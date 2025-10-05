Solicitan en Malargüe colaboración para dar con un vecino desaparecido

Autoridades de la Policía de Mendoza en Malargüe solicitaron la colaboración de la comunidad para localizar a Jesús López, de 38 años, quien no mantiene contacto con sus allegados desde el pasado viernes.
5 de octubre de 2025
Desde la Policía de Mendoza informaron que se trata de Jesús López. Datos de interés pueden ser suministrados en Comisaría 24 Malargüe.
El Comisario Gaspar Flacavento, titular de la Comisaría 24 Malargüe, informó que se inició un expediente caratulado como “Averiguación paradero” para dar con el ciudadano mencionado.
Según el comunicado oficial, Jesús López mide aproximadamente 1,80 metros, tiene ojos marrones y vestía una campera azul de algodón con el logo “Patagonia” y pantalón de jeans azul al momento de ser visto por última vez.
Se solicita a cualquier persona que pueda aportar información comunicarse de inmediato con el 911, acercarse a la Comisaría 24 o a la dependencia policial más cercana.