14 de junio de 2026
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Franco Colapinto

Franco Colapinto hizo una gran carrera en Barcelona, pero una sanción lo dejó con apenas un punto

El argentino Franco Colapinto cruzó la meta en el octavo puesto del GP de Barcelona de la Fórmula 1, aunque un recargo lo relegó. Mirá lo sucedido.

Franco Colapinto protagonizó una de sus mejores actuaciones con Alpine en Barcelona, aunque una penalización posterior modificó su resultado final.

Franco Colapinto protagonizó una de sus mejores actuaciones con Alpine en Barcelona, aunque una penalización posterior modificó su resultado final.

Por Sitio Andino Deportes

Lo que había sido una de las mejores carreras de Franco Colapinto desde su llegada a Alpine terminó dejando un sabor amargo. El piloto argentino cruzó la bandera a cuadros en el octavo puesto del Gran Premio de Barcelona, pero horas después fue sancionado por una infracción bajo banderas amarillas, recibió 10 segundos de penalización y cayó al 10° lugar de la clasificación final. Aun así, logró sumar un punto para el campeonato.

Por qué sancionaron a Franco Colapinto en Barcelona

Los comisarios deportivos entendieron que el argentino no respetó correctamente una situación de banderas amarillas durante la carrera. Luego de finalizar la competencia en la octava posición, los encargados de revisar las incidencias determinaron aplicar una sanción de 10 segundos sobre el tiempo total de carrera de Franco Colapinto.

Además de perder posiciones en la clasificación oficial, el piloto de Alpine recibió un punto en su superlicencia, una situación que empañó parcialmente una actuación que había sido muy positiva desde lo deportivo. Como consecuencia de la penalización, Liam Lawson y Arvid Lindblad avanzaron en el clasificador final, mientras que el argentino cayó hasta el 10° puesto.

Sin embargo, el fuerte desgaste de los neumáticos obligó a Alpine a modificar rápidamente su estrategia. El argentino ingresó temprano a boxes y comenzó a construir una carrera basada en el ritmo y la administración de los compuestos. Uno de los momentos más comentados llegó en la vuelta 20, cuando el equipo le ordenó dejar pasar a Pierre Gasly, que venía con mejor ritmo. Aunque expresó su descontento por radio, cumplió con la decisión y siguió concentrado en su carrera. Lejos de caerse anímicamente, Colapinto mejoró sus tiempos y volvió a acercarse al grupo que peleaba por los puntos.

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La estrategia de Alpine funcionó y el argentino volvió a sumar

Una gran parada en boxes permitió que Colapinto ganara posiciones en el tramo decisivo. En la vuelta 35, Alpine ejecutó una parada perfecta que le permitió al argentino realizar un undercut sobre Liam Lawson, una maniobra clave para ingresar en la zona de puntos.

Posteriormente apareció el Virtual Safety Car provocado por el abandono de Fernando Alonso, una circunstancia que terminó favoreciendo la estrategia del equipo francés. A eso se sumaron los abandonos de Andrea Kimi Antonelli y Charles Leclerc, situaciones que permitieron que tanto Pierre Gasly como Franco Colapinto avanzaran posiciones en el clasificador. En pista, el argentino había terminado octavo, mientras que Gasly cruzó la meta en el séptimo lugar, completando una gran producción colectiva de Alpine.

Qué dijo Colapinto tras la carrera

El piloto argentino valoró el trabajo del equipo pese a las órdenes recibidas durante la competencia. Después de la prueba, Franco Colapinto explicó la situación con Gasly y destacó el resultado conseguido por la escudería francesa.

"Fue una decisión del equipo. Ellos pueden ver la carrera de otro lado y supongo que tiene alguna lógica. Sumamos puntos con los dos autos y es un día muy positivo", expresó el piloto argentino. Más allá de la posterior sanción, el rendimiento mostrado en Barcelona vuelve a dejar señales positivas para el pilarense, que sigue creciendo dentro de la Fórmula 1.

Cómo quedó el resultado final del GP de Barcelona

Lewis Hamilton se quedó con la victoria y logró su primer triunfo con Ferrari. El podio fue completado por George Russell y Lando Norris. Por su parte, Pierre Gasly finalizó séptimo y Franco Colapinto terminó oficialmente en el 10° puesto luego de la sanción aplicada por los comisarios deportivos.

La próxima fecha de la Fórmula 1 será el Gran Premio de Austria, que se disputará entre el 26 y el 28 de junio.

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