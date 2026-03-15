La AFA explicó por qué se canceló la Finalissima entre Argentina y España

La AFA aclaró su postura tras la cancelación de la Finalissima ante España.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la Conmebol emitieron un comunicado oficial para explicar los motivos que derivaron en la cancelación de la Finalissima entre Argentina y España , el partido que debía enfrentar a los campeones de América y Europa .

Según informaron las entidades sudamericanas, Argentina siempre mantuvo su voluntad de disputar el encuentro en una sede neutral , aunque las negociaciones con la UEFA no lograron llegar a un acuerdo final.

España propuso el Santiago Bernabéu para la Finalissima ante la Selección argentina

Se canceló la Finalissima entre Argentina y España: los motivos detrás de la suspensión

El acuerdo original establecía que la Finalissima se disputaría en Qatar , país que ya había organizado el Mundial 2022 y contaba con infraestructura para recibir un evento de esa magnitud.

Sin embargo, esa sede finalmente quedó descartada y comenzaron las negociaciones para encontrar una alternativa. En ese contexto, desde la AFA señalaron que la posibilidad de jugar el partido en Madrid no cumplía con el principio de equidad deportiva, ya que no se trataría de un terreno neutral.

La propuesta de Italia

Según detallaron en el comunicado, el sábado 14 de marzo llegó una nueva propuesta para disputar el partido en Italia el 27 de marzo.

Argentina aceptó jugar en esa sede neutral sin objeciones, aunque sugirió trasladar el encuentro al 31 de marzo debido al escaso margen de tiempo para la organización.

Sin embargo, la UEFA rechazó modificar la fecha, lo que terminó provocando la cancelación definitiva del partido.

El comunicado de la AFA y Conmebol

En el documento oficial, ambas entidades remarcaron que siempre existió voluntad para disputar el encuentro.

“La CONMEBOL y la AFA lamentan profundamente que, a pesar de los esfuerzos realizados y de la voluntad manifestada para disputar este partido en terreno neutral desde el primer momento, no haya sido posible”, señalaron.

Finalmente, también agradecieron a Qatar, a la UEFA y a la Real Federación Española de Fútbol por los intentos realizados para concretar el partido entre los campeones de Sudamérica y Europa.

Preguntas y respuestas clave sobre la cancelación de la Finalissima

¿Por qué se canceló la Finalissima entre Argentina y España?

Porque no hubo acuerdo sobre la fecha del partido, luego de que se descartara la sede original en Qatar.

¿Dónde iba a jugarse originalmente la Finalissima?

El partido estaba previsto para disputarse en Qatar.

¿Qué sede alternativa se propuso?

Se propuso jugar el partido en Italia el 27 de marzo.

¿Por qué Argentina no aceptó la fecha propuesta?

La AFA pidió jugar el 31 de marzo debido al poco tiempo disponible para organizar el encuentro.