobreseimiento de su clienta en la nueva causa que investiga el fiscal Fabricio Sidoti . Además, propusieron la posibilidad de cerrar el proceso mediante un juicio abreviado .

Silva está imputada por lesiones leves agravadas, privación ilegítima de la libertad agravada , amenazas agravadas y desobediencia a una orden judicial , todos delitos cuya presunta víctima sería su marido, Lucas Giménez .

El reconocido abogado Roberto Castillo , representante de Silva, explicó que el pedido de sobreseimiento alcanza los delitos de amenazas, privación de la libertad y desobediencia. “Para evitar llegar a juicio, planteamos una salida alternativa en el delito de lesiones, priorizando los derechos del hijo en común , que podrían verse afectados si el conflicto escala”, señaló.

En su presentación, la defensa argumentó que los hechos atribuidos “no encuadran en ninguna figura penal” y calificó la acusación como “forzada, artificiosa y descontextualizada” . Además, sostuvieron que la imputación “ignora el contexto de violencia de género en el que ocurrieron los hechos” y que “pretende criminalizar a la víctima” , contraviniendo los estándares legales vigentes.

Los abogados de Julieta Silva solicitaron que se la exima de varios cargos y plantearon una salida alternativa

Ahora, será el fiscal Sidoti quien deberá decidir si acepta la propuesta de la defensa y avanza con un juicio abreviado o si continúa con la investigación hasta un debate oral y público.

La acusación contra Silva

El pasado 8 de agosto, durante una audiencia de prisión preventiva, el juez Claudio Gil, del Juzgado Penal Colegiado N°2 de San Rafael, ordenó que Silva continúe detenida bajo la modalidad domiciliaria con tobillera electrónica.

Julieta Silva detenida Además, sostuvieron que la imputación “ignora el contexto de violencia de género en el que ocurrieron los hechos”

La mujer se encuentra en esa situación desde el 25 de julio, cuando fue formalmente imputada por el delito de lesiones leves agravadas por el vínculo en perjuicio de su esposo, Lucas Giménez, con quien tiene una hija de un año.

Según la denuncia de Giménez, él habría sufrido agresiones físicas —una escoriación y una tumefacción— por parte de Silva. Tras la denuncia, la policía constató las lesiones y dispuso una prohibición de acercamiento, mientras se desarrollaban las pericias y declaraciones testimoniales correspondientes.

Sin embargo, la defensa sostiene una versión diferente. Castillo aseguró que durante su declaración ante el fiscal, Silva desmintió las acusaciones y describió una relación marcada por el sometimiento y el chantaje emocional.

Julieta Silva Lucas GIménez Según la denuncia de Giménez, él habría sufrido agresiones físicas —una escoriación y una tumefacción— por parte de Silva

“El chantaje pasaba por la amenaza de contarle a los hijos de Julieta que la muerte de Genaro Fortunato no había sido accidental, cuando la Justicia ya determinó lo contrario”, afirmó el letrado. También señaló que Giménez habría tenido conductas celotípicas, incluso con el padre de los hijos de Silva y con el profesor de fútbol de los niños, lo que afectó el vínculo familiar.