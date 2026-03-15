Se canceló la Finalissima entre Argentina y España: los motivos detrás de la suspensión

La Finalissima entre Argentina y España finalmente quedó suspendida. El partido estaba previsto para el 27 de marzo en Qatar , pero el conflicto en Medio Oriente terminó desencadenando —entre idas y vueltas— en la cancelación del encuentro.

La decisión fue anunciada por la UEFA a través de un comunicado oficial, en el que explicó que no fue posible llegar a un acuerdo con la AFA para disputar el partido en otra fecha.

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El encuentro estaba programado originalmente para el 27 de marzo en Qatar , pero la situación política en la región obligó a suspenderlo .

La Finalissima entre Argentina y España quedó oficialmente cancelada por el conflicto en Medio Oriente.

En un comunicado oficial, la UEFA explicó que “debido a la actual situación política en la región, la Finalissima no podrá disputarse como se esperaba”. El organismo europeo calificó la decisión como un duro golpe para la organización del torneo .

“Es una gran decepción para la UEFA y los organizadores que las circunstancias y el momento hayan privado a los equipos de la oportunidad de competir por este prestigioso trofeo en Qatar”, señaló el comunicado.

Sin acuerdo para reprogramar el partido

Según informó la UEFA, no hay una fecha alternativa para disputar el encuentro. El desacuerdo final surgió cuando el seleccionado argentino comunicó su disponibilidad para jugar el partido solo el 31 de marzo, una fecha que los organizadores consideraron imposible.

Finalissima La UEFA indicó que fue imposible llegar a un acuerdo para reprogramar el partido.

En el comunicado, la entidad indicó que, pese a haber buscado distintas alternativas, el seleccionado argentino no dio el visto bueno a las opciones planteadas. “No ha sido posible llegar a un acuerdo con Argentina sobre una fecha alternativa”, sostuvo el organismo.

De esta manera, concluyeron: “Como resultado, y muy a pesar de la UEFA, esta edición de la Finalissima ha sido cancelada”.