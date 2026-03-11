Independiente Rivadavia vs Barracas Central: hora, TV y cómo ver al puntero de la Liga Profesional

Independiente Rivadavia vuelve a jugar en el Bautista Gargantini ante su gente frente a Barracas Central.

El puntero, el Club Sportivo Independiente Rivadavia , volverá a presentarse ante su público cuando reciba a Barracas Central por la fecha 10 de la Zona B del Torneo Apertura de la Liga Profesional . El encuentro se disputará este miércoles a las 22 en el estadio Bautista Gargantini , con arbitraje de Yael Falcón Pérez y Héctor Paletta a cargo del VAR .

El equipo dirigido por Alfredo Berti atraviesa un gran inicio de temporada y buscará volver al triunfo luego de dos empates consecutivos , ambos por 1-1 ante Racing y River.

La Lepra mendocina vive un comienzo de año muy positivo. El equipo no solo es líder de la Zona B , sino que además se mantiene bien posicionado en la tabla anual y ya logró avanzar a los 16avos de final de la Copa Argentina .

Tras la consagración en la Copa Argentina , el conjunto azul reforzó su plantel y bajo la conducción de Alfredo Berti se transformó en uno de los protagonistas del campeonato de Primera División .

Para el duelo ante Barracas Central, el entrenador repetiría el mismo equipo que igualó ante River en el estadio Malvinas Argentinas, manteniendo la base que viene mostrando un buen rendimiento.

Las novedades del plantel leproso

Entre las buenas noticias para el cuerpo técnico aparece Tomás Bottari, quien evolucionó favorablemente del esguince sufrido ante Belgrano de Córdoba y volvió a entrenarse con normalidad junto al plantel.

También suma minutos el goleador Alex Arce, que regresó a la actividad en el empate frente a River y continúa buscando recuperar su mejor nivel.

Otra de las novedades en el mundo azul es la vuelta de Luis Sequeira. El mediocampista había debutado ante Belgrano, pero luego no volvió a ser convocado. Ante Barracas Central, podría volver a integrar la lista y tener minutos.

Cómo llega Barracas Central al duelo con Independiente Rivadavia

Por el lado de Barracas Central, el equipo dirigido por Rubén Darío Insúa viene de igualar 1-1 ante Argentinos Juniors en La Paternal.

El Guapo ganaba el partido, pero el Bicho logró rescatar un empate agónico sobre el final del encuentro.

Para visitar el Bautista Gargantini, Insúa repetiría la misma formación titular que presentó en el estadio Diego Armando Maradona.

Preguntas y respuestas clave sobre Independiente Rivadavia vs Barracas Central

¿A qué hora juega Independiente Rivadavia vs Barracas Central?

El partido entre Independiente Rivadavia y Barracas Central se jugará este miércoles a las 22 en el estadio Bautista Gargantini.

¿Dónde ver Independiente Rivadavia vs Barracas Central?

El encuentro podrá verse por TNT Sports.

¿Cómo llega Independiente Rivadavia al partido?

La Lepra mendocina es líder de la Zona B del Torneo Apertura y viene de empatar 1-1 ante Racing y River en sus últimos compromisos.

¿Quién dirige el partido en el Gargantini?

El árbitro del encuentro será Yael Falcón Pérez, mientras que Héctor Paletta estará a cargo del VAR.

