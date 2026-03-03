El conflicto en Medio Oriente escala y suma protagonistas: Estados Unidos apuntó contra España

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este martes con “cortar todo comercio con España” por la negativa de este país a permitir que el ejército estadounidense utilice su base para atacar a Irán, al tiempo que afirmó que tampoco está contento con el Reino Unido.
“Vamos a cortar todo comercio con España. No queremos tener nada que ver con España”, declaró Trump a los periodistas al inicio de sus conversaciones con el canciller alemán, Friedrich Merz, en el Despacho Oval.
Además, analiza imponer un embargo comercial al país que gestiona Pedro Sánchez, tras recibir una respuesta negativa para autorizar el uso de las bases de Morón y Rota para atacar a Teherán.
"Podría parar todo lo relacionado con España, todos los negocios relacionados; tengo derecho a pararlo. Embargos. Hago lo que quiera con ellos, y podríamos hacerlo con España", manifestó el magnate.
España no tiene absolutamente nada que necesitemos, salvo gente estupenda. Tienen gente estupenda, pero les falta un gran liderazgo.
Bruselas, a través de su portavoz de Comercio, Olof Gill, instó a Washington a cumplir con los compromisos comerciales entre ambos bloques, subrayando que España es una potencia exportadora clave.
La decisión de Trump no solo pone en jaque la relación bilateral histórica, sino que tensa las costuras de la OTAN. Mientras España reafirma su compromiso con la defensa europea, la administración estadounidense se muestra dispuesta a utilizar el aislamiento comercial como herramienta de presión militar.
Por último, aclaró: “Por cierto, tampoco estoy contento con el Reino Unido. No estamos tratando con Winston Churchill”.