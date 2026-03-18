18 de marzo de 2026
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Sitio Andino
Selección de fútbol de Argentina

La Selección Argentina jugará en La Bombonera ante Guatemala y se despedirá del país antes del Mundial 2026

La Selección de fútbol de Argentina se presenta ante la débil Guatemala en la antesala a la disputa del esperado Mundial 2026. Mirá lo que se viene.

La Selección de fútbol de Argentina volverá a jugar en La Bombonera tras no poder utilizar el Monumental.

La Selección de fútbol de Argentina volverá a jugar en La Bombonera tras no poder utilizar el Monumental.

Por Sitio Andino Deportes

La Selección de fútbol de Argentina jugará en La Bombonera ante Guatemala el próximo 31 de marzo, en lo que será su despedida del país antes del Mundial 2026. La decisión se tomó ante la imposibilidad de usar el Monumental y marca el regreso del equipo a un estadio con fuerte carga simbólica.

Tras la cancelación de la Finalissima, el equipo de Lionel Scaloni reorganizó su agenda y cerró un amistoso ante Guatemala para la fecha FIFA de marzo. El encuentro se disputará en Argentina y servirá como última presentación en el país antes de la Copa del Mundo.

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La Bombonera, la sede elegida para la despedida

Finalmente, La Bombonera aparece como la sede elegida para recibir a la Selección Argentina. Desde Boca dieron el visto bueno y el estadio de Brandsen 805 volverá a albergar al campeón del mundo.

La elección no es casual. Más allá de la disponibilidad, el estadio tiene un peso simbólico: ya fue escenario de una despedida previa a un Mundial, en la antesala de Qatar 2022.

Además, el equipo nacional mantiene un historial muy favorable en La Bombonera, donde logró una alta efectividad en sus presentaciones y generó una conexión especial con el público.

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Un partido especial antes del Mundial 2026

El encuentro ante Guatemala no será uno más. Se espera un clima similar al de aquella noche ante Venezuela en 2022, cuando la Selección cerró su preparación con una fiesta en las tribunas.

Este amistoso también tendrá valor deportivo: será una de las últimas oportunidades para que Scaloni evalúe jugadores antes de definir la lista definitiva para el Mundial.

Luego de este compromiso, la Selección continuará su preparación en el exterior, con amistosos previstos ya en Estados Unidos y con el plantel completo.

Preguntas y respuestas clave sobre la Selección Argentina vs Guatemala

Cuándo juega la Selección Argentina contra Guatemala

La Selección Argentina jugará el 31 de marzo de 2026 en el marco de un amistoso internacional.

Dónde se juega Argentina vs Guatemala

El partido se disputará en La Bombonera, estadio de Boca Juniors.

Por qué no se juega en el Monumental

El Monumental no estará disponible debido a un recital programado en esa fecha.

Será el último partido en Argentina antes del Mundial

Sí, será la despedida del país antes del Mundial 2026.

Para qué sirve este amistoso

El partido le permitirá a Lionel Scaloni evaluar jugadores antes de definir la lista final.

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