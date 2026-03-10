10 de marzo de 2026
Chau paro AFA y así se juega la fecha 10 del Torneo Apertura: días, horarios y TV

La Liga Profesional retoma la actividad luego del paro de la AFA y ya confirmó el cronograma completo de la manga 10 del Torneo Apertura. Mirá el calendario.

La Lepra busca los tres puntos en una nueva jornada del Torneo Apertura.

Por Sitio Andino Deportes

La Liga Profesional retomará la actividad tras el paro del Fútbol argentino que obligó a suspender la fecha 9 del Torneo Apertura 2026. La competencia volverá a jugarse desde hoy martes 10 de marzo, con partidos programados durante toda la semana y transmisión televisiva.

La medida de fuerza se produjo en medio del conflicto judicial que involucra a la AFA, lo que provocó la paralización de todas las categorías del fútbol argentino. Tras ese parate, el campeonato vuelve a rodar con la fecha 10, mientras que la jornada suspendida se recuperará más adelante.

Cuándo vuelve a jugarse el Torneo Apertura

La fecha 10 del Torneo Apertura 2026 se disputará entre este martes 10 y el viernes 13 de marzo, con partidos televisados por ESPN Premium y TNT Sports.

El cronograma incluye varios encuentros destacados, entre ellos el clásico entre Boca y San Lorenzo y el debut oficial de Eduardo Coudet como técnico de River, cuando el equipo visite a Huracán.

Programación completa de la fecha 10

Martes 10 de marzo

19.45 – Tigre vs Vélez (Interzonal) – ESPN Premium

19.45 – Independiente vs Unión (Zona A) – TNT Sports

22.00 – Sarmiento vs Racing (Zona B) – ESPN Premium

22.00 – Newell’s vs Platense (Zona A) – TNT Sports

Miércoles 11 de marzo

17.30 – Banfield vs Gimnasia (Zona B) – ESPN Premium

17.30 – Argentinos vs Rosario Central (Zona B) – TNT Sports

19.45 – Boca vs San Lorenzo (Zona A) – ESPN Premium

22.00 – Independiente Rivadavia vs Barracas Central (Zona B) – TNT Sports

22.00 – Atlético Tucumán vs Aldosivi (Zona B) – ESPN Premium

Jueves 12 de marzo

17.00 – Deportivo Riestra vs Gimnasia de Mendoza (Zona A) – ESPN Premium

17.00 – Defensa y Justicia vs Central Córdoba (Zona A) – TNT Sports

19.15 – Talleres vs Instituto (Zona A) – TNT Sports

19.15 – Estudiantes (RC) vs Belgrano (Zona B) – ESPN Premium

21.30 – Huracán vs River (Zona B) – TNT Sports

Viernes 13 de marzo

20.00 – Estudiantes vs Lanús (Zona A) – ESPN Premium

Cuándo se jugará la fecha suspendida

La fecha 9 del Torneo Apertura, que fue suspendida por el paro, se disputará a comienzos de mayo.

La reprogramación obligará a ajustar el calendario del campeonato en su tramo final, ya que coincidirá con la etapa decisiva del torneo y la clasificación a los playoffs.

Preguntas y respuestas clave sobre la fecha 10 del Apertura

¿Cuándo vuelve el fútbol argentino tras el paro?

La Liga Profesional retoma la actividad el martes 10 de marzo con el inicio de la fecha 10 del Torneo Apertura 2026.

¿Qué partidos se destacan en la fecha 10?

Sobresalen Boca vs San Lorenzo y Huracán vs River, donde debutará Eduardo Coudet como DT del Millonario.

¿Dónde se pueden ver los partidos?

Los encuentros serán transmitidos por ESPN Premium y TNT Sports.

¿Cuándo se jugará la fecha suspendida por el paro?

La fecha 9 del Torneo Apertura fue reprogramada para principios de mayo.

