La Selección, con Santino Andino, se mide con Australia en el Mundial Sub 20: horario y TV

La Selección de fútbol de Argentina enfrenta a Australia por el Grupo D. Mirá los detalles del duelo por el Campeonato Mundial Sub 20.

La Selección de fútbol de&nbsp;Argentina busca sellar su pase a octavos de final ante Australia.

Por Sitio Andino Deportes

La Selección de fútbol de Argentina Sub 20, con la presencia del mendocino Santino Andino, se mide este miércoles 1 de octubre ante Australia por la segunda fecha del Mundial Sub 20 Chile 2025. El duelo se jugará a las 20:00 (ARG/URU/CHI).

La Selección argentina buscará un triunfo clave para meterse en octavos de final del Mundial Sub 20.
Argentina busca clasificar a octavos de final del Mundial Sub 20

El combinado nacional llega con impulso tras vencer 3-1 a Cuba en el debut del Grupo D, a pesar de jugar más de 80 minutos con un futbolista menos. El equipo mostró carácter y eficacia para sumar sus primeros tres puntos en el torneo y posicionarse como líder.

Por su parte, Australia necesita recuperarse luego de caer 1-0 ante Italia en la primera fecha. La derrota dejó al equipo oceánico con la obligación de sumar para no comprometer su clasificación y mantener la esperanza de pasar a la siguiente fase.

Horario, TV y lo que está en juego para la Selección Argentina

El partido entre Argentina y Australia se disputará este miércoles 1 de octubre a las 20:00 (hora de Argentina, Uruguay y Chile) y 18:00 (hora de Colombia, Perú y Ecuador). El encuentro se podrá seguir en vivo por ESPN y vía streaming en Disney+.

Un triunfo argentino significaría el pase directo a octavos de final y mayor tranquilidad para encarar el último duelo del grupo. Para Australia, la victoria es vital para seguir con vida en el Mundial, mientras que un empate o derrota complicaría seriamente sus aspiraciones.

