Lionel Scaloni volvió a la elite mundial: fue 3 del ranking IFFHS y otro DT argentino entró al Top 10

El gran Lionel Scaloni fue elegido entre los mejores entrenadores de fútbol del mundo por la IFFHS. Repasá quién más está de los argentinos.

Lionel Scaloni, campeón del mundo con Argentina, sigue entre los entrenadores más reconocidos a nivel global.

Por Sitio Andino Deportes

El prestigio internacional de Lionel Scaloni volvió a quedar reflejado en un nuevo reconocimiento. El entrenador de la Selección de fútbol de Argentina fue elegido como el tercer mejor director técnico del mundo en el ranking anual de la IFFHS, una distinción que también incluyó a otro argentino entre los diez mejores del planeta.

El informe, elaborado por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS), evaluó el rendimiento de los entrenadores de selecciones nacionales durante la temporada 2025, con especial énfasis en resultados, continuidad y logros deportivos.

Cómo le fue al campeón del mundo

En qué puesto cerró el 2025 Lionel Scaloni en el ranking de entrenadores del mundo
Lionel Scaloni, vigente en la elite del fútbol mundial

En esta edición del ranking, Lionel Scaloni se ubicó en el tercer puesto, con 59 puntos, confirmando su permanencia en la elite del fútbol internacional tras varios años consecutivos de protagonismo.

El reconocimiento a Scaloni se sostiene en un ciclo histórico al frente de la Selección Argentina, con un Mundial, dos Copas América y una Finalissima, logros que lo posicionaron previamente como mejor entrenador del mundo en 2022 y 2023.

Otro argentino en el Top 10: el reconocimiento a Néstor Lorenzo

La presencia argentina en el ranking no se limitó a Scaloni. Néstor Lorenzo, actual seleccionador de Colombia, también fue destacado por la IFFHS, al ubicarse en el noveno lugar, con 10 puntos.

El DT argentino logró consolidar su prestigio internacional gracias al crecimiento sostenido del seleccionado colombiano, que mostró regularidad, competitividad y una identidad clara a lo largo de la última temporada.

Dominio europeo y el Top 10 del ranking IFFHS 2025

El ranking reflejó un marcado dominio europeo en los primeros puestos, con entrenadores de selecciones que lograron clasificaciones, rachas positivas y estabilidad en sus proyectos.

El Top 10 de entrenadores del mundo, según la IFFHS, quedó conformado de la siguiente manera:

  • Luis de la Fuente (España) – 136 puntos

  • Roberto Martínez (Portugal) – 83 puntos

  • Lionel Scaloni (Argentina) – 59 puntos

  • Ståle Solbakken (Noruega) – 48 puntos

  • Thomas Tuchel (Inglaterra) – 41 puntos

  • Didier Deschamps (Francia) – 30 puntos

  • Walid Regragui (Marruecos) – 25 puntos

  • Timur Kapadze (Uzbekistán) – 10 puntos

  • Néstor Lorenzo (Colombia) – 10 puntos

  • Javier Aguirre (México) – 8 puntos

