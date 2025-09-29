Lo detuvieron por manejar ebrio en Luján de Cuyo

El joven quedó aprehendido en la Comisaría 11 de Luján de Cuyo.

Un joven de 26 años fue sorprendido en un control de alcoholemia cuando manejaba ebrio por calles de Luján de Cuyo y por decisión de la justicia fue detenido, quedando alojado en una comisaría de ese departamento a la espera de la decisión de la fiscalía interviniente.

El procedimiento fue en la madrugada de este lunes en Guevara y Alvear de Luján de Cuyo , donde efectivos de la Policía de Mendoza realizaban un control de alcoholemia a distintos automovilistas que pasaban por el lugar.

Allí sorprendieron a este joven, quien arrojó 2,19 gramos de alcohol en sangre.

De acuerdo a fuentes policiales, los efectivos realizaban esa tarea preventiva cuando detuvieron la marcha de un VW Golf que manejaba un hombre.

Al entrevistar al conductor advirtieron que este tenía signos de estar ebrio, por lo que realizaron el control de alcoholemia.

Con el resultado positivo, los efectivos le pidieron directivas a la justicia y desde la fiscalía interviniente ordenaron que el acusado fuera llevado, en calidad de aprehendido, a la Comisaría 11 de Luján de Cuyo.

A partir de ese momento se inició un proceso contravencional en contra del joven, quien deberá pagar una multa millonaria y realizar otros requisitos para poder volver a manejar.