Tensión en Medio Oriente: Israel y Estados Unidos atacan a Irán con misiles y drones y Teherán responde

Israel , con apoyo de Estados Unidos , realizó un ataque sorpresa contra Irán este sábado por la mañana, según confirmaron las Fuerzas de Defensa de Israel, mientras los medios estatales iraníes reportaban explosiones en Teherán. El Presidente, Donald Trump, confirmó la participación en “importantes operaciones de combate”.

La agencia semioficial iraní Fars reportó al menos tres explosiones en Teherán al inicio del conflicto, mientras que la agencia oficial IRNA, citando corresponsales en el terreno, aseguró que el centro de la capital iraní quedó cubierto de densas columnas de humo tras las detonaciones.

Los ataques de Israel contra Irán este sábado por la mañana tuvieron como objetivo a importantes figuras iraníes, incluido el Líder Supremo , el ayatolá Alí Jamenei, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Sayyid Abdolrahim Mousavi, y el presidente Masoud Pezeshkian, entre otros, confirmaron a CNN dos fuentes israelíes familiarizadas con la operación.

Un oficial del Ejército de Israel afirmó este sábado que la operación contra la República Islámica, realizada junto a Estados Unidos, fue preparada durante “muchas semanas” y se prolongará el tiempo “necesario”.

“Es una operación que se ha estado planeando durante muchas semanas. Se basa en la cooperación y los mecanismos que se han desarrollado y utilizado en los últimos dos años y medio”, declaró el oficial en una comparecencia ante la prensa.

Donald Trump le dice al Washington Post que su objetivo es la "libertad" del pueblo iraní

El presidente Donald Trump habló por teléfono con The Washington Post en la madrugada del sábado y le dijo al medio de comunicación que sus principales objetivos eran la “libertad” del pueblo iraní y garantizar que el país sea “seguro”.

Donald Trump Donald Trump habló sobre los ataques.

Cuando se le presionó sobre su futuro legado tras la operación militar, Trump respondió: “Todo lo que quiero es libertad para la gente”, informó el Post.

Irán ataca bases estadounidenses en varios países de Medio Oriente

Medios de varios países también hablan de explosiones en otros países luego que la agencia y el servicio de radiodifusión pública de Irán (IRIB) informara que las fuerzas iraníes atacaron bases estadounidenses en la región. "Todas las bases e intereses estadounidenses en la región fueron atacados por misiles iraníes", dijo la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria.