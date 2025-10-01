La Selección, con Santino Andino, se mide con Australia en el Mundial Sub 20: horario y TV

La Selección de fútbol de Argentina Sub 20, con la presencia del mendocino Santino Andino, se mide este miércoles 1 de octubre ante Australia por la segunda fecha del Mundial Sub 20 Chile 2025. El duelo se jugará a las 20:00 (ARG/URU/CHI).
La Selección de fútbol de Argentina Sub 20, con la presencia del mendocino Santino Andino, se mide este miércoles 1 de octubre ante Australia por la segunda fecha del Mundial Sub 20 Chile 2025. El duelo se jugará a las 20:00 (ARG/URU/CHI).
Este cotejo será clave para el conjunto dirigido por Diego Placente, que podría asegurar su lugar en octavos de final con un triunfo.
El combinado nacional llega con impulso tras vencer 3-1 a Cuba en el debut del Grupo D, a pesar de jugar más de 80 minutos con un futbolista menos. El equipo mostró carácter y eficacia para sumar sus primeros tres puntos en el torneo y posicionarse como líder.
Por su parte, Australia necesita recuperarse luego de caer 1-0 ante Italia en la primera fecha. La derrota dejó al equipo oceánico con la obligación de sumar para no comprometer su clasificación y mantener la esperanza de pasar a la siguiente fase.
El partido entre Argentina y Australia se disputará este miércoles 1 de octubre a las 20:00 (hora de Argentina, Uruguay y Chile) y 18:00 (hora de Colombia, Perú y Ecuador). El encuentro se podrá seguir en vivo por ESPN y vía streaming en Disney+.
Un triunfo argentino significaría el pase directo a octavos de final y mayor tranquilidad para encarar el último duelo del grupo. Para Australia, la victoria es vital para seguir con vida en el Mundial, mientras que un empate o derrota complicaría seriamente sus aspiraciones.