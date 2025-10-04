4 de octubre de 2025
En la madrugada del sábado

Con más de 2 gramos de alcohol en sangre, detuvieron a un conductor en Luján de Cuyo

Un hombre de 33 años fue detenido durante un control de tránsito en Luján de Cuyo, donde le retuvieron el vehículo tras comprobar que conducía en estado de ebriedad.

Por Sitio Andino Policiales

En el departamento de Luján de Cuyo, un hombre de 33 años fue detenido y se le secuestró el vehículo tras arrojar un resultado positivo en un control de alcoholemia. El hecho ocurrió durante las primeras horas del sábado y representa el segundo caso registrado en el departamento en menos de una semana.

Detienen a un conductor ebrio en Luján de Cuyo: cuánto le dio

El operativo se realizó en un control de rutina de la Policía Vial ubicado en las calles Ugarte y Juan José Paso, donde el conductor fue sometido a la prueba de alcoholemia que arrojó un resultado de 2,06 gramos de alcohol en sangre.

Ante la infracción, el hombre fue trasladado a la Comisaría 30° de Chacras de Coria, donde se le inició un proceso contravencional por conducir en estado de ebriedad. El vehículo del infractor, un Chevrolet Corsa rojo, también fue secuestrado.

El segundo caso de alcoholemia que supera los 2 gramos en Luján de Cuyo

El pasado lunes 29 de septiembre se registró un episodio similar protagonizado por un joven de 26 años que conducía ebrio por las calles del departamento. Al llegar a un control ubicado en Guevara y Alvear, fue sometido a la prueba de alcoholemia, que arrojó 2,19 gramos de alcohol en sangre.

El conductor también fue detenido y alojado en la Comisaría 11°, donde debió pagar una multa elevada y cumplir con otros requisitos antes de poder volver a manejar.

El hecho que derivó en un juicio civil ocurrió en la cárcel Almafuerte. 
sentencia

Juicio civil: millonaria condena al Estado por la golpiza a un preso

Extraño fenómeno en la provincia de Mendoza. video
Extraño fenómeno

¡Impactante! Un destello cruzó el cielo de Mendoza y se desintegró

Viento Zonda, este sábado en Mendoza.
Para este sábado

Alerta Amarilla por Viento Zonda en Mendoza: a que hora bajaría al llano y donde se sentiría con intensidad

Cuánto cuesta alquilar una vivienda en cada uno de los departamentos de Mendoza
MERCADO INMOBILIARIO

Cuánto cuesta alquilar una vivienda en cada uno de los departamentos de Mendoza

Zonda y calor este sábado en la provincia de Mendoza
El clima

Viento Zonda y caluroso: el pronóstico del tiempo en Mendoza este sábado

El hecho que derivó en un juicio civil ocurrió en la cárcel Almafuerte. 
sentencia

Juicio civil: millonaria condena al Estado por la golpiza a un preso

Mendoza avanza en la generación de energía solar y buscan que en 2027 represente el 30% del total producido
Transición energética

Mapa interactivo: Mendoza avanza en la generación de energía solar y buscan que en 2027 represente el 30% del total producido

Por Sofía Pons
Vitivinicultura: productores primarios alertan sobre la presión fiscal y el abandono estatal
Crisis productiva

Vitivinicultura: productores primarios alertan sobre la presión fiscal y el abandono estatal

Por Marcelo López Álvarez
Golpes y huevazos en la presentación de Javier Milei en Santa Fe.
En campaña

Golpes y huevazos en la presentación de Javier Milei en Santa Fe

Por Sitio Andino Política