5 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Pedido urgente

Solicitan en Malargüe colaboración para dar con un vecino desaparecido

Desde la Policía de Mendoza informaron que se trata de Jesús López. Datos de interés pueden ser suministrados en Comisaría 24 Malargüe.

Comisaría 24 Malargüe.

Comisaría 24 Malargüe.

Foto: Sitio Andino
 Por Claudio Altamirano

Autoridades de la Policía de Mendoza en Malargüe solicitaron la colaboración de la comunidad para localizar a Jesús López, de 38 años, quien no mantiene contacto con sus allegados desde el pasado viernes.

El Comisario Gaspar Flacavento, titular de la Comisaría 24 Malargüe, informó que se inició un expediente caratulado como “Averiguación paradero” para dar con el ciudadano mencionado.

Lee además
Cayó tras amenazar a una familia en Malargüe.
En estado de ebriedad

Detuvieron en Malargüe a un hombre tras amenazar de muerte a una familia
la escuela tecnica izsaky de malargüe impulsa acciones solidarias y ecologicas
Comunidad organizada

La Escuela Técnica Izsaky de Malargüe impulsa acciones solidarias y ecológicas
WhatsApp Image 2025-10-05 at 11.26.23 (1)
Jesús López.

Jesús López.

Búsqueda en Malargüe

Según el comunicado oficial, Jesús López mide aproximadamente 1,80 metros, tiene ojos marrones y vestía una campera azul de algodón con el logo “Patagonia” y pantalón de jeans azul al momento de ser visto por última vez.

Se solicita a cualquier persona que pueda aportar información comunicarse de inmediato con el 911, acercarse a la Comisaría 24 o a la dependencia policial más cercana.

Temas
Seguí leyendo

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, domingo 5 de octubre

Promueven en Malargüe la inclusión sensorial a través del Braille y la ciencia

Malargüe se une a la Noche Internacional de Observación de la Luna

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, sábado 4 de octubre

El volcán Peteroa continúa en alerta amarillo por emisión de ceniza y gases

Gran Fiesta Tropical Solidaria en Malargüe a beneficio de la salud de León

Un vecino de Malargüe denunció haber estado detenido más de 30 horas por error

Escuelas rurales de Malargüe clasificaron a la final provincial del Deporte Escolar

LO QUE SE LEE AHORA
La inacción del 911 despertó el malestar social. El autor del crimen recibió perpetua
Un caso que aún duele

Femicidio de Florencia Romano: el caso que expuso fallas en el 911 y derivó en condenas

Las Más Leídas

Guaymallén: sufrió el robo de su camioneta tras detenerse a enviar un mensaje
En plena vía pública

Guaymallén: sufrió el robo de su camioneta tras detenerse a enviar un mensaje

Supermercados lanzan promociones en bazar: qué comprar y hasta cuánto se puede ahorrar
ECONOMÍA FAMILIAR

Supermercados lanzan promociones en bazar: qué comprar y hasta cuánto se puede ahorrar

Paso Internacional Los Libertadores. Conocé cómo se encuentra este domingo 5 de octubre.
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 5 de octubre

Rige un alerta amarilla por fuertes vientos en algunas zonas de Mendoza este domingo.
Atención

Alerta amarilla por vientos y Zonda en Mendoza este domingo: a qué zonas afectará

Desaparición en Godoy Cruz: buscan el paradero de un hombre de 34 años
Búsqueda

Desaparición en Godoy Cruz: buscan el paradero de un hombre de 34 años

Te Puede Interesar

Cómo se combate el narcotráfico en la provincia de Mendoza
informe

Narcotráfico en Mendoza: la lucha contra el crimen organizado

Por Pablo Segura
La inacción del 911 despertó el malestar social. El autor del crimen recibió perpetua
Un caso que aún duele

Femicidio de Florencia Romano: el caso que expuso fallas en el 911 y derivó en condenas

Por Carla Canizzaro
 Alimentación sin gluten en Mendoza: opciones y restaurantes aptos para celíacos.
Saludable

Alimentación sin gluten en Mendoza: opciones y restaurantes aptos para celíacos

Por Natalia Mantineo