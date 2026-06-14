14 de junio de 2026
{}
Sitio Andino
Lewis Hamilton

Lewis Hamilton ganó por primera vez con Ferrari, sacudió la F1 y se metió de lleno en la pelea por el título

El británico Lewis Hamilton consiguió su primera victoria con la escudería Ferrari en el Gran Premio de Barcelona de la Fórmula 1. Repasá lo sucedido.

Lewis Hamilton celebró su primer triunfo con Ferrari en la Fórmula 1 tras imponerse en el Gran Premio de Barcelona.

Lewis Hamilton celebró su primer triunfo con Ferrari en la Fórmula 1 tras imponerse en el Gran Premio de Barcelona.

Por Sitio Andino Deportes

Lewis Hamilton escribió un nuevo capítulo en la historia de la Fórmula 1 al quedarse con el Gran Premio de Barcelona y conseguir su primera victoria desde que llegó a Ferrari. El británico aprovechó una estrategia impecable, sacó provecho de un oportuno Virtual Safety Car y logró imponerse en una carrera que además modificó el escenario en la lucha por el campeonato. Detrás suyo finalizaron George Russell y Lando Norris, mientras que Franco Colapinto volvió a destacarse al terminar octavo y sumar puntos para Alpine.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2066169730520543408&partner=&hide_thread=false

Ese momento resultó decisivo para las aspiraciones de Ferrari, que pudo ejecutar una parada estratégica en el instante justo y mantener a Hamilton al frente de la competencia. A partir de allí, el siete veces campeón del mundo administró la ventaja con autoridad y terminó cruzando la bandera a cuadros en la primera posición para conseguir su victoria número 106 en la Fórmula 1 y la primera con los colores de la escudería italiana.

La victoria adquiere todavía más relevancia porque llega en un momento clave de la temporada y le permite volver a involucrarse de lleno en la lucha por el campeonato.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/2066167971878224206&partner=&hide_thread=false

Así terminó el Gran Premio de Barcelona

Hamilton ganó, Russell fue segundo y Norris completó el podio.

La clasificación final en los primeros puestos quedó conformada de la siguiente manera:

  • Lewis Hamilton (Ferrari)
  • George Russell (Mercedes)
  • Lando Norris (McLaren)
  • Max Verstappen
  • Oscar Piastri
  • Isack Hadjar
  • Pierre Gasly (Alpine)
  • Franco Colapinto (Alpine)

La carrera tuvo un desenlace inesperado debido a los abandonos de Andrea Kimi Antonelli y Charles Leclerc, dos pilotos que venían protagonizando una intensa batalla en los puestos de vanguardia.

El abandono de ambos terminó beneficiando a Hamilton, a Russell y también a Alpine, ya que permitió que Gasly y Colapinto escalaran posiciones para sumar puntos importantes.

Alpine festejó con Colapinto y Gasly

La escudería francesa consiguió uno de sus mejores resultados de la temporada. Después de un fin de semana que había comenzado con muchas dudas, Alpine logró maximizar cada oportunidad que se presentó en carrera.

Pierre Gasly terminó en el séptimo puesto, mientras que Franco Colapinto finalizó octavo, permitiendo que el equipo sumara 10 puntos muy valiosos para el Campeonato de Constructores. El argentino protagonizó una carrera inteligente. Pese a sufrir con la degradación de los neumáticos blandos en el inicio, logró recuperarse gracias a una estrategia efectiva y a un gran trabajo del equipo en boxes. Incluso tuvo que ceder posición ante Gasly por una orden de equipo, una decisión que aceptó pese a expresar su desacuerdo durante la carrera.

Tras la competencia, Colapinto valoró el resultado conseguido: "Fue una decisión del equipo. Ellos pueden ver la carrera de otro lado y supongo que tiene alguna lógica. Sumamos puntos con los dos autos y es un día muy positivo", explicó el piloto argentino.

Antonelli perdió una oportunidad clave en el campeonato

El gran perdedor de la jornada fue Andrea Kimi Antonelli. El piloto de Mercedes protagonizaba una intensa pelea con su compañero George Russell cuando sufrió una falla mecánica que lo obligó a abandonar.

La deserción llegó en un momento crítico porque Antonelli venía peleando por posiciones de podio y podía sumar una importante cantidad de puntos para mantenerse al frente del campeonato. Su abandono, sumado al triunfo de Hamilton y al segundo puesto de Russell, provocó un fuerte recorte de diferencias en la clasificación general y dejó la pelea por el título completamente abierta.

Cuándo vuelve la Fórmula 1

La próxima fecha será el Gran Premio de Austria. La categoría regresará a la actividad entre el 26 y el 28 de junio, cuando se dispute una nueva fecha del calendario en territorio austríaco.

Temas
Seguí leyendo

Franco Colapinto hizo una gran carrera en Barcelona, pero una sanción lo dejó con apenas un punto

Argentina recupera soldados clave antes del debut en el Mundial 2026 y Scaloni ya perfila el equipo

Dando batalla en todos los frentes, Colapinto volvió a destacarse en la F1 y Alpine festejó una carrera clave en Barcelona

Brunson fue imparable y los Knicks volvieron a tocar la gloria en la NBA después de más de medio siglo

Fórmula 3: Colnaghi se despistó tras una maniobra, fue 18° y no pudo sumar en Barcelona

Entradas para Argentina vs Argelia: la reventa explotó y algunos tickets ya superan los 800 dólares

Fórmula 2: Nicolás Varrone ilusionó en Barcelona, pero el desgaste lo dejó sin premio

Domingo de acción para los mendocinos: juegan duelos claves Huracán Las Heras y Fadep

Lee además
El Tomba necesita los tres puntos.

Miralo en vivo: el Tomba iguala sin goles con Almirante Brown en un partido chato
FADEP estuvo cerca de quedarse con tres puntos clave en casa, aunque Argentino de Monte Maíz reaccionó en el segundo tiempo y rescató un empate, en una nueva manga del exigente Torneo Federal A.

Fadep se quedaba con una victoria enorme ante Argentino de Monte Maíz pero no aguantó y terminó empatado
LO QUE SE LEE AHORA
mundial 2026 en vivo: pese al susto del primer tiempo, alemania golea a curazao

Mundial 2026 en vivo: pese al susto del primer tiempo, Alemania golea a Curazao

Las Más Leídas

Video: los primeros copos de nieve llegaron a Mendoza y transformaron el paisaje

Video: el intenso frente frío en Mendoza marcó el regreso de la nieve en Tunuyán

Mundial 2026 en vivo: pese al susto del primer tiempo, Alemania golea a Curazao EN VIVO

Mundial 2026 en vivo: pese al susto del primer tiempo, Alemania golea a Curazao

El sitio de San Juan que está a solo 2 horas de Mendoza y es perfecto para visitar este finde largo

El sitio de San Juan que está a solo 2 horas de Mendoza y es perfecto para visitar este finde largo

Pocho Sosa fue homenajeado en Ciudad de Mendoza en abril pasado. video

Falleció Pocho Sosa, el cantor que llevó la tonada mendocina a todo el país

Detienen a una banda en Maipú por amenazas e incendios contra un merendero comunitario

Querían desalojar a un merendero y fueron detenidos en Maipú