17 de marzo de 2026
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Selección de fútbol de Argentina

La Selección confirmó un amistoso con Guatemala: cuándo juega y cómo cambia su preparación al Mundial

La Selección de fútbol de Argentina se prepara para el Mundial 2026, pero en la antesala surgieron complicaciones. Mirá lo que se viene.

La Selección de fútbol de Argentina de Lionel Scaloni tendrá su último amistoso antes del Mundial ante Guatemala

La Selección de fútbol de Argentina de Lionel Scaloni tendrá su último amistoso antes del Mundial ante Guatemala

Por Sitio Andino Deportes

La Selección de fútbol de Argentina confirmó a último momento un amistoso ante Guatemala, que se jugará el 31 de marzo, y tendrá así su último partido antes del Mundial. Tras varias cancelaciones en la fecha FIFA, el equipo de Lionel Scaloni finalmente sumará rodaje internacional.

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Con este nuevo escenario, el plantel conducido por Lionel Scaloni ya no se quedará únicamente entrenando en Ezeiza, sino que contará con un ensayo real para ajustar detalles de cara al Mundial.

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La Selección de fútbol de Argentina suma rodaje tras un escenario inédito

La Albiceleste venía atravesando una situación preocupante, ya que por primera vez podía llegar a un Mundial sin enfrentar rivales europeos ni disputar amistosos en la fecha FIFA.

Además, se habían caído otros compromisos previos ante México y Honduras, lo que generaba un déficit competitivo importante en la planificación. El amistoso ante Guatemala aparece entonces como una solución de urgencia, aunque lejos del nivel de exigencia que representa el fútbol europeo.

Qué busca Scaloni con el amistoso ante Guatemala

El partido del 31 de marzo será clave para que Scaloni pueda evaluar variantes y darle minutos a distintos futbolistas.

Entre los principales objetivos están:

  • probar esquemas tácticos

  • ajustar la defensa y el mediocampo

  • dar rodaje a jugadores con menos minutos

Además, permitirá que el equipo llegue con mayor ritmo competitivo, algo que preocupaba tras la seguidilla de cancelaciones.

Preguntas y respuestas clave sobre el amistoso Argentina vs Guatemala

Cuándo juega la Selección Argentina vs Guatemala

La Selección Argentina jugará ante Guatemala el 31 de marzo en un amistoso internacional.

Por qué es importante este partido para Argentina

Porque será el último amistoso antes del Mundial y le dará rodaje al equipo de Scaloni.

La Selección Argentina iba a quedarse sin partidos

Sí, tras la suspensión de varios amistosos, Argentina no tenía compromisos confirmados en la fecha FIFA.

Dónde se preparará Argentina antes del partido

La Selección Argentina entrenará en Ezeiza y luego disputará el amistoso.

Este partido reemplaza a la Finalissima

No, pero funciona como un ensayo alternativo tras la cancelación de ese y otros encuentros.

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