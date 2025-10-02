2 de octubre de 2025
conflicto

La polémica camiseta suplente que usaría la Selección en el Mundial 2026 y ya genera rechazo

La nueva camiseta suplente de la Selección de fútbol de Argentina para el Mundial 2026 generó críticas y burlas en redes. Mirá cómo es.

La nueva camiseta suplente de la Selección de fútbol de Argentina generó división entre los hinchas.

Por Sitio Andino Deportes

Se filtró la posible nueva camiseta suplente de la Selección de fútbol de Argentina para el Mundial 2026 y generó una verdadera tormenta en redes sociales. El modelo, difundido por Opaleak, provocó indignación y memes: muchos la calificaron de “horrible” y hasta dijeron que “es una falta de respeto al hincha”.

Un diseño oscuro y arriesgado que divide opiniones

A diferencia de la camiseta violeta usada en Qatar 2022, este nuevo modelo tendría un fondo negro, detalles en violeta y gráficos blancos que rompen con la tradición. El contraste y el estilo futurista fueron los principales puntos de crítica entre los seguidores albicelestes.

En redes sociales abundaron los comentarios negativos: “Háblame de camisetas horribles como la que mostraron hoy”, escribió un usuario. Otro disparó: “Esto es una falta de respeto al hincha”. Incluso hubo quienes bromearon con que los diseñadores “estaban drogados cuando hicieron esto”.

Expectativa y enojo rumbo al Mundial 2026

Aunque algunos pocos defendieron la propuesta como “moderna” y “atrevida”, la mayoría pidió que no se lance este diseño. Cada lanzamiento de una camiseta suplente de la Selección argentina despierta pasión, pero esta vez el rechazo fue contundente.

Con el Mundial 2026 en el horizonte, la polémica deja un sabor amargo entre los fanáticos, que esperan que el equipo de Lionel Scaloni brille en la cancha sin necesidad de sumar otro debate fuera del juego: la camiseta más cuestionada de los últimos años.

Temas
