14 de junio de 2026
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Franco Colapinto

Franco Colapinto brilló en la F1 de Barcelona, sumó puntos para Alpine y dejó una señal que ilusiona

El argentino Franco Colapinto terminó octavo en el Gran Premio de Barcelona, sumó puntos y confirmó su crecimiento en la Fórmula 1. Mirá la info.

Franco Colapinto volvió a destacarse en la Fórmula 1 al finalizar octavo en Barcelona y aportar puntos valiosos para Alpine.

Franco Colapinto volvió a destacarse en la Fórmula 1 al finalizar octavo en Barcelona y aportar puntos valiosos para Alpine.

Por Sitio Andino Deportes

Franco Colapinto completó este domingo una de sus mejores actuaciones de la temporada al finalizar octavo en el Gran Premio de Barcelona, sumar cuatro puntos para Alpine y ratificar su crecimiento dentro de la Fórmula 1. En una carrera marcada por la degradación de neumáticos, las estrategias cambiantes y varios abandonos, el piloto argentino volvió a meterse entre los protagonistas y dejó una imagen muy positiva de cara a las próximas fechas.

Embed - Diario Digital Sitio Andino en Instagram: "#Fórmula1 | Franco Colapinto completó una gran actuación en el Gran Premio de Barcelona-Cataluña al finalizar en la 8° posición, cosechando cuatro unidades más para el campeonato. Sin embargo, no todo fue festejo: la carrera tuvo su dosis de tensión cuando desde boxes le ordenaron al pilarense dejar pasar a Pierre Gasly, una decisión que molestó visiblemente al argentino. Finalmente, el francés se ubicó 7° sumando seis puntos. Por otro lado, la gran nota del día la dio Lewis Hamilton, quien firmó una jornada histórica al conseguir su primer triunfo a bordo de la escudería Ferrari. #Colapinto #Alpine #Barcelona"
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Cómo le fue a Franco Colapinto en el Gran Premio de Barcelona

Franco Colapinto terminó octavo y sumó cuatro puntos para Alpine. El argentino tuvo una largada espectacular en el circuito catalán. Gracias al rendimiento de los neumáticos blandos, avanzó rápidamente posiciones y se acomodó en el 11° lugar durante las primeras vueltas.

Desde el arranque mostró un ritmo competitivo frente a rivales de equipos con mayor potencial y logró mantenerse dentro del grupo que peleaba por la zona de puntos. Sin embargo, el fuerte desgaste de los neumáticos obligó a Alpine a modificar rápidamente la estrategia. La escudería decidió adelantar su primera parada en boxes y comenzar una carrera mucho más táctica.

Uno de los momentos más comentados llegó en la vuelta 20, cuando el equipo le pidió ceder su posición a Pierre Gasly. Aunque el argentino manifestó su descontento por radio, cumplió la orden y siguió trabajando para recuperar terreno.

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Por qué el resultado de Colapinto fue tan importante para Alpine

Porque Alpine logró sumar con sus dos autos y cosechó diez puntos fundamentales para el campeonato. La escudería francesa ejecutó una estrategia muy efectiva en un circuito donde la degradación de los neumáticos sorprendió incluso a varios equipos de punta.

La segunda detención de Colapinto resultó determinante. Un gran trabajo del equipo en boxes le permitió concretar un undercut clave sobre Liam Lawson, situación que terminó siendo decisiva para ingresar a la zona de puntos. A eso se sumó la aparición de un Virtual Safety Car tras el abandono de Fernando Alonso, circunstancia que favoreció la estrategia general de Alpine.

En el tramo final aparecieron otros dos factores decisivos: los abandonos de Andrea Kimi Antonelli y Charles Leclerc. Gracias a esas deserciones, Pierre Gasly escaló hasta el séptimo puesto y Franco Colapinto avanzó hasta la octava colocación. El resultado permitió que Alpine sumara diez puntos en una jornada que puede resultar muy importante para el desarrollo del Campeonato de Constructores.

Quién ganó el Gran Premio de Barcelona

Lewis Hamilton logró una victoria histórica con Ferrari. El británico consiguió su primer triunfo desde su llegada a Ferrari, aprovechando una estrategia diferente y sacando provecho de las neutralizaciones que se produjeron durante la competencia.

Hamilton cruzó la bandera a cuadros por delante de George Russell, mientras que Lando Norris completó el podio. Detrás de los grandes candidatos al título apareció la sólida actuación de Alpine, que logró maximizar sus recursos y transformar un fin de semana complicado en una cosecha importante de puntos.

En paralelo, Colapinto también quedó bajo investigación por una presunta infracción durante una situación de bandera amarilla. La revisión se produjo durante la carrera y generó cierta incertidumbre en el equipo francés. Más allá de esa situación, el balance fue ampliamente positivo para el piloto argentino, que volvió a exhibir madurez, ritmo de carrera, capacidad para administrar neumáticos y una creciente adaptación a las exigencias de la máxima categoría.

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Lo que se viene

Cada presentación refuerza la sensación de que Colapinto está cada vez más consolidado dentro de la Fórmula 1 y de que puede transformarse en una pieza importante para el proyecto deportivo de Alpine.

La próxima presentación será en el Gran Premio de Austria, previsto entre el 26 y el 28 de junio, donde el argentino buscará continuar esta racha positiva y seguir sumando unidades para el equipo francés.

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