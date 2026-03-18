Lionel Scaloni presentó la lista para la fecha FIFA: 28 nombres y varias novedades

Con la mira puesta en el Mundial 2026 , la Selección argentina comienza a delinear su plantel definitivo. Lionel Scaloni dio a conocer la lista de convocados para el amistoso ante Guatemala , en un ensayo clave que alimenta la expectativa por los nombres que buscarán defender el título en la próxima Copa del Mundo .

La principal novedad de la convocatoria es la inclusión de Gabriel Rojas , lateral izquierdo de Racing que atraviesa un gran presente, y de Tomás Palacios , defensor de Estudiantes de La Plata .

#SelecciónMayor Lista de convocados por el entrenador Lionel Scaloni para la Fecha FIFA de marzo. ¡Vamos Argentina! pic.twitter.com/dzyWhNClTD

Sin Finalissima: qué hará la selección argentina en la fecha FIFA

En el arco, los elegidos son Emiliano “Dibu” Martínez, Gerónimo Rulli y Juan Musso . En defensa, además de Rojas y Palacios , aparecen Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Leonardo Balerdi, Marcos Senesi, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico y Marcos Acuña .

En el mediocampo, Scaloni convocó a Leandro Paredes, Máximo Perrone, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Valentín Barco, Rodrigo De Paul y Exequiel Palacios .

Por su parte, la delantera estará integrada por Lionel Messi, Nico Paz, Gianluca Prestianni, Nicolás González, Giuliano Simeone, Thiago Almada, José López y Julián Álvarez.

La ausencia más destacada es la de Lautaro Martínez, quien continúa en recuperación tras una lesión sufrida en el Inter de Italia.

Cuándo y dónde juega Argentina ante Guatemala

El seleccionado argentino enfrentará a Guatemala el domingo 31 de marzo, en La Bombonera. El encuentro será el último compromiso amistoso antes de encarar la recta final de preparación rumbo al Mundial 2026.

A pesar de la Finalissima, hay expectativas rumbo al Mundial 2026

Este amistoso representa una prueba decisiva para Scaloni, que empieza a definir la base del equipo que buscará conquistar la cuarta estrella en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

En este contexto, también quedó descartada la disputa de la Finalissima ante España, que iba a jugarse en Qatar. La cancelación se debió al conflicto en Medio Oriente y a la falta de acuerdo entre la AFA y la Real Federación Española de Fútbol.

Fuente: NA