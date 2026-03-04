4 de marzo de 2026
conflicto

Lo que dejó la reunión de la AFA: Tapia habló tras ratificar el paro del fútbol argentino

La apuntada AFA confirmó el paro del Fútbol argentino para el fin de semana y Claudio Tapia dejó un mensaje contundente. Mirá qué pasó.

La medida de la AFA obligó a reprogramar la fecha 9 del Torneo Apertura y genera impacto en el calendario.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ratificó este martes el paro del fútbol argentino entre el jueves 5 y el domingo 8 de marzo, una medida tomada por los clubes en respaldo al presidente Claudio “Chiqui” Tapia y al tesorero Pablo Toviggino, quienes fueron citados a indagatoria por la Justicia.

Tras la reunión del Comité Ejecutivo realizada en el predio de Ezeiza, el propio Tapia se expresó en redes sociales y agradeció la presencia de los dirigentes que participaron del encuentro.

El Club Deportivo Maipú afronta un duro desafío ante Atlante el otgro lunes.
el detalle completo

Fútbol argentino: cuándo vuelven a jugar los equipos mendocinos tras el paro
Sin tratamiento en la reunión: la AFA ratificó el paro del fútbol argentino
Sin fútbol este fin de semana

Escala el conflicto: la AFA no trata el tema y ratificó el paro del fútbol argentino

Importante reunión de Comité Ejecutivo de la Liga Profesional en el Predio Andrés Messi. Muchas gracias a los directivos que se hicieron presentes”, escribió el titular de la AFA en su cuenta de Instagram.

La decisión fue tomada en medio del conflicto judicial que involucra a las autoridades de la AFA, luego de una denuncia presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) por presuntas irregularidades fiscales.

El juez Diego Alejandro Amarante rechazó el pedido de nulidad presentado por la defensa de Tapia, por lo que el dirigente deberá declarar este jueves ante la Justicia.

Cómo queda el calendario del Torneo Apertura

Como consecuencia del paro, la fecha 9 del Torneo Apertura será reprogramada para el fin de semana del 3 de mayo. Esto obligará a modificar también el cronograma de la fase final del campeonato.

Las nuevas fechas establecidas por la AFA son:

Octavos de final: fin de semana del 10 de mayo

Cuartos de final: miércoles 13 de mayo

Semifinales: fin de semana del 17 de mayo

Final: domingo 24 de mayo

El detalle simbólico de la reunión

Durante el encuentro en el predio de Ezeiza, el trofeo de la Recopa Sudamericana conquistada por Lanús ante Flamengo en el Maracaná fue exhibido en la mesa principal.

En la reunión estuvieron presentes Tapia, Toviggino y distintos dirigentes del fútbol argentino, en una jornada que dejó definiciones importantes para el futuro inmediato del torneo.

¿Por qué la AFA decretó el paro del fútbol argentino y qué pasará con la fecha 9 del Torneo Apertura?

La AFA ratificó un paro del fútbol argentino entre el 5 y el 8 de marzo en respaldo a sus dirigentes Claudio Tapia y Pablo Toviggino, quienes fueron citados a declarar en una causa judicial por presuntas irregularidades fiscales. Debido a esta medida, la fecha 9 del Torneo Apertura 2026 fue reprogramada para el fin de semana del 3 de mayo.

