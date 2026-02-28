Cómo podría afectar al valor del petróleo la crisis en Medio Oriente

Este sábado el mundo amaneció con la noticia de un nuevo ataque de Israel a Teherán, con el apoyo de Estados Unidos . El conflicto en Medio Oriente podría afectar el normal abastecimiento de petróleo si Irán decide contestar de forma definitiva.

La Guardia Revolucionaria de Irán tomaría represalias ante el ataque conjunto de Benjamín Netanyahu y Donald Trump . Por el Estrecho de Ormuz circulan los barcos que transportan los barriles de petróleo y es un corredor marítimo estratégico que Irán mantendría bloqueado en las próximas horas.

BOLETÍN OFICIAL El Gobierno nacional prorrogó el RIGI y amplió los incentivos para inversiones en petróleo y gas

Por el Estrecho de Ormuz circulan por día unos 20 millones de barriles de petróleo y refinados, como también Gas Natural Licuado (GNL) que sale de Qatar. Es por esto que si la zona entra en tensión de forma prolongada, el precio del petróleo podría escalar a nivel mundial y alcanzaría récords históricos.

Según especialistas internacionales, hay dos factores que podrían influir: la especulación y la confirmación del bloqueo por tiempo indeterminado. Sin embargo, la interrupción del tránsito petrolero no es una consecuencia que beneficie al motor del conflicto: Estados Unidos.

Si el bloqueo se efectúa, el precio del barril podría superar los 100 dólares, según estimó el exsecretario de Energía de la Nación, Emilio Apud al medio Infobae. Para dimensionar, el crudo argentino actualmente se exporta a 70 dólares por barril y a nivel mundial el valor ronda los 73.

Una de las consecuencias directas del aumento del barril sería el incremento de los valores inflacionarios a nivel mundial, debido a las subas del combustibles, por ende del transporte, la logística y la producción de productos de plástico. Los efectos del conflicto en Medio Oriente se conocerán el lunes cuando abran los mercados.