15 de marzo de 2026
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Selección de fútbol de Argentina

Qué hará la Selección en la fecha FIFA tras la cancelación de la Finalissima

La cancelación de la esperada Finalissima entre la Selección de fútbol de Argentina y España dejó al equipo de Lionel Scaloni sin partido oficial. Mirá lo que se viene.

La Selección de fútbol de Argentina aprovechará la fecha FIFA para entrenar en el predio de Ezeiza.

La Selección de fútbol de Argentina aprovechará la fecha FIFA para entrenar en el predio de Ezeiza.

Por Sitio Andino Deportes

La Finalissima entre la Selección de fútbol de Argentina y España, que debía disputarse el 27 de marzo, finalmente fue cancelada luego de que la UEFA y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) no alcanzaran un acuerdo para reprogramar el encuentro.

El partido enfrentaba a los campeones de la Copa América 2024 y de la Eurocopa 2024, y prometía ser uno de los duelos más atractivos del calendario internacional. Sin embargo, los problemas para definir una sede tras la suspensión del evento en Qatar por el conflicto geopolítico en Medio Oriente terminaron frustrando el esperado enfrentamiento.

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De todas maneras, el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni aprovechará la ventana internacional para reunir al plantel y continuar con los trabajos de preparación.

Las actividades se realizarán en el predio Lionel Andrés Messi de la AFA, en Ezeiza, donde el equipo desarrollará entrenamientos físicos, tácticos y trabajos futbolísticos.

La opción de amistosos internos

Ante la falta de rivales internacionales disponibles, dentro del cuerpo técnico también se analiza la posibilidad de organizar amistosos internos.

Una de las alternativas que se baraja es disputar un partido frente a un combinado de la Selección Sub 20, lo que permitiría mantener el ritmo de competencia y evaluar variantes dentro del plantel.

El foco puesto en el Mundial 2026

Más allá de la suspensión de la Finalissima, el objetivo de la Selección argentina sigue siendo la preparación para los próximos compromisos internacionales.

El cuerpo técnico apunta a continuar ajustando el funcionamiento del equipo con la mirada puesta en el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Preguntas clave sobre la fecha FIFA de Argentina

¿Por qué se canceló la Finalissima entre Argentina y España?

Porque no hubo acuerdo entre la UEFA y la AFA para reprogramar el partido luego de que se suspendiera la sede original.

¿Qué hará la Selección argentina durante la fecha FIFA?

Realizará entrenamientos en el predio de Ezeiza con los jugadores convocados.

¿Habrá partidos amistosos?

Se analiza la posibilidad de amistosos internos, incluso ante un combinado Sub 20.

¿Cuál es el objetivo de la Selección argentina en esta etapa?

Continuar la preparación con la mira puesta en el Mundial 2026.

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