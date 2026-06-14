Lewis Hamilton ganó por primera vez con Ferrari, sacudió la F1 y se metió de lleno en la pelea por el título

Lewis Hamilton celebró su primer triunfo con Ferrari en la Fórmula 1 tras imponerse en el Gran Premio de Barcelona.

Lewis Hamilton escribió un nuevo capítulo en la historia de la Fórmula 1 al quedarse con el Gran Premio de Barcelona y conseguir su primera victoria desde que llegó a Ferrari . El británico aprovechó una estrategia impecable, sacó provecho de un oportuno Virtual Safety Car y logró imponerse en una carrera que además modificó el escenario en la lucha por el campeonato. Detrás suyo finalizaron George Russell y Lando Norris , mientras que Franco Colapinto volvió a destacarse al terminar octavo y sumar puntos para Alpine .

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Lewis Hamilton construyó su victoria a partir de una estrategia diferente y de una excelente gestión de carrera. El piloto británico se mantuvo siempre en la pelea por los primeros lugares y encontró su gran oportunidad cuando apareció el Virtual Safety Car provocado por el abandono de Fernando Alonso .

Ese momento resultó decisivo para las aspiraciones de Ferrari , que pudo ejecutar una parada estratégica en el instante justo y mantener a Hamilton al frente de la competencia. A partir de allí, el siete veces campeón del mundo administró la ventaja con autoridad y terminó cruzando la bandera a cuadros en la primera posición para conseguir su victoria número 106 en la Fórmula 1 y la primera con los colores de la escudería italiana.

La victoria adquiere todavía más relevancia porque llega en un momento clave de la temporada y le permite volver a involucrarse de lleno en la lucha por el campeonato.

Así terminó el Gran Premio de Barcelona

Hamilton ganó, Russell fue segundo y Norris completó el podio.

La clasificación final en los primeros puestos quedó conformada de la siguiente manera:

Lewis Hamilton (Ferrari)

George Russell (Mercedes)

Lando Norris (McLaren)

Max Verstappen

Oscar Piastri

Isack Hadjar

Pierre Gasly (Alpine)

Franco Colapinto (Alpine)

La carrera tuvo un desenlace inesperado debido a los abandonos de Andrea Kimi Antonelli y Charles Leclerc, dos pilotos que venían protagonizando una intensa batalla en los puestos de vanguardia.

El abandono de ambos terminó beneficiando a Hamilton, a Russell y también a Alpine, ya que permitió que Gasly y Colapinto escalaran posiciones para sumar puntos importantes.

Alpine festejó con Colapinto y Gasly

La escudería francesa consiguió uno de sus mejores resultados de la temporada. Después de un fin de semana que había comenzado con muchas dudas, Alpine logró maximizar cada oportunidad que se presentó en carrera.

Pierre Gasly terminó en el séptimo puesto, mientras que Franco Colapinto finalizó octavo, permitiendo que el equipo sumara 10 puntos muy valiosos para el Campeonato de Constructores. El argentino protagonizó una carrera inteligente. Pese a sufrir con la degradación de los neumáticos blandos en el inicio, logró recuperarse gracias a una estrategia efectiva y a un gran trabajo del equipo en boxes. Incluso tuvo que ceder posición ante Gasly por una orden de equipo, una decisión que aceptó pese a expresar su desacuerdo durante la carrera.

Tras la competencia, Colapinto valoró el resultado conseguido: "Fue una decisión del equipo. Ellos pueden ver la carrera de otro lado y supongo que tiene alguna lógica. Sumamos puntos con los dos autos y es un día muy positivo", explicó el piloto argentino.

Antonelli perdió una oportunidad clave en el campeonato

El gran perdedor de la jornada fue Andrea Kimi Antonelli. El piloto de Mercedes protagonizaba una intensa pelea con su compañero George Russell cuando sufrió una falla mecánica que lo obligó a abandonar.

La deserción llegó en un momento crítico porque Antonelli venía peleando por posiciones de podio y podía sumar una importante cantidad de puntos para mantenerse al frente del campeonato. Su abandono, sumado al triunfo de Hamilton y al segundo puesto de Russell, provocó un fuerte recorte de diferencias en la clasificación general y dejó la pelea por el título completamente abierta.

Cuándo vuelve la Fórmula 1

La próxima fecha será el Gran Premio de Austria. La categoría regresará a la actividad entre el 26 y el 28 de junio, cuando se dispute una nueva fecha del calendario en territorio austríaco.