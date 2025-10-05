5 de octubre de 2025
El Bodeguero urgido

Godoy Cruz vs Independiente por el Torneo Clausura 2025: horario y TV en vivo

Godoy Cruz recibe a Independiente por la fecha 11 del Torneo Clausura 2025. Mirá hora, TV y cómo llegan ambos a este choque clave para escapar del fondo.

El “Tomba” y el “Rojo” se juegan un partido vital para salir del último puesto de la Zona B.

El “Tomba” y el “Rojo” se juegan un partido vital para salir del último puesto de la Zona B.

El Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional entra en un momento decisivo y el choque entre Godoy Cruz e Independiente promete tensión máxima. Ambos son colistas de la Zona B y necesitan sumar para salir del mal momento. Seguilo por Sitio Andino.

El partido se disputará este domingo 5 de octubre a las 14.30 (ARG, CHI, URU) y 12:30 (COL, PER, ECU) en el Estadio Malvinas Argentinas, con transmisión en vivo de ESPN Premium.

Entre los jugadores clave a seguir aparecen el arquero Franco Petroli, el mediocampista Juan Meli, el experimentado Guillermo “Pol” Fernández y Walter Montoya, que buscarán liderar la recuperación mendocina.

El Malvinas Argentinas será el escenario donde Godoy Cruz intentará aprovechar el apoyo de su gente para cortar la sequía y recuperar confianza en un torneo que se les ha hecho cuesta arriba.

Independiente necesita cortar la sequía y ratificar el cambio con Gustavo Quinteros

En Avellaneda, el presente tampoco es alentador. Independiente no gana en el Torneo Clausura 2025 y su último triunfo oficial se remonta al 29 de junio, por la Copa Argentina frente a Gimnasia de Mendoza. Acumula cinco empates y cuatro derrotas, pero el debut de Gustavo Quinteros como entrenador dejó una leve esperanza: igualó 0-0 ante Racing mostrando una mejor propuesta futbolística.

El “Rojo” se apoyará en la solidez de Rodrigo Rey en el arco, la defensa comandada por Kevin Lomónaco, la salida de Felipe Loyola y el talento de Luciano Cabral para buscar un triunfo que le dé aire en un semestre complicado y con un plantel urgido de resultados.

Lo que se viene para el Tomba

El venidero domingo, en condición de visitante, el Expreso se verá las caras con Independiente Rivadavia en el Parque desde las 16:45hs.

La síntesis del Tomba

Embed

Los resultados del Torneo Clausura

Embed

Las posiciones del Torneo Clausura

Embed

