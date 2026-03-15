La AFA explicó por qué se canceló la Finalissima entre Argentina y España

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la Conmebol emitieron un comunicado oficial para explicar los motivos que derivaron en la cancelación de la Finalissima entre Argentina y España, el partido que debía enfrentar a los campeones de América y Europa.
Según informaron las entidades sudamericanas, Argentina siempre mantuvo su voluntad de disputar el encuentro en una sede neutral, aunque las negociaciones con la UEFA no lograron llegar a un acuerdo final.
En el documento oficial, ambas entidades remarcaron que siempre existió voluntad para disputar el encuentro.
“La CONMEBOL y la AFA lamentan profundamente que, a pesar de los esfuerzos realizados y de la voluntad manifestada para disputar este partido en terreno neutral desde el primer momento, no haya sido posible”, señalaron.
Finalmente, también agradecieron a Qatar, a la UEFA y a la Real Federación Española de Fútbol por los intentos realizados para concretar el partido entre los campeones de Sudamérica y Europa.
Preguntas y respuestas clave sobre la cancelación de la Finalissima
¿Por qué se canceló la Finalissima entre Argentina y España?
Porque no hubo acuerdo sobre la fecha del partido, luego de que se descartara la sede original en Qatar.
¿Dónde iba a jugarse originalmente la Finalissima?
El partido estaba previsto para disputarse en Qatar.
¿Qué sede alternativa se propuso?
Se propuso jugar el partido en Italia el 27 de marzo.
¿Por qué Argentina no aceptó la fecha propuesta?
La AFA pidió jugar el 31 de marzo debido al poco tiempo disponible para organizar el encuentro.