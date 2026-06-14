El mendocino Bernardo Llaver arrasó en Rosario, ganó todo y estiró su ventaja en el Turismo Carretera 2000

Bernardo Llaver se quedó con las dos finales disputadas en Rosario y consolidó su liderazgo en el campeonato 2026 del Turismo Carretera 2000.

Bernardo Llaver completó un fin de semana soñado en el autódromo de Rosario y ratificó por qué es el gran candidato al título en el Turismo Carretera 2000 . El piloto mendocino del Coiro Competición dominó cada instancia de la sexta fecha del campeonato 2026, se quedó con la pole position , ganó las dos finales y sumó el 100% de los puntos en juego , ampliando además su ventaja en la cima del certamen.

El mendocino dominó de principio a fin y no dejó margen para sus rivales. Tras haber sido el más rápido en los dos entrenamientos , quedarse con la clasificación y ganar la carrera del sábado, Llaver volvió a imponer condiciones en la final dominical.

A bordo de su Honda Civic, el mendocino largó desde la pole position y rápidamente marcó diferencias sobre sus perseguidores. Ni siquiera el hecho de correr con el máximo lastre permitido durante el fin de semana logró frenar el rendimiento del piloto del Coiro Competición , que volvió a mostrar un auto contundente y un ritmo imposible de igualar para el resto del pelotón.

Detrás suyo, Lucas Bohdanowicz , con el Renault Fluence del ACRA Ambrogio Racing , logró quedarse con el segundo puesto luego de superar en la primera vuelta a Juan Manuel Dose . Sin embargo, el chaqueño nunca encontró herramientas para inquietar al líder de la carrera.

Un doblete que fortalece el sueño del campeonato

Llaver consiguió su cuarta victoria de la temporada y volvió a escaparse en la tabla de posiciones. Con el triunfo conseguido en Rosario, el piloto mendocino alcanzó su cuarta victoria del año, firmó su segundo doblete de la temporada y llegó a su sexto triunfo histórico dentro del Turismo Carretera 2000.

La anterior vez que había logrado ganar ambas carreras de una misma fecha fue en Centenario, otro de los escenarios donde mostró una clara superioridad. "Fue un excelente fin de semana, estiramos la ventaja en el campeonato. El funcionamiento fue bueno desde el viernes y lo fuimos mejorando a lo largo del fin de semana", expresó Llaver tras la competencia. El resultado le permitió ampliar considerablemente la diferencia en la tabla anual.

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El piloto mendocino lideró el primer entrenamiento en el trazado santafesino con un 1:38.873".



Fue escoltado por Mario Valle (+0.186) y Lucas Bohdanowicz (+1.139) pic.twitter.com/hluZEcQhkf — MundoSport (@mundosportextra) June 12, 2026

Así quedó el campeonato tras la fecha de Rosario

Bernardo Llaver dio un golpe importante en la pelea por el título. Antes de la visita al autódromo rosarino, el mendocino contaba con 16 puntos de ventaja sobre sus perseguidores. Ahora, tras quedarse con todo lo que había en juego durante el fin de semana, la diferencia se amplió hasta los 56 puntos. Además, la posición de escolta quedó compartida entre Josito Di Palma y Lucas Bohdanowicz, quienes continúan siendo los principales perseguidores del piloto mendocino.

El podio de la carrera dominical quedó conformado por:

Bernardo Llaver (Honda Civic)

Lucas Bohdanowicz (Renault Fluence)

Josito Di Palma (Citroën C4 Lounge)

Tanto Di Palma como Bohdanowicz volvieron a sumar fuerte y alcanzaron respectivamente su séptimo y sexto podio de la temporada.

La particular situación de Josito Di Palma

El arrecifeño protagonizó una de las historias curiosas del fin de semana. Luego del fuerte accidente sufrido junto a Humberto Krujoski en la carrera del sábado, el Citroën C4 Lounge que había utilizado no pudo ser reparado a tiempo.

Por ese motivo, Josito Di Palma disputó la final del domingo con el segundo vehículo del Aimar Motorsport, una posibilidad reglamentaria que pudo concretarse porque figuraba inscripto como piloto de ambas unidades. A pesar de esa situación, el arrecifeño logró subirse nuevamente al podio y mantenerse como uno de los principales aspirantes al campeonato.

Cuándo vuelve a correr Bernardo Llaver

La próxima fecha del Turismo Carretera 2000 será en Córdoba. La categoría volverá a la actividad entre el 17 y el 19 de julio en el autódromo de Río Cuarto, donde compartirá escenario con el Turismo Pista.

Allí, Bernardo Llaver buscará extender su gran momento deportivo y dar otro paso importante rumbo al campeonato 2026.