14 de junio de 2026
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Torneo Federal A

Torneo Federal A: Fadep no pudo sostener la ventaja ante el duro Argentino (MM) y terminó igualado 2-2

Por una nueva fecha del exigente Torneo Federal A, Fundación Amigos por el Deporte quedó en tablas con los codobeses. Repasá lo sucedido.

FADEP estuvo cerca de quedarse con tres puntos clave en casa, aunque Argentino de Monte Maíz reaccionó en el segundo tiempo y rescató un empate, en una nueva manga del exigente Torneo Federal A.

FADEP estuvo cerca de quedarse con tres puntos clave en casa, aunque Argentino de Monte Maíz reaccionó en el segundo tiempo y rescató un empate, en una nueva manga del exigente Torneo Federal A.

 Por Martín Sebastián Colucci

FADEP empató 2 a 2 frente a Argentino de Monte Maíz por una nueva fecha del Torneo Federal A y dejó escapar una oportunidad importante para tomar aire en la lucha por alejarse de los últimos puestos de la tabla. El conjunto mendocino comenzó en desventaja, logró dar vuelta el resultado antes del descanso y parecía encaminarse a una victoria clave, pero el equipo cordobés reaccionó en el complemento y terminó llevándose un punto de Mendoza.

Sin embargo, el conjunto mendocino mostró carácter y logró reaccionar rápidamente. A los 30 minutos, el experimentado Gonzalo Klusener apareció para marcar la igualdad y devolverle tranquilidad al dueño de casa. La remontada se completó poco antes del descanso. A los 47 minutos de la primera etapa, Matías Navarro puso el 2 a 1 y desató el festejo de los hinchas presentes en el predio de FADEP.

Con la ventaja en el marcador y buenas sensaciones futbolísticas, todo parecía encaminarse hacia una victoria muy necesaria.

Fadep (3)

El Condor mendocino no pudo sostener la ventaja

Argentino de Monte Maíz reaccionó en el complemento y encontró el empate que terminó amargando a Fundación. El visitante salió decidido a buscar la igualdad y comenzó a ganar terreno en el segundo tiempo.

La presión tuvo premio a los 19 minutos, cuando Gabriel Sarmiento consiguió el 2 a 2 que sería definitivo. A partir de allí, el encuentro se volvió abierto y disputado, aunque ninguno de los dos equipos encontró los caminos para volver a romper la paridad. Para FADEP, el resultado dejó una sensación de frustración porque tuvo la victoria en sus manos durante buena parte del partido y terminó resignando dos puntos que podían resultar fundamentales en la pelea por la permanencia.

El empate permite sumar, pero no alcanza para despegarse de la zona baja de la tabla, uno de los principales objetivos del conjunto mendocino en esta etapa del campeonato.

Lo que viene para FADEP

El próximo compromiso será una visita de riesgo en San Luis. Luego de este empate ante uno de los animadores del campeonato, FADEP deberá enfocarse rápidamente en su próximo desafío.

El conjunto mendocino visitará a Juventud Unida Universitario de San Luis, en un encuentro que puede resultar determinante para intentar escapar definitivamente de la zona comprometida de la tabla.

Fadep (2)

La síntesis

FADEP (2): Cristian Aracena; Nicolás Bazzana, Federico Pérez, Nicolás Alí, Lucas Ramírez; Brayam Sosa, Matías Navarro, Enzo Kalinski; Gonzalo Klusener, Brian Zabaleta y Lautaro Taboada. DT: Diego Pozo.

Ingresos: Francisco Rivadeneira, Thisgo Satti, Oscar Garrido, Diego Tonetto, Ignacio Pérez, José Méndez, Leandro Soria, Mauro Ortiz y Matías Persia.

Deportivo Argentino Monte Maíz (2): Alexis Bonet; Matías Barbero, Lautaro Elian Coronas, Leonardo Javier López, Iván Alejandro Amaya; Sergio Fernando Romero, Mateo Lasserre, Ramiro Martín Tejada Mercado, Jorge Alberto Blangetti; Gabriel Ezequiel Sarmiento y Matías Federico Vaccaneo. DT: Marcelo Bonetto.

Ingresos: Pedro Hourdegaigt Bin, Miraballes Dante Zona, Bautista Priotto, Facundo Rassol, Santiago Agustín Landi, Dalmiro Lukievicz, Juan Ignacio Tomadoni, Sergio Sebastián González y Ulises David Perrig Ragona.

Goles: 4' Jorge Tejada (A), 30' Gonzalo Klusener (F) y 47' Matías Navarro (F). ST 19' Gabriel Sarmiento (A).

Árbitro: Ramón Federico Guaymas Tornero (Salta).

Cancha: FADEP.

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