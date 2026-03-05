5 de marzo de 2026
Múltiples allanamientos en Las Heras con secuestro de droga y armas

La Policía de Mendoza realizó un nuevo mega operativo en Las Heras, con varios allanamientos en dos conocidos barrios del departamento.

Importante operativo de la Policía de Mendoza en Las Heras.&nbsp;

Foto: Cristian Lozano
 Por Pablo Segura

Efectivos de distintas divisiones de la Policía de Mendoza realizaron hoy un mega operativo en Las Heras, con múltiples allanamientos en los barrios Democracia y Junín, dejando como resultado el secuestro de droga, armas de fuego, municiones y objetos de dudosa procedencia.

Los procedimientos fueron seguidos, en vivo, por la propia Ministra de Seguridad, María Mercedes Rus, quien se hizo presente en esa zona para supervisar la tarea de los efectivos.

Desde primera hora, los efectivos de distintas unidad investigativas de la Policía de Mendoza, concretaron al menos 16 órdenes de allanamientos otorgadas por la justicia en el marco de distintas causas penales, la mayoría de estas, por robos agravados.

allanamiento policia 1
Uno de los allanamientos en el barrio Democracia de Las Heras.

Rus resaltó el resultado de las medidas y destacó este tipo de operativos que realiza la policía periódicamente en distintos punto de la provincia.

Mega operativo de la Policía de Mendoza en Las Heras

Según fuentes policiales, las medidas se realizaron en el marco de una investigación que lleva adelante la justicia por una banda que estaría operando en esa zona de Las Heras.

Los sospechosos, al menos cinco ya identificados, habrían perpetrado varios robos, algunos de estos, a fábricas de muebles, donde sustrajeron varios objetos.

allanamiento policia investigaciones

Con los datos recolectados en las pesquisas, los distintos fiscales intervinientes ordenaron al menos 16 allanamientos, los cuales fueron concretados este jueves.

Para ello participaron efectivos de investigaciones, móviles de la jurisdicción y el equipo de drones, entre otros. Además, las maniobras fueron supervisadas desde el helicóptero del Ministerio de Seguridad.

De esta forma, los efectivos lograron encontrar un vivero de marihuana, armas de fuego, municiones y varios de los muebles sustraídos en los hechos investigados.

Ahora la justicia investiga a esas cinco personas mencionadas, como parte de una banda que estaría cometiendo estos robos.

