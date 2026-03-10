10 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
automovilismo

Franco Colapinto logró el récord de velocidad en el GP de Australia y fue destacado por la Fórmula 1

El argentino Franco Colapinto registró 344 km/h en el GP de Australia de Fórmula 1 y fue reconocido por la categoría. Repasá lo sucedido.

Franco Colapinto, piloto de Alpine, alcanzó la mayor velocidad del Gran Premio de Australia de Fórmula 1.

Franco Colapinto, piloto de Alpine, alcanzó la mayor velocidad del Gran Premio de Australia de Fórmula 1.

Por Sitio Andino Deportes

El piloto argentino Franco Colapinto tuvo un debut intenso en la nueva temporada de Fórmula 1 al finalizar 14° en el Gran Premio de Australia, disputado en el circuito callejero de Albert Park, en Melbourne. Sin embargo, el bonaerense logró un dato destacado: registró la mayor velocidad de la carrera, con un pico de 344 km/h.

El piloto de Alpine consiguió ese registro en el tramo final de la competencia y fue reconocido por la propia Fórmula 1, que compartió el momento en redes sociales con el mensaje: “Atrápalo si podés”.

Lee además
Franco Colapinto correrá por primera vez en el circuito de Shanghái con Alpine.
automovilismo

Colapinto acelera en China y acá te contamos todas las novedades
Steve Nielsen explicó el error del equipo Alpine que derivó en la sanción para Franco Colapinto en el GP de Australia.
lo bancaron

Alpine defendió a Colapinto tras la sanción

En la cámara a bordo difundida por la Fórmula 1 se observa el momento en que el monoplaza del argentino alcanza 344 kilómetros por hora, convirtiéndose en el piloto más veloz del Gran Premio.

Por este registro, Colapinto recibió el premio “Speed Master”, una distinción otorgada por un patrocinador de la categoría al piloto que consigue la mayor velocidad durante la carrera.

El antecedente de Colapinto en la Fórmula 1

No es la primera vez que el argentino lidera esta estadística. Franco Colapinto ya había registrado la mayor velocidad en otra carrera de Fórmula 1 cuando alcanzó 356,4 km/h en el Gran Premio de Las Vegas 2024, cuando todavía competía para Williams.

El piloto bonaerense debutó en la Fórmula 1 el 1 de septiembre de 2024 en Monza, y desde entonces se convirtió en uno de los nombres emergentes del automovilismo internacional.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2024511021818253640&partner=&hide_thread=false

Una carrera complicada para el argentino

En el Gran Premio de Australia, Colapinto largó desde la 14° posición con neumáticos duros. En la salida debió esquivar un incidente con Liam Lawson, maniobra que permitió que Max Verstappen lo superara.

Luego logró recuperar posiciones al adelantar a Valtteri Bottas y posteriormente a Fernando Alonso, pero una sanción de “pase y siga” aplicada por los comisarios deportivos por una infracción previa a la largada lo obligó a ingresar a boxes y perder terreno.

Tras cumplir la penalización, el argentino debió remontar desde el fondo del pelotón, aunque logró completar la carrera y cerrar el fin de semana con el dato de velocidad más alto entre los 22 pilotos.

Su compañero en Alpine, el francés Pierre Gasly, finalizó décimo y sumó un punto para el equipo.

Cuándo vuelve a correr Colapinto en la Fórmula 1

El próximo desafío del piloto argentino será en el Gran Premio de China, que se disputará en el Shanghai International Circuit.

El fin de semana tendrá formato Sprint, con el siguiente cronograma (hora de Argentina):

  • Viernes 13 de marzo

    • Práctica libre: 00:30

    • Clasificación Sprint: 04:00

  • Sábado

    • Carrera Sprint: 00:00

    • Clasificación: 04:00

  • Domingo

    • Carrera principal: 04:00

Preguntas y respuestas clave sobre Colapinto en el GP de Australia

¿Qué récord logró Franco Colapinto en el Gran Premio de Australia?

El piloto argentino Franco Colapinto registró la mayor velocidad del GP de Australia de Fórmula 1, alcanzando 344 km/h con su monoplaza de Alpine.

¿Qué premio recibió Colapinto en la Fórmula 1?

Colapinto fue reconocido con el premio “Speed Master”, que distingue al piloto que logra la mayor velocidad de la carrera.

¿En qué posición terminó Colapinto en el GP de Australia?

El argentino finalizó 14° en el Gran Premio de Australia, tras recibir una penalización que lo obligó a remontar posiciones.

¿Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en Fórmula 1?

El próximo compromiso del argentino será el Gran Premio de China, que se disputará el siguiente fin de semana en Shanghai con formato Sprint.

Temas
Seguí leyendo

Colapinto ya apunta al GP de China ¿Cuándo es la próxima fecha de la F1?

Colapinto sufrió una sanción, remontó y terminó 14° en Australia: mirá qu´é dijo

Franco Colapinto fue 14° en Melbourne tras una penalización en la largada

En qué posición largará Franco Colapinto en el Gran Premio de Australia de Fórmula 1

Franco Colapinto terminó 18° en la segunda práctica libre del Gran Premio de Australia

Colapinto llega con confianza al inicio de la temporada de F1

Cuándo corre Colapinto en el GP de Australia

Franco Colapinto palpita el GP de Australia y enciende la ilusión en la Fórmula 1: "Tengo muchas ganas"

LO QUE SE LEE AHORA
Claudio Tapia encabezó en Buenos Aires la presentación de LPF Play, la nueva plataforma digital del fútbol argentino.
no perdonó

"Chiqui" Tapia desafió a sus críticos al presentar LPF Play

Las Más Leídas

Marcela Gaua, Reina Nacional de la Vendimia 1988, realizó un llamado a la solidaridad. 
qué le pasó

El desesperado pedido de Marcela Gaua, ex reina de la Vendimia, tras el Acto Central

Quién es el nuevo millonario que ganó en el Quini 6
Juegos de azar

Quién es el nuevo millonario que ganó en el Quini 6

Mientras pide un salvataje financiero a la provincia, Francisco Lo Presti da un bono para llevarle clientes a un banco privado. 
no se entiende

Las Heras: piden investigar a Lo Presti por dar un bono a empleados para cambiar de banco, en plena crisis financiera

La jueza María Alejandra Martín rechazó el pedido de nulidad del requerimiento de citación a juicio
Polo Judicial Penal

Giro en la causa del conductor que atropelló a dos agentes en el Acceso Sur: qué decidió la Justicia

Quiénes son las ganadoras de los Premios Cleopatra 2026: las mujeres que lideran las redes
Reconocimiento a las creadoras digitales

Quiénes son las ganadoras de los Premios Cleopatra 2026: las mujeres que lideran las redes