11 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
dale lepra

Independiente Rivadavia vs Barracas Central: hora, TV y cómo ver al puntero de la Liga Profesional

El Club Sportivo Independiente Rivadavia choca contra Barracas por una nueva fecha del Torneo Apertura 2026. Mirá los detalles del duelo.

Independiente Rivadavia vuelve a jugar en el Bautista Gargantini ante su gente frente a Barracas Central.

Independiente Rivadavia vuelve a jugar en el Bautista Gargantini ante su gente frente a Barracas Central.

 Por Martín Sebastián Colucci

El puntero, el Club Sportivo Independiente Rivadavia, volverá a presentarse ante su público cuando reciba a Barracas Central por la fecha 10 de la Zona B del Torneo Apertura de la Liga Profesional. El encuentro se disputará este miércoles a las 22 en el estadio Bautista Gargantini, con arbitraje de Yael Falcón Pérez y Héctor Paletta a cargo del VAR.

El equipo dirigido por Alfredo Berti atraviesa un gran inicio de temporada y buscará volver al triunfo luego de dos empates consecutivos, ambos por 1-1 ante Racing y River.

Lee además
La Lepra busca los tres puntos en una nueva jornada del Torneo Apertura.
de nuevo al ruedo

Vuelve el fútbol con la fecha 10 del Apertura ¿Cuándo juegan la Lepra y el Lobo?
El Lobo busca los tres puntos en una nueva jornada del Torneo Apertura.
de nuevo al ruedo

La Lepra y el Lobo tienen día y hora para la fecha 10 del Apertura

Independiente Rivadavia defiende la punta del torneo

La Lepra mendocina vive un comienzo de año muy positivo. El equipo no solo es líder de la Zona B, sino que además se mantiene bien posicionado en la tabla anual y ya logró avanzar a los 16avos de final de la Copa Argentina.

Tras la consagración en la Copa Argentina, el conjunto azul reforzó su plantel y bajo la conducción de Alfredo Berti se transformó en uno de los protagonistas del campeonato de Primera División.

Para el duelo ante Barracas Central, el entrenador repetiría el mismo equipo que igualó ante River en el estadio Malvinas Argentinas, manteniendo la base que viene mostrando un buen rendimiento.

Las novedades del plantel leproso

Entre las buenas noticias para el cuerpo técnico aparece Tomás Bottari, quien evolucionó favorablemente del esguince sufrido ante Belgrano de Córdoba y volvió a entrenarse con normalidad junto al plantel.

También suma minutos el goleador Alex Arce, que regresó a la actividad en el empate frente a River y continúa buscando recuperar su mejor nivel.

Otra de las novedades en el mundo azul es la vuelta de Luis Sequeira. El mediocampista había debutado ante Belgrano, pero luego no volvió a ser convocado. Ante Barracas Central, podría volver a integrar la lista y tener minutos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CSIRoficial/status/2031661035854172193&partner=&hide_thread=false

Cómo llega Barracas Central al duelo con Independiente Rivadavia

Por el lado de Barracas Central, el equipo dirigido por Rubén Darío Insúa viene de igualar 1-1 ante Argentinos Juniors en La Paternal.

El Guapo ganaba el partido, pero el Bicho logró rescatar un empate agónico sobre el final del encuentro.

Para visitar el Bautista Gargantini, Insúa repetiría la misma formación titular que presentó en el estadio Diego Armando Maradona.

Preguntas y respuestas clave sobre Independiente Rivadavia vs Barracas Central

¿A qué hora juega Independiente Rivadavia vs Barracas Central?

El partido entre Independiente Rivadavia y Barracas Central se jugará este miércoles a las 22 en el estadio Bautista Gargantini.

¿Dónde ver Independiente Rivadavia vs Barracas Central?

El encuentro podrá verse por TNT Sports.

¿Cómo llega Independiente Rivadavia al partido?

La Lepra mendocina es líder de la Zona B del Torneo Apertura y viene de empatar 1-1 ante Racing y River en sus últimos compromisos.

¿Quién dirige el partido en el Gargantini?

El árbitro del encuentro será Yael Falcón Pérez, mientras que Héctor Paletta estará a cargo del VAR.

La síntesis

Embed

Los resultados

Embed

Las posiciones

Embed

Temas
Seguí leyendo

Fútbol argentino: cuándo vuelven a jugar los equipos mendocinos tras el paro

Qué dijo Sebastián Villa sobre los rumores de su vuelta a Boca tras el empate de la Lepra con River

Así quedaron Independiente Rivadavia y Gimnasia en la tabla tras sus empates ante River y Boca

Alfredo Berti valoró el empate de Independiente Rivadavia ante River: "Fuimos a buscarlo en todo momento"

Independiente Rivadavia igualó 1-1 con River y sigue en la cima del Apertura

Boca recibe a San Lorenzo en un clásico clave

En Indian Wells, Horacio Zeballos y Andreozzi sostienen la esperanza argentina

Adebayo hizo historia: metió 83 puntos en la NBA

LO QUE SE LEE AHORA
Boca y San Lorenzo vuelven a verse las caras en La Bombonera por el Torneo Apertura.
por los tres puntos

Boca recibe a San Lorenzo en un clásico clave

Las Más Leídas

Vendimia 2026: qué importantes premios recibirán la reina y virreina.
Siguen los mimos

Estos son los espectaculares regalos que recibirán la reina y virreina de la Vendimia

En dos años el combustible subió más del 100%: cuánto cuesta hoy llenar el tanque de un auto.
Cada vez más caro

En dos años el combustible subió más del 100%: cuánto cuesta hoy llenar el tanque de un auto

El robo ocurrió esta mañana en pleno centro de Mendoza. 
no hay detenidos

Violento golpe comando en una joyería del centro de Mendoza

La repetición de la fiesta máxima fue reprogramada. video
Se esperan tormentas

Por alerta meteorológica, también suspendieron y reprogramaron la repetición de Vendimia: cuál es la nueva fecha

Durante los próximos meses se realizará una evaluación del estado de las estructuras video
Evaluación

Tormentas intensas y calles inundadas: ¿Mendoza está preparada para resistir otro temporal?