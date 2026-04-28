28 de abril de 2026
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Lionel Scaloni

Real Madrid va por Scaloni tras el Mundial 2026 y su ciclo en la Selección entra en zona de definición

El Real Madrid Club de Fútbol quiere al argentino Lionel Scaloni tras el Mundial 2026 y su futuro en la Selección Argentina entra en duda. Mirá qué pasó.

Lionel Scaloni es seguido de cerca por el Real Madrid, que lo apunta como DT para el próximo ciclo.

Lionel Scaloni es seguido de cerca por el Real Madrid, que lo apunta como DT para el próximo ciclo.

Por Sitio Andino Deportes

El futuro de Lionel Scaloni podría dar un giro fuerte tras el Mundial 2026, luego de que el Real Madrid iniciara contactos informales para sumarlo como entrenador. El actual DT de la Selección Argentina, campeón del mundo, es prioridad para el club español, lo que abre interrogantes sobre la continuidad de su ciclo.

Por qué el Real Madrid quiere a Lionel Scaloni como su próximo DT

El club busca un perfil ganador, moderno y con capacidad de renovación del plantel.

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La dirigencia del Real Madrid, encabezada por Florentino Pérez, apunta a un recambio de ciclo y considera que Scaloni reúne condiciones clave: gestión de grupo, liderazgo, proyección de juveniles y resultados comprobados.

El éxito con la Selección Argentina —con títulos y un equipo consolidado— lo posiciona como un entrenador capaz de asumir un desafío de máxima exigencia en Europa. Además, su perfil encaja con la necesidad del club de iniciar una nueva etapa competitiva tras un período de transición.

Cuándo podría darse la salida de Scaloni de la Selección Argentina

El contrato del entrenador finaliza tras el Mundial 2026, lo que abre una ventana concreta.

Scaloni tiene vínculo con la AFA hasta la finalización de la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. A partir de ese momento, quedará en libertad de acción.

El propio entrenador ha sido claro en sus últimas declaraciones: “Después se verá”, una frase que deja abierta la posibilidad de continuar o iniciar un nuevo camino. Este detalle es clave, porque el interés del Real Madrid está alineado con el cierre natural de su contrato.

Qué otros entrenadores suenan en el Real Madrid

Scaloni no es el único nombre, pero sí uno de los que más seduce. En la lista del club también aparecen técnicos de peso como Jürgen Klopp y Mauricio Pochettino, dos entrenadores con experiencia en la élite europea.

Sin embargo, el argentino tiene un diferencial importante: viene de liderar un proceso exitoso y vigente, con resultados recientes que respaldan su capacidad. Eso lo ubica en una posición competitiva dentro de la consideración de la dirigencia.

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Cómo impactaría su salida en la Selección Argentina

El fin del ciclo de Scaloni marcaría el cierre de una era histórica.

La posible salida del DT implicaría mucho más que un cambio de nombre. Significaría el cierre de la “Scaloneta”, uno de los procesos más exitosos del fútbol argentino moderno.

Bajo su conducción, la Selección logró:

  • Consolidar un equipo competitivo y confiable
  • Potenciar a figuras jóvenes y referentes
  • Ganar títulos y recuperar protagonismo internacional

Su eventual partida obligaría a la AFA a replantear el proyecto deportivo de cara al futuro.

Qué piensa Scaloni sobre dirigir en Europa

El entrenador no descarta dar el salto a clubes tras su etapa en la Selección. Si bien hoy su foco está en el Mundial, en el entorno del DT reconocen que dirigir en Europa es un paso lógico en su carrera.

La posibilidad de asumir en un gigante como el Real Madrid representa un desafío atractivo, tanto desde lo deportivo como desde lo profesional. En ese contexto, su futuro aparece abierto: continuar en la Selección o dar el salto definitivo al fútbol de clubes.

El interés del Real Madrid no es casual. Apunta a un entrenador que ya demostró que puede ganar, liderar y construir equipos sólidos. Y Scaloni cumple con todos esos requisitos. Por ahora, el presente lo tiene enfocado en la Selección y en la defensa del título mundial. Pero el escenario ya empezó a moverse. Y cuando un gigante como el Real Madrid entra en escena, el futuro nunca queda igual.

Preguntas frecuentes sobre Scaloni y el Real Madrid

¿El Real Madrid quiere contratar a Scaloni?

, el club lo tiene como una de sus principales opciones tras el Mundial 2026.

¿Cuándo podría dejar la Selección Argentina?

Después del Mundial 2026, cuando finaliza su contrato con la AFA.

¿Scaloni confirmó que se va?

No, pero dejó abierta la posibilidad con frases como “después se verá”.

¿Quiénes compiten con Scaloni por el cargo?

Jürgen Klopp y Mauricio Pochettino, entre otros nombres.

¿Qué significaría su salida para Argentina?

El fin de un ciclo histórico y el inicio de una nueva etapa en la Selección.

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