Mundial Sub-20: la Selección Argentina superó a Italia y terminó primero en el grupo D

Dylan Gorosito festejando el gol de Argentina ante Italia.

Los dirigidos por Diego Placente ganaron los tres partidos y deberán aguardar al cierre de la primera fase para conocer a su rival en los octavos de final: jugarán contra uno de los mejores terceros. Dylan Gorosito marcó el tanto frente a la Azurra.

El elenco contó con la presencia del mendocino Santino Andino, jugador de Godoy Cruz.

¡Final del partido!

El Seleccionado Nacional se clasificó primero en su zona. ¡Vamos los pibes! Argentina busca un triunfo clave para liderar su grupo La Argentina Sub-20 tuvo un arranque perfecto: debutó con un sólido 3-1 ante Cuba y luego se impuso con autoridad 4-1 a Australia. Con esos resultados, ya se aseguró el boleto a octavos, pero el choque ante Italia le dio el pase en primer lugar del grupo.