18 de marzo de 2026
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Lionel Scaloni presentó la lista para la fecha FIFA: 28 nombres y varias novedades

Camino al Mundial 2026, la Selección Argentina se despide del país frente a Guatemala en La Bombonera. Conocé los convocados y cuándo se juega el partido.

Lionel Scaloni presentó la lista para la fecha FIFA: 28 nombres y varias novedades

Lionel Scaloni presentó la lista para la fecha FIFA: 28 nombres y varias novedades

Foto: Archivo
Por Sitio Andino Deportes

Con la mira puesta en el Mundial 2026, la Selección argentina comienza a delinear su plantel definitivo. Lionel Scaloni dio a conocer la lista de convocados para el amistoso ante Guatemala, en un ensayo clave que alimenta la expectativa por los nombres que buscarán defender el título en la próxima Copa del Mundo.

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Los convocados de la Albiceleste: novedades y ausencias

La principal novedad de la convocatoria es la inclusión de Gabriel Rojas, lateral izquierdo de Racing que atraviesa un gran presente, y de Tomás Palacios, defensor de Estudiantes de La Plata.

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En el arco, los elegidos son Emiliano “Dibu” Martínez, Gerónimo Rulli y Juan Musso. En defensa, además de Rojas y Palacios, aparecen Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Leonardo Balerdi, Marcos Senesi, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico y Marcos Acuña.

En el mediocampo, Scaloni convocó a Leandro Paredes, Máximo Perrone, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Valentín Barco, Rodrigo De Paul y Exequiel Palacios.

Por su parte, la delantera estará integrada por Lionel Messi, Nico Paz, Gianluca Prestianni, Nicolás González, Giuliano Simeone, Thiago Almada, José López y Julián Álvarez.

La ausencia más destacada es la de Lautaro Martínez, quien continúa en recuperación tras una lesión sufrida en el Inter de Italia.

Cuándo y dónde juega Argentina ante Guatemala

El seleccionado argentino enfrentará a Guatemala el domingo 31 de marzo, en La Bombonera. El encuentro será el último compromiso amistoso antes de encarar la recta final de preparación rumbo al Mundial 2026.

A pesar de la Finalissima, hay expectativas rumbo al Mundial 2026

Este amistoso representa una prueba decisiva para Scaloni, que empieza a definir la base del equipo que buscará conquistar la cuarta estrella en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

En este contexto, también quedó descartada la disputa de la Finalissima ante España, que iba a jugarse en Qatar. La cancelación se debió al conflicto en Medio Oriente y a la falta de acuerdo entre la AFA y la Real Federación Española de Fútbol.

Fuente: NA

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