Solicitan en Malargüe colaboración para dar con un vecino desaparecido

Comisaría 24 Malargüe. Foto: Sitio Andino

El Comisario Gaspar Flacavento, titular de la Comisaría 24 Malargüe, informó que se inició un expediente caratulado como “Averiguación paradero” para dar con el ciudadano mencionado.

WhatsApp Image 2025-10-05 at 11.26.23 (1) Jesús López. Búsqueda en Malargüe Según el comunicado oficial, Jesús López mide aproximadamente 1,80 metros, tiene ojos marrones y vestía una campera azul de algodón con el logo “Patagonia” y pantalón de jeans azul al momento de ser visto por última vez.

Se solicita a cualquier persona que pueda aportar información comunicarse de inmediato con el 911, acercarse a la Comisaría 24 o a la dependencia policial más cercana.

