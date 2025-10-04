Mundial Sub-20: la Selección Argentina superó a Italia y terminó primero en el grupo D

La Selección de fútbol de Argentina Sub-20 superó a Italia en el Mundial de Chile 2025. Y alcanzó el pase a octavos de final como primero del grupo D.
La Selección de fútbol de Argentina Sub-20 superó a su par de Italia esta noche por 1 a 0 y se apoderó del primer puesto del Grupo D.
La Selección de fútbol de Argentina Sub-20 superó a Italia en el Mundial de Chile 2025. Y alcanzó el pase a octavos de final como primero del grupo D.
Los dirigidos por Diego Placente ganaron los tres partidos y deberán aguardar al cierre de la primera fase para conocer a su rival en los octavos de final: jugarán contra uno de los mejores terceros. Dylan Gorosito marcó el tanto frente a la Azurra.
El elenco contó con la presencia del mendocino Santino Andino, jugador de Godoy Cruz.
La Argentina Sub-20 tuvo un arranque perfecto: debutó con un sólido 3-1 ante Cuba y luego se impuso con autoridad 4-1 a Australia. Con esos resultados, ya se aseguró el boleto a octavos, pero el choque ante Italia le dio el pase en primer lugar del grupo.