8 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
se defienden entre ellos

Pablo Toviggino defendió a Claudio Tapia en medio del paro del fútbol argentino

El tesorero de la AFA Pablo Toviggino respaldó a Tapia en medio del paro del fútbol argentino. Mirá lo que pasó.

Pablo Toviggino defendió públicamente la gestión de Claudio Tapia en medio del conflicto que paralizó al fútbol argentino.

Pablo Toviggino defendió públicamente la gestión de Claudio Tapia en medio del conflicto que paralizó al fútbol argentino.

Por Sitio Andino Deportes

El tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, salió a respaldar públicamente a Claudio “Chiqui” Tapia en medio del paro que mantiene suspendida la actividad del fútbol argentino, en un contexto atravesado por tensiones institucionales y una investigación judicial.

Las declaraciones se realizaron durante el tercer encuentro del Consejo Federal, que reunió en Córdoba a más de 3.000 dirigentes de ligas y clubes del interior, donde el dirigente santiagueño fue contundente al defender la conducción actual del fútbol argentino.

Lee además
La medida de la AFA obligó a reprogramar la fecha 9 del Torneo Apertura y genera impacto en el calendario.
conflicto

Lo que dejó la reunión de la AFA: Tapia habló tras ratificar el paro del fútbol argentino
La AFA vive horas de zozobra. 
conflicto entre partes

La AFA define si levanta el paro y el fútbol argentino espera ¿Se juega la Fecha 9 del Apertura 2026?

El respaldo de Pablo Toviggino a Claudio Tapia

Durante el evento desarrollado en el microestadio de Instituto, Toviggino pidió cerrar filas dentro de la dirigencia y sostuvo que la actual conducción debe ser defendida. “Defendamos la gestión del mejor presidente. Defendamos la historia”, afirmó en diálogo con el medio Furia Sport.

Luego fue aún más enfático al referirse directamente a Tapia: “El mejor presidente de la historia del fútbol argentino se llama Claudio Tapia, y nosotros tenemos que defender la historia porque es quien nos dio el lugar que hoy tenemos”.

El dirigente también pidió unidad en el ámbito dirigencial para sostener la conducción de la AFA: “Tenemos que defenderlo todos de la mano, sin peleas ni divisiones”, expresó.

La causa judicial y el paro del fútbol argentino

Las declaraciones del tesorero de la AFA se dieron en un contexto delicado para el fútbol argentino. La indagatoria de Claudio Tapia en la causa que investiga presuntas irregularidades en aportes previsionales e impuestos fue reprogramada para el 12 de marzo, luego de que se produjera un cambio en su representación legal.

La investigación tramita en la Justicia en lo Penal Económico y también alcanza a otros dirigentes vinculados a la entidad. En paralelo, la AFA decidió suspender toda la actividad oficial entre el 5 y el 8 de marzo, una medida que afectó a todas las categorías del fútbol argentino, desde la Liga Profesional hasta el ascenso, el fútbol femenino y las divisiones juveniles.

La fecha 9 del Torneo Apertura 2026 fue reprogramada para el fin de semana del 3 de mayo, lo que obligará a reacomodar el calendario de la temporada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/futbolanal/status/2030486787341402551&partner=&hide_thread=false

Preguntas y respuestas clave sobre el paro del fútbol argentino

¿Por qué hay paro en el fútbol argentino?

El paro fue decidido por la AFA en medio de un conflicto judicial y político relacionado con una investigación por presuntas irregularidades fiscales.

¿Quién defendió públicamente a Claudio Tapia?

El tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, respaldó al presidente y lo calificó como el mejor dirigente de la historia del fútbol argentino.

¿Cuándo declarará Tapia en la causa judicial?

La indagatoria fue reprogramada y se realizará el 12 de marzo en la Justicia en lo Penal Económico.

¿Cuándo se jugará la fecha suspendida del Torneo Apertura?

La fecha 9 del Torneo Apertura 2026 fue reprogramada para el fin de semana del 3 de mayo.

Temas
Seguí leyendo

Escándalo en la AFA: videos muestran traslado de más de 800 mil dólares en efectivo

La Lepra y el Lobo tienen día y hora para la fecha 10 del Apertura

Alpine defendió a Colapinto tras la sanción

Tremenda marca: Messi facturó y quedó a un gol de los 900

Polémica por presunto insulto racista de un delantero argentino en Perú

Fútbol argentino: así es el nuevo Torneo Argentino del Interior

Colapinto ya apunta al GP de China ¿Cuándo es la próxima fecha de la F1?

Colapinto sufrió una sanción, remontó y terminó 14° en Australia: mirá qu´é dijo

LO QUE SE LEE AHORA
Steve Nielsen explicó el error del equipo Alpine que derivó en la sanción para Franco Colapinto en el GP de Australia.
lo bancaron

Alpine defendió a Colapinto tras la sanción

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2418 y números ganadores del domingo 8 de marzo
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2418 y números ganadores del domingo 8 de marzo

El caos tras la intensa tormenta en Mendoza: cortes de rutas, anegamientos y personas varadas
En varios sectores

El caos tras la intensa tormenta en Mendoza: cortes de rutas, anegamientos y personas varadas

Escape frustrado en el Hospital Central: un reo pierde la vida y otros dos son recapturados
Caída mortal

Escape frustrado en el Hospital Central: un reo pierde la vida y otros dos son recapturados

Tiempo inestable en Mendoza: las recomendaciones para asistir al Acto Central de la Vendimia. Imagen generada con IA
Para tener en cuenta

Vendimia 2026: llueve en Mendoza, cómo estará el tiempo durante el Acto Central

Vendimia de Los Cerros suspendida por la lluvia.
Evento cancelado

Por el clima se suspende la tradicional Vendimia de los Cerros y genera incertidumbre sobre la nueva fecha