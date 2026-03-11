Independiente Rivadavia vs Barracas Central: hora, TV y cómo ver al puntero de la Liga Profesional

El puntero, el Club Sportivo Independiente Rivadavia, volverá a presentarse ante su público cuando reciba a Barracas Central por la fecha 10 de la Zona B del Torneo Apertura de la Liga Profesional. El encuentro se disputará este miércoles a las 22 en el estadio Bautista Gargantini, con arbitraje de Yael Falcón Pérez y Héctor Paletta a cargo del VAR.
El equipo dirigido por Alfredo Berti atraviesa un gran inicio de temporada y buscará volver al triunfo luego de dos empates consecutivos, ambos por 1-1 ante Racing y River.
Independiente Rivadavia defiende la punta del torneo
La Lepra mendocina vive un comienzo de año muy positivo. El equipo no solo es líder de la Zona B, sino que además se mantiene bien posicionado en la tabla anual y ya logró avanzar a los 16avos de final de la Copa Argentina.
Tras la consagración en la Copa Argentina, el conjunto azul reforzó su plantel y bajo la conducción de Alfredo Berti se transformó en uno de los protagonistas del campeonato de Primera División.
Para el duelo ante Barracas Central, el entrenador repetiría el mismo equipo que igualó ante River en el estadio Malvinas Argentinas, manteniendo la base que viene mostrando un buen rendimiento.
Las novedades del plantel leproso
Entre las buenas noticias para el cuerpo técnico aparece Tomás Bottari, quien evolucionó favorablemente del esguince sufrido ante Belgrano de Córdoba y volvió a entrenarse con normalidad junto al plantel.
También suma minutos el goleador Alex Arce, que regresó a la actividad en el empate frente a River y continúa buscando recuperar su mejor nivel.
Otra de las novedades en el mundo azul es la vuelta de Luis Sequeira. El mediocampista había debutado ante Belgrano, pero luego no volvió a ser convocado. Ante Barracas Central, podría volver a integrar la lista y tener minutos.