Gimnasia va por la final por el ascenso ante Defensores de Belgrano: hora y dónde verlo

Con 60 puntos, el Club Atlético Gimnasia y Esgrima de Mendoza depende exclusivamente de sí mismo para llegar a la final por el primer ascenso a la Liga Profesional. Este domingo, desde las 15.30, el Lobo recibe en el Estadio Víctor Legrotaglie a Defensores de Belgrano, un rival que también busca asegurarse su lugar en el Reducido.
Gimnasia de Mendoza y el sueño de la final por el ascenso directo
El conjunto mendocino llega a la última fecha de la Primera Nacional 2025 como líder de la Zona B con 60 puntos, luego de empatar 1-1 con Chacarita Juniors en un partido clave. En ese encuentro, Nicolás Ferreyra abrió el marcador, pero el Funebrero igualó con Ramiro Costa. A pesar de no lograr el triunfo, el punto obtenido lo dejó en lo más alto y con el destino en sus manos.
Para el equipo dirigido por Ariel Broggi, el escenario es claro:
Si gana, jugará la gran final por el primer ascenso a la Liga Profesional 2026.
Si empata, deberá esperar que Estudiantes de Caseros (58 puntos) no gane ante Mitre. Si el Pincha vence, alcanzará los 61 y todo dependerá de la diferencia de gol.
Si pierde, podría ser superado por Estudiantes de Río Cuarto, Estudiantes de Caseros y Morón, quedando fuera de la definición directa.
Defensores de Belgrano busca arruinar la fiesta del Lobo mendocino
El rival de hoy no será sencillo. Defensores de Belgrano llega a Mendoza con la obligación de ganar para mantener vivas sus chances de meterse en el Reducido y dependerá también de otros resultados. El equipo viene de un triunfo motivador por 2-0 ante Central Norte de Salta, resultado que lo mantiene con vida y con el objetivo de dar el golpe ante el puntero.
El cierre de la Zona B promete máxima tensión: mientras Gimnasia y Esgrima busca coronar una campaña sólida y quedarse con el pase directo a la final por el ascenso, otros protagonistas como Estudiantes de Caseros (58 pts), Morón (57 pts) y Estudiantes de Río Cuarto (57 pts) también jugarán a todo o nada en busca de un lugar privilegiado.
El Estadio Víctor Legrotaglie será escenario de una tarde cargada de emoción y presión. Con su gente alentando desde temprano, el Lobo mendocino intentará dar el último paso hacia la soñada Liga Profesional y no depender de nadie. La definición de la Primera Nacional 2025 promete ser apasionante y puede marcar un hito para el fútbol mendocino.