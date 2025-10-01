La Selección, con Santino Andino, se mide con Australia en el Mundial Sub 20: horario y TV

La Selección de fútbol de Argentina busca sellar su pase a octavos de final ante Australia.

La Selección de fútbol de Argentina Sub 20, con la presencia del mendocino Santino Andino, se mide este miércoles 1 de octubre ante Australia por la segunda fecha del Mundial Sub 20 Chile 2025 . El duelo se jugará a las 20:00 (ARG/URU/CHI).

Este cotejo será clave para el conjunto dirigido por Diego Placente , que podría asegurar su lugar en octavos de final con un triunfo.

El combinado nacional llega con impulso tras vencer 3-1 a Cuba en el debut del Grupo D , a pesar de jugar más de 80 minutos con un futbolista menos. El equipo mostró carácter y eficacia para sumar sus primeros tres puntos en el torneo y posicionarse como líder.

Por su parte, Australia necesita recuperarse luego de caer 1-0 ante Italia en la primera fecha. La derrota dejó al equipo oceánico con la obligación de sumar para no comprometer su clasificación y mantener la esperanza de pasar a la siguiente fase.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Argentina/status/1973189602778423605&partner=&hide_thread=false #U20WC Por acá todo listo para la segunda fecha de la @FIFAWorldCup



Mañana, en Valparaíso. pic.twitter.com/WeeSVtwqRg — Selección Argentina (@Argentina) October 1, 2025

Horario, TV y lo que está en juego para la Selección Argentina

El partido entre Argentina y Australia se disputará este miércoles 1 de octubre a las 20:00 (hora de Argentina, Uruguay y Chile) y 18:00 (hora de Colombia, Perú y Ecuador). El encuentro se podrá seguir en vivo por ESPN y vía streaming en Disney+.

Un triunfo argentino significaría el pase directo a octavos de final y mayor tranquilidad para encarar el último duelo del grupo. Para Australia, la victoria es vital para seguir con vida en el Mundial, mientras que un empate o derrota complicaría seriamente sus aspiraciones.