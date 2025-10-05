5 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
automovilismo

Turismo Carretera en San Nicolás: todo lo que hay que saber de la 12ª fecha de la Copa de Oro

El Turismo Carretera disputa hoy su final en el Autódromo Juan María Traverso de San Nicolás. Conocé los detalles de una manga más que exigente.

La “máxima” del Turismo Carretera corre este domingo la final en San Nicolás con 49 pilotos y la Copa de Oro al rojo vivo. &nbsp;

La “máxima” del Turismo Carretera corre este domingo la final en San Nicolás con 49 pilotos y la Copa de Oro al rojo vivo.

 

Por Sitio Andino Deportes

El Turismo Carretera (TC) vive una jornada clave en el Autódromo Juan María Traverso de San Nicolás, donde se disputa la 12ª fecha del campeonato 2025 y la segunda cita de la Copa de Oro RUS. Con 49 pilotos inscriptos, regresos destacados y la pelea por el título encendida, la final promete emoción pura.

Horarios y transmisión de la final del Turismo Carretera en San Nicolás

La actividad comenzó temprano con las series de TCP a las 9.15 y las de TC desde las 10.10, divididas en tres mangas de cinco vueltas cada una. La gran final del TC será a las 13.30 horas a 25 giros (o 50 minutos) sobre el circuito de 3.959 metros.

Lee además
El “Tomba” y el “Rojo” se juegan un partido vital para salir del último puesto de la Zona B.
El Bodeguero urgido

En vivo: el Tomba y el Rojo igualan en el Gambarte, en un duelo de necesitados
Franco Colapinto mostró su enojo con Alpine tras otra carrera sin puntos en Singapur.  
no logró el objetivo

Franco Colapinto explotó tras el GP de Singapur: "El auto es inmanejable y vamos demasiado lento"

La transmisión está a cargo de DeporTV de 9 a 10, mientras que desde las 10 hasta las 14.30 la acción se podrá seguir en TV Pública. El escenario bonaerense, que se ha convertido en un clásico desde su inauguración en 2018, vuelve a ser protagonista de la categoría más importante del automovilismo nacional.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Celeste89490539/status/1974819031635902889&partner=&hide_thread=false

Copa de Oro: Canapino líder, Julián Santero y Lambiris al acecho

En la pelea por la Copa de Oro RUS 2025, Agustín Canapino (Chevrolet) lidera con 61 puntos, seguido por Julián Santero (Ford) con 44 y Mauricio Lambiris (Ford) con 43.5. Más atrás aparecen Otto Fritzler (Toyota) con 42.5 y Santiago Mangoni (Chevrolet) con 38.5. El último ganador en San Nicolás fue Mariano Werner (Ford Mustang), récordman del circuito desde 2021.

Entre las novedades, destacan los regresos de Sebastián Abella, Martín Serrano y Jeremías Scialchi, mientras que la única baja respecto a la última fecha en San Luis es Matías Jalaf. La carrera de hoy puede redefinir la lucha por el título y dejar encaminada la definición de la temporada.

Temas
Seguí leyendo

F1: Franco Colapinto hizo un carrerón pero Alpine no pegó una desde el equipo y terminó 16° en Singapur

Rosario Central vs River: todos los detalles de un duelo clave del Torneo Clausura 2025

Boca vs Newell's: hora, TV y lo que está en juego para el Xeneize que busca cortar su mala racha

George Russell ganó en Singapur y aprieta la lucha por el título de F1: mirá cómo quedó el campeonato

Francisco Cerúndolo cayó ante Bergs y el Masters 1000 de Shanghai tuvo una fea noticia para los argentinos

Lionel Messi brilló y dejó a todos sin palabras ¿Podrá Inter Miami pelear el título de la MLS 2025?

Brasil eliminado del Mundial Sub 20 tras perder con España: el fracaso que sacude al gigante sudamericano

Tupungato fortalece el fútbol infantil con ayuda económica y equipamiento

LO QUE SE LEE AHORA
Franco Colapinto tuvo un gran inicio, pero la estrategia lo dejó sin chances en Marina Bay.  
de no creer

F1: Franco Colapinto hizo un carrerón pero Alpine no pegó una desde el equipo y terminó 16° en Singapur

Las Más Leídas

Guaymallén: sufrió el robo de su camioneta tras detenerse a enviar un mensaje
En plena vía pública

Guaymallén: sufrió el robo de su camioneta tras detenerse a enviar un mensaje

Supermercados lanzan promociones en bazar: qué comprar y hasta cuánto se puede ahorrar
ECONOMÍA FAMILIAR

Supermercados lanzan promociones en bazar: qué comprar y hasta cuánto se puede ahorrar

Paso Internacional Los Libertadores. Conocé cómo se encuentra este domingo 5 de octubre.
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 5 de octubre

Rige un alerta amarilla por fuertes vientos en algunas zonas de Mendoza este domingo.
Atención

Alerta amarilla por vientos y Zonda en Mendoza este domingo: a qué zonas afectará

Desaparición en Godoy Cruz: buscan el paradero de un hombre de 34 años
Búsqueda

Desaparición en Godoy Cruz: buscan el paradero de un hombre de 34 años

Te Puede Interesar

Cómo se combate el narcotráfico en la provincia de Mendoza
informe

Narcotráfico en Mendoza: la lucha contra el crimen organizado

Por Pablo Segura
La inacción del 911 despertó el malestar social. El autor del crimen recibió perpetua
Un caso que aún duele

Femicidio de Florencia Romano: el caso que expuso fallas en el 911 y derivó en condenas

Por Carla Canizzaro
 Alimentación sin gluten en Mendoza: opciones y restaurantes aptos para celíacos.
Saludable

Alimentación sin gluten en Mendoza: opciones y restaurantes aptos para celíacos

Por Natalia Mantineo