Lionel Scaloni volvió a la elite mundial: fue 3 del ranking IFFHS y otro DT argentino entró al Top 10

El prestigio internacional de Lionel Scaloni volvió a quedar reflejado en un nuevo reconocimiento. El entrenador de la Selección de fútbol de Argentina fue elegido como el tercer mejor director técnico del mundo en el ranking anual de la IFFHS, una distinción que también incluyó a otro argentino entre los diez mejores del planeta.
El informe, elaborado por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS), evaluó el rendimiento de los entrenadores de selecciones nacionales durante la temporada 2025, con especial énfasis en resultados, continuidad y logros deportivos.
El reconocimiento a Scaloni se sostiene en un ciclo histórico al frente de la Selección Argentina, con un Mundial, dos Copas América y una Finalissima, logros que lo posicionaron previamente como mejor entrenador del mundo en 2022 y 2023.
Otro argentino en el Top 10: el reconocimiento a Néstor Lorenzo
La presencia argentina en el ranking no se limitó a Scaloni. Néstor Lorenzo, actual seleccionador de Colombia, también fue destacado por la IFFHS, al ubicarse en el noveno lugar, con 10 puntos.
El DT argentino logró consolidar su prestigio internacional gracias al crecimiento sostenido del seleccionado colombiano, que mostró regularidad, competitividad y una identidad clara a lo largo de la última temporada.
Dominio europeo y el Top 10 del ranking IFFHS 2025
El ranking reflejó un marcado dominio europeo en los primeros puestos, con entrenadores de selecciones que lograron clasificaciones, rachas positivas y estabilidad en sus proyectos.
El Top 10 de entrenadores del mundo, según la IFFHS, quedó conformado de la siguiente manera: