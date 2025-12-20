20 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
curiosidades

Insólito homenaje de Barracas Central: puso a Tapia por encima de Messi y los campeones del mundo

En el aniversario del Mundial Qatar 2022, el club Barracas Central generó polémica al destacar a Claudio Tapia por sobre los jugadores. Mirá lo que hizo.

Claudio “Chiqui” Tapia, en el centro de la imagen publicada por Barracas Central en el aniversario del Mundial.

Claudio “Chiqui” Tapia, en el centro de la imagen publicada por Barracas Central en el aniversario del Mundial.

Por Sitio Andino Deportes

Un gesto que no pasó desapercibido. Barracas Central volvió a quedar en el centro de la polémica al recordar el Mundial de Qatar 2022 con una imagen en la que Claudio Tapia aparece por encima de Lionel Messi, Lionel Scaloni y los futbolistas que conquistaron la tercera estrella.

Lee además
Preocupación por la salud de Juan Cruz Yacopini tras su grave accidente: qué se sabe
Sigue muy delicado

Preocupación por la salud de Juan Cruz Yacopini tras su grave accidente: qué se sabe
El monoplaza de Alpine durante la temporada 2025 de la Fórmula 1, duramente cuestionado por su propio director deportivo.
le puso el pecho

Alpine en crisis: su jefe criticó el monoplaza 2025 y respaldó el rendimiento de Franco Colapinto

Según consignó la Agencia Noticias Argentinas, la publicación incluyó un agradecimiento explícito a los “dirigentes” y cerró con la frase “¡Vamos Selección! ¡Vamos Barracas!”, lo que alimentó aún más las críticas por el enfoque elegido.

El mensaje se difundió a tres años exactos de la histórica final disputada en el estadio Lusail, donde la Argentina venció a Francia por 4-2 en los penales, tras empatar 3-3 en el tiempo reglamentario y el alargue, cortando una sequía de 36 años sin títulos mundiales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/barracascentral/status/2001698551055716801&partner=&hide_thread=false

Una publicación que reavivó la polémica

Con la temporada 2025 del fútbol argentino ya finalizada, Barracas Central volvió a ubicarse en el centro de la escena. El club eligió poner en un lugar preponderante a Tapia, incluso por encima del entrenador Lionel Scaloni y del capitán Lionel Messi, máximos símbolos de la conquista en Qatar.

Lejos de tratarse solo de un homenaje a la Selección, el posteo fue interpretado como una autocelebración institucional, resaltando la figura del dirigente más influyente en la historia reciente del club del barrio de Barracas.

El peso de Tapia en la historia de Barracas

Tapia inició su recorrido en el fútbol como jugador del “Guapo”, en un breve período, y luego asumió la presidencia del club entre 2001 y 2020. Durante su gestión, Barracas Central evitó descensos durante 19 años, militó en la Primera C y logró ascender a la B Metropolitana en 2010, categoría que no disputaba desde 1985.

Desde su llegada al poder en la AFA en 2017, el club consiguió tres ascensos en cinco años, se consolidó en Primera División —a la que regresó en 2022 tras 88 años de ausencia—, renovó su estadio, que lleva su nombre, y clasificó por primera vez a la Copa Sudamericana, que disputará en la próxima temporada.

Pese a ese vínculo histórico, el gesto generó rechazo al ubicar al dirigente por encima de los verdaderos protagonistas deportivos, los jugadores y el cuerpo técnico que devolvieron a la Argentina a lo más alto del fútbol mundial.

Temas
Seguí leyendo

River confirmó a Fausto Vera como primer refuerzo 2026: ¿el heredero de Enzo Pérez?

El balonmano de General Alvear sigue creciendo: triple campeonato y clasificación nacional

Independiente Rivadavia cerró a su primer refuerzo que sabe lo que es jugar la Libertadores

Alejandro "Papu" Gómez y la frase que duele a tres años del Mundial

Oficial: confirmaron día, hora y estadio de la Finalíssima entre Argentina y España en Qatar

Mendoza Touch Rugby hace historia en Chile y acelera su camino internacional rumbo al Mundial 2027

Rumbo al Mundial 2026, Netflix lanzará su propio videojuego de fútbol

¿Cuánto ganará el campeón del Mundial 2026? La cifra récord que repartirá la FIFA y genera impacto

LO QUE SE LEE AHORA
El monoplaza de Alpine durante la temporada 2025 de la Fórmula 1, duramente cuestionado por su propio director deportivo.
le puso el pecho

Alpine en crisis: su jefe criticó el monoplaza 2025 y respaldó el rendimiento de Franco Colapinto

Las Más Leídas

​Juan Cruz Yacopini sufrió un grave accidente en El Carrizal: fue reanimado tras un fuerte golpe
Preocupación

Juan Cruz Yacopini sufrió un grave accidente en El Carrizal: fue reanimado tras un fuerte golpe

Verano en San Rafael.
Obras y recreación

San Rafael recibe el verano con un gran Sunset en la costanera de Los Tableros

Un reconocido restaurante de Guaymallén sufrió un grave incendio
No hubo heridos

Un reconocido restaurante de Guaymallén sufrió un grave incendio

La decisión de la DGE sobre la continuidad de los docentes suplentes de Mendoza. Imagen de archivo
Boletín Oficial

La decisión de la DGE sobre la continuidad de los docentes suplentes de Mendoza

El Instituto Malbrán confirmó la detección de tres casos influenza A (H3N2) en Argentina
Ministerio de Salud

Influenza A: confirman en el país casos de una nueva variante del virus

Te Puede Interesar

Mendoza como nunca la viste: el lugar que ofrece vistas 360° impresionantes
Te va a encantar

Mendoza como nunca la viste: el lugar que ofrece vistas 360° impresionantes

Por Juan Pablo Strappazzon
Viajar a Chile: advierten demoras importantes en el Paso Internacional Los Libertadores
ATENCIÓN

Viajar a Chile: advierten demoras importantes en el Paso Internacional Los Libertadores
La Policía detuvo a dos conductores alcoholizados en Ciudad y Guaymallén
Peligro al volante

La Policía detuvo a dos conductores alcoholizados en Ciudad y Guaymallén

Por Sitio Andino Policiales