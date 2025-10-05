Turismo Carretera en San Nicolás: todo lo que hay que saber de la 12ª fecha de la Copa de Oro

La “máxima” del Turismo Carretera corre este domingo la final en San Nicolás con 49 pilotos y la Copa de Oro al rojo vivo.

El Turismo Carretera (TC) vive una jornada clave en el Autódromo Juan María Traverso de San Nicolás, donde se disputa la 12ª fecha del campeonato 2025 y la segunda cita de la Copa de Oro RUS. Con 49 pilotos inscriptos, regresos destacados y la pelea por el título encendida, la final promete emoción pura.

Horarios y transmisión de la final del Turismo Carretera en San Nicolás La actividad comenzó temprano con las series de TCP a las 9.15 y las de TC desde las 10.10, divididas en tres mangas de cinco vueltas cada una. La gran final del TC será a las 13.30 horas a 25 giros (o 50 minutos) sobre el circuito de 3.959 metros.

La transmisión está a cargo de DeporTV de 9 a 10, mientras que desde las 10 hasta las 14.30 la acción se podrá seguir en TV Pública. El escenario bonaerense, que se ha convertido en un clásico desde su inauguración en 2018, vuelve a ser protagonista de la categoría más importante del automovilismo nacional.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Celeste89490539/status/1974819031635902889&partner=&hide_thread=false San Nicolas Tc Y Turismo Carretera!! pic.twitter.com/K7tjNsrETc — Gabriela (@Celeste89490539) October 5, 2025 Copa de Oro: Canapino líder, Julián Santero y Lambiris al acecho En la pelea por la Copa de Oro RUS 2025, Agustín Canapino (Chevrolet) lidera con 61 puntos, seguido por Julián Santero (Ford) con 44 y Mauricio Lambiris (Ford) con 43.5. Más atrás aparecen Otto Fritzler (Toyota) con 42.5 y Santiago Mangoni (Chevrolet) con 38.5. El último ganador en San Nicolás fue Mariano Werner (Ford Mustang), récordman del circuito desde 2021.

Entre las novedades, destacan los regresos de Sebastián Abella, Martín Serrano y Jeremías Scialchi, mientras que la única baja respecto a la última fecha en San Luis es Matías Jalaf. La carrera de hoy puede redefinir la lucha por el título y dejar encaminada la definición de la temporada.