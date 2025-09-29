29 de septiembre de 2025
tenía 2,19 gramos de alcohol

Lo detuvieron por manejar ebrio en Luján de Cuyo

Un joven de 26 años fue sorprendido manejando ebrio en un control de alcoholemia en Luján de Cuyo y quedó detenido.

El joven quedó aprehendido en la Comisaría 11 de Luján de Cuyo.

Foto: Cristian Lozano
 Por Pablo Segura

Un joven de 26 años fue sorprendido en un control de alcoholemia cuando manejaba ebrio por calles de Luján de Cuyo y por decisión de la justicia fue detenido, quedando alojado en una comisaría de ese departamento a la espera de la decisión de la fiscalía interviniente.

El procedimiento fue en la madrugada de este lunes en Guevara y Alvear de Luján de Cuyo, donde efectivos de la Policía de Mendoza realizaban un control de alcoholemia a distintos automovilistas que pasaban por el lugar.

Allí sorprendieron a este joven, quien arrojó 2,19 gramos de alcohol en sangre.

Lo detuvieron por manejar ebrio en Luján de Cuyo

De acuerdo a fuentes policiales, los efectivos realizaban esa tarea preventiva cuando detuvieron la marcha de un VW Golf que manejaba un hombre.

Al entrevistar al conductor advirtieron que este tenía signos de estar ebrio, por lo que realizaron el control de alcoholemia.

Con el resultado positivo, los efectivos le pidieron directivas a la justicia y desde la fiscalía interviniente ordenaron que el acusado fuera llevado, en calidad de aprehendido, a la Comisaría 11 de Luján de Cuyo.

A partir de ese momento se inició un proceso contravencional en contra del joven, quien deberá pagar una multa millonaria y realizar otros requisitos para poder volver a manejar.

