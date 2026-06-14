14 de junio de 2026
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Paso Pehuenche

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, domingo 14 de junio

El Paso Pehuenche es una opción importante en la conectividad entre Chile y Mendoza. Conocé el estado del Paso para este domingo 14 de junio.

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, domingo 14 de junio.

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, domingo 14 de junio.

Por Sitio Andino Sociedad

El Paso Pehuenche, que conecta Argentina y Chile a través de la ruta 145, permanece cerrado al tránsito este domingo 14 de junio, debido a la presencia de nieve en la calzada sobre la ruta, en ambos sentidos.

El pronóstico del tiempo para la franja cordillerana sureña anticipa una jornada fresca con nubosidad variable, aunque sin las nevadas que se registraron en los últimos días. Desde Vialidad Nacional informaron que se realizan tareas de despeje y a las 12 las autoridades de ambos países se reunirán para evaluar una posible reapertura.

La importancia del Paso Pehuenche

Este camino es una gran opción para unir la región y la provincia de Mendoza por Malargüe. Además, conecta con la localidad de Talca, al otro lado de la Cordillera, por ruta asfaltada.

Cabe recordar que el horario de cruce (cuando está habilitado) por el paso fronterizo es el siguiente:

  • Salida de Argentina: de 9 a 18.
  • Ingreso a Argentina: de 9 a 19.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Pehuenche

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno y portación de cadenas para el rodado.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

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