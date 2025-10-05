5 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
En estado de ebriedad

Detuvieron en Malargüe a un hombre tras amenazar de muerte a una familia

Efectivos de la Policía de Mendoza dieron con el sujeto, que portaba armas en el interior de su vehículo. Estaba alcoholizado al momento de la detención.

Cayó tras amenazar a una familia en Malargüe.

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
 Por Claudio Altamirano

Un hombre de 36 años fue detenido al sureste de la ciudad de Malargüe luego de amenazar de muerte a una familia. La Justicia investiga si el sospechoso, que estaba en estado de ebriedad, habría efectuado disparos frente a la vivienda de las víctimas. La causa está a cargo de la Unidad Fiscal local.

Según informó el Ministerio de Seguridad de Mendoza, el hecho ocurrió cerca de las 19.30 del sábado, cuando un llamado al 911 alertó sobre la presencia de un sujeto ebrio que amenazaba de muerte a una familia con la que mantenía conflictos de vieja data.

WhatsApp Image 2025-10-05 at 11.09.20
(Ministerio de Seguridad).

Amenazas y detención al sureste de Malargüe

Ante la denuncia, efectivos de Cuerpos Especiales Zona Sur se trasladaron hasta calle La Valenciana y El Campanario, en el barrio Colonia Hípica, donde las personas afectadas aportaron las características del temible agresor.

Pocos minutos después, en calle El Campanario, los policías dieron con un hombre identificado como Ramón G., de 36 años, quien se desplazaba en un automóvil Peugeot 307 gris. Tras interceptarlo, fue aprehendido.

Durante la requisa del vehículo, los uniformados hallaron una pistola Bersa calibre 22 con una munición en el cargador, un cuchillo de hoja lisa de 20 centímetros y dos vainas servidas calibre 22.

WhatsApp Image 2025-10-05 at 11.09.20 (1)

Posteriormente, el sospechoso fue trasladado a sede judicial. En el lugar de los hechos, personal de Policía Científica constató impactos de bala en la pared frontal del domicilio de las víctimas, además de otras vainas servidas en la vía pública, que fueron levantadas para peritaje.

La investigación quedó a cargo del doctor Nicolás Muñoz, de la Oficina Fiscal de Malargüe.

