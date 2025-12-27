En qué puesto cerró el 2025 Lionel Scaloni en el ranking de entrenadores del mundo

El entrenador de la Selección de fútbol de Argentina, Lionel Scaloni , cerró el 2025 en el tercer puesto del ranking de entrenadores de selecciones nacionales del mundo , según la clasificación anual que elabora la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS) .

De esta manera, el técnico campeón del mundo volvió a integrar el podio de los mejores entrenadores del planeta , luego de haber sido elegido el mejor del mundo en 2022 y 2023 . En esta edición, quedó por detrás de Luis de la Fuente , entrenador de la Selección de España, y de Roberto Martínez , actual DT de Portugal.

curiosidades Insólito homenaje de Barracas Central: puso a Tapia por encima de Messi y los campeones del mundo

buena noticia La Selección cerró el año como escolta: así quedó el Ranking FIFA tras la última actualización

El primer puesto del listado fue para Luis de la Fuente , quien lideró la tabla con 136 puntos y obtuvo el reconocimiento por segundo año consecutivo . El español fue clave en el sólido presente de su seleccionado, que cerró la temporada como líder del ranking FIFA , aseguró su clasificación al Mundial 2026 y alcanzó una racha histórica de 31 partidos oficiales sin derrotas en los 90 minutos .

En el segundo lugar se ubicó otro español, Roberto Martínez , con 83 puntos , tras su trabajo al frente del seleccionado portugués. Scaloni completó el podio con 59 unidades , reafirmando su lugar entre la elite mundial.

Luis De la Fuente, el mejor entrenador del mundo en 2025.

El respaldo a un ciclo histórico en la Selección Argentina

Más allá de no haber conquistado títulos en la última temporada, el reconocimiento a Scaloni se sostiene en la continuidad de un proyecto exitoso y en los logros obtenidos en los últimos años al frente de la Albiceleste.

Un Mundial, dos Copas América y una Finalissima en poco más de cuatro años mantienen al entrenador nacido en Pujato como una referencia ineludible del fútbol internacional, incluso en temporadas de menor cosecha de trofeos.

image.png Lionel Scaloni ha encabezado uno de los ciclos más exitosos en la historia de la Selección Argentina.

El ranking también reaviva el interés por el próximo cruce entre Argentina y España, ya que ambos seleccionados deberán enfrentarse en la Finalissima, programada para el 27 de marzo en el estadio Lusail de Qatar. El duelo pondrá cara a cara a Scaloni y De la Fuente, primero y tercero del listado en los últimos años.

La presencia argentina en el ranking no se limitó a Scaloni. Néstor Lorenzo, actual entrenador de la Selección de Colombia, también fue incluido en el Top 10, al ubicarse en el noveno puesto, con 10 puntos.

El Top 10 de entrenadores del mundo en 2025