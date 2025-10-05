5 de octubre de 2025
Gimnasia va por la final por el ascenso ante Defensores de Belgrano: hora y dónde verlo

El Club Atlético Gimnasia y Esgrima choca contra el Dragón por la última fecha de la Primera Nacional. Mirá los detalles del duelo.

El Lobo está cerca (Foto: Prensa GyE).

 Por Martín Sebastián Colucci

Con 60 puntos, el Club Atlético Gimnasia y Esgrima de Mendoza depende exclusivamente de sí mismo para llegar a la final por el primer ascenso a la Liga Profesional. Este domingo, desde las 15.30, el Lobo recibe en el Estadio Víctor Legrotaglie a Defensores de Belgrano, un rival que también busca asegurarse su lugar en el Reducido.

Gimnasia de Mendoza y el sueño de la final por el ascenso directo

El conjunto mendocino llega a la última fecha de la Primera Nacional 2025 como líder de la Zona B con 60 puntos, luego de empatar 1-1 con Chacarita Juniors en un partido clave. En ese encuentro, Nicolás Ferreyra abrió el marcador, pero el Funebrero igualó con Ramiro Costa. A pesar de no lograr el triunfo, el punto obtenido lo dejó en lo más alto y con el destino en sus manos.

Para el equipo dirigido por Ariel Broggi, el escenario es claro:

  • Si gana, jugará la gran final por el primer ascenso a la Liga Profesional 2026.

  • Si empata, deberá esperar que Estudiantes de Caseros (58 puntos) no gane ante Mitre. Si el Pincha vence, alcanzará los 61 y todo dependerá de la diferencia de gol.

  • Si pierde, podría ser superado por Estudiantes de Río Cuarto, Estudiantes de Caseros y Morón, quedando fuera de la definición directa.

Defensores de Belgrano busca arruinar la fiesta del Lobo mendocino

El rival de hoy no será sencillo. Defensores de Belgrano llega a Mendoza con la obligación de ganar para mantener vivas sus chances de meterse en el Reducido y dependerá también de otros resultados. El equipo viene de un triunfo motivador por 2-0 ante Central Norte de Salta, resultado que lo mantiene con vida y con el objetivo de dar el golpe ante el puntero.

El cierre de la Zona B promete máxima tensión: mientras Gimnasia y Esgrima busca coronar una campaña sólida y quedarse con el pase directo a la final por el ascenso, otros protagonistas como Estudiantes de Caseros (58 pts), Morón (57 pts) y Estudiantes de Río Cuarto (57 pts) también jugarán a todo o nada en busca de un lugar privilegiado.

El Estadio Víctor Legrotaglie será escenario de una tarde cargada de emoción y presión. Con su gente alentando desde temprano, el Lobo mendocino intentará dar el último paso hacia la soñada Liga Profesional y no depender de nadie. La definición de la Primera Nacional 2025 promete ser apasionante y puede marcar un hito para el fútbol mendocino.

La síntesis del Lobo

Mirá el partido del Lobo en vivo

Hacé click acá.

Los resultados de la Primera Nacional

Las posiciones de la Primera Nacional

