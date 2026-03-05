Franco Colapinto debuta con Alpine en Australia: horarios y cronograma del GP de Melbourne

Franco Colapinto comenzará su primera temporada completa en Fórmula 1 como piloto titular de Alpine.

El piloto argentino Franco Colapinto comenzará este fin de semana su participación en la temporada 2026 de la Fórmula 1 con el Gran Premio de Australia , que se disputará en el circuito de Albert Park, en Melbourne . Será el inicio oficial de su etapa como piloto titular del equipo Alpine , uno de los grandes desafíos de su carrera.

La actividad comenzará en la noche del jueves en Argentina y obligará a los fanáticos a trasnochar para seguir cada salida a pista del monoplaza A526 con el número 43.

Después de completar una intensa pretemporada, Colapinto llega a Australia con expectativas de competir en la zona media del campeonato junto a su compañero Pierre Gasly .

El equipo Alpine buscará consolidarse como uno de los mejores equipos detrás de los grandes dominadores del campeonato , aprovechando además las nuevas regulaciones técnicas de la Fórmula 1 para 2026 .

El circuito de Albert Park presenta un desafío particular para los pilotos, ya que se trata de un trazado semipermanente con poca adherencia al inicio del fin de semana, lo que suele complicar la adaptación durante las primeras prácticas.

Cronograma del GP de Australia para Argentina

Debido a la diferencia horaria de 14 horas entre Argentina y Melbourne, la actividad se desarrollará principalmente durante la noche y la madrugada.

El cronograma completo del Gran Premio de Australia es el siguiente:

Jueves 5 de marzo

Práctica Libre 1 – 22:30

Viernes 6 de marzo

Práctica Libre 2 – 02:00

Práctica Libre 3 – 22:30

Sábado 7 de marzo

Clasificación – 02:00

Domingo 8 de marzo

Carrera (58 vueltas) – 01:00

Dónde ver en vivo el GP de Australia

En Argentina, toda la actividad del Gran Premio de Australia de Fórmula 1 se podrá seguir a través de:

Fox Sports (televisión por cable)

Disney+ (plataforma de streaming)

Ambas señales transmitirán las prácticas, la clasificación y la carrera del debut de Franco Colapinto en la temporada 2026.

Preguntas y respuestas clave sobre Colapinto en el GP de Australia

¿Cuándo corre Franco Colapinto en el GP de Australia?

La carrera del Gran Premio de Australia de Fórmula 1 se disputará el domingo 8 de marzo a la 01:00 (hora argentina).

¿Dónde ver en vivo la carrera de Colapinto?

El GP de Australia podrá verse en Argentina por Fox Sports y también a través de Disney+.

¿En qué equipo corre Franco Colapinto en 2026?

Franco Colapinto es piloto titular del equipo Alpine, donde comparte equipo con el francés Pierre Gasly.

¿Dónde se corre el GP de Australia?

La carrera se disputa en el circuito de Albert Park, ubicado en la ciudad de Melbourne, Australia.