Con más de 2 gramos de alcohol en sangre, detuvieron a un conductor en Luján de Cuyo

Detienen a un conductor ebrio en Luján de Cuyo: cuánto le dio El operativo se realizó en un control de rutina de la Policía Vial ubicado en las calles Ugarte y Juan José Paso, donde el conductor fue sometido a la prueba de alcoholemia que arrojó un resultado de 2,06 gramos de alcohol en sangre.

Ante la infracción, el hombre fue trasladado a la Comisaría 30° de Chacras de Coria, donde se le inició un proceso contravencional por conducir en estado de ebriedad. El vehículo del infractor, un Chevrolet Corsa rojo, también fue secuestrado.

El segundo caso de alcoholemia que supera los 2 gramos en Luján de Cuyo El pasado lunes 29 de septiembre se registró un episodio similar protagonizado por un joven de 26 años que conducía ebrio por las calles del departamento. Al llegar a un control ubicado en Guevara y Alvear, fue sometido a la prueba de alcoholemia, que arrojó 2,19 gramos de alcohol en sangre.

El conductor también fue detenido y alojado en la Comisaría 11°, donde debió pagar una multa elevada y cumplir con otros requisitos antes de poder volver a manejar.