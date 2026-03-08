Pablo Toviggino defendió a Claudio Tapia en medio del paro del fútbol argentino

El tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, salió a respaldar públicamente a Claudio “Chiqui” Tapia en medio del paro que mantiene suspendida la actividad del fútbol argentino, en un contexto atravesado por tensiones institucionales y una investigación judicial.
Las declaraciones se realizaron durante el tercer encuentro del Consejo Federal, que reunió en Córdoba a más de 3.000 dirigentes de ligas y clubes del interior, donde el dirigente santiagueño fue contundente al defender la conducción actual del fútbol argentino.
Durante el evento desarrollado en el microestadio de Instituto, Toviggino pidió cerrar filas dentro de la dirigencia y sostuvo que la actual conducción debe ser defendida. “Defendamos la gestión del mejor presidente. Defendamos la historia”, afirmó en diálogo con el medio Furia Sport.
Luego fue aún más enfático al referirse directamente a Tapia: “El mejor presidente de la historia del fútbol argentino se llama Claudio Tapia, y nosotros tenemos que defender la historia porque es quien nos dio el lugar que hoy tenemos”.
El dirigente también pidió unidad en el ámbito dirigencial para sostener la conducción de la AFA: “Tenemos que defenderlo todos de la mano, sin peleas ni divisiones”, expresó.
La causa judicial y el paro del fútbol argentino
Las declaraciones del tesorero de la AFA se dieron en un contexto delicado para el fútbol argentino. La indagatoria de Claudio Tapia en la causa que investiga presuntas irregularidades en aportes previsionales e impuestos fue reprogramada para el 12 de marzo, luego de que se produjera un cambio en su representación legal.
La investigación tramita en la Justicia en lo Penal Económico y también alcanza a otros dirigentes vinculados a la entidad. En paralelo, la AFA decidió suspender toda la actividad oficial entre el 5 y el 8 de marzo, una medida que afectó a todas las categorías del fútbol argentino, desde la Liga Profesional hasta el ascenso, el fútbol femenino y las divisiones juveniles.
La fecha 9 del Torneo Apertura 2026 fue reprogramada para el fin de semana del 3 de mayo, lo que obligará a reacomodar el calendario de la temporada.