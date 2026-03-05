Franco Colapinto palpita su debut con Alpine en Australia: "Es difícil saber dónde estamos"

Franco Colapinto afronta su primera temporada completa en Fórmula 1 como piloto titular de Alpine.

El piloto argentino Franco Colapinto vive horas de expectativa antes del inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1 , donde competirá como piloto titular de Alpine . En la previa del Gran Premio de Australia , el joven de Pilar se mostró optimista, aunque aclaró que será difícil saber el verdadero rendimiento del equipo hasta la clasificación.

“ Es difícil saber dónde estamos realmente hasta la clasificación ”, señaló Colapinto, que afronta el comienzo del campeonato con sensaciones diferentes tras completar toda la pretemporada junto al equipo francés .

El piloto argentino aseguró que esta temporada se siente más cómodo y con mayor confianza, ya que pudo trabajar intensamente con Alpine durante los ensayos previos.

“ Se siente bien y, para ser honesto, me siento un poco más cómodo que otros años. Cuando sabés qué esperar y cómo funciona todo, eliminás muchas dudas ”, explicó.

Según Colapinto, haber participado plenamente en la preparación del equipo permitió entender mejor el auto y el funcionamiento del equipo, algo clave para enfrentar un calendario tan exigente como el de la Fórmula 1.

La ilusión de correr por primera vez en Melbourne

El Gran Premio de Australia, que se disputa en el circuito de Albert Park en Melbourne, marcará el inicio de la temporada y también un momento especial para el argentino.

Colapinto destacó que el equipo realizó avances importantes durante las pruebas, aunque evitó generar expectativas exageradas sobre el rendimiento del auto.

“Hemos hecho buenos avances en la dirección correcta. Tratamos de maximizar cada oportunidad y aprender lo máximo posible del auto”, explicó.

El piloto también reconoció que después de tantas simulaciones y pruebas volver al paddock para competir genera una emoción especial.

“Después de tantas pruebas, volver al paddock y competir es muy emocionante. Creo que este año puede ser mucho mejor que 2025”, afirmó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mundosportextra/status/2029549671413096869&partner=&hide_thread=false #Formula1 | HOLA FRANCO



Franco Colapinto ya llegó a Melbourne para el #AustralianGP, primera fecha de la temporada 2026.



La actividad en pista empezará esta noche a las 22:30hs con el primer entrenamiento.



Alpine pic.twitter.com/Ef6fo6E6XL — MundoSport (@mundosportextra) March 5, 2026

Horarios del GP de Australia para Argentina

La actividad del Gran Premio de Australia de Fórmula 1 se desarrollará durante la madrugada argentina debido a la diferencia horaria con Melbourne.

Jueves 5 de marzo

Práctica Libre 1 – 22:30

Viernes 6 de marzo

Práctica Libre 2 – 02:00

Práctica Libre 3 – 22:30

Sábado 7 de marzo

Clasificación – 02:00

Domingo 8 de marzo

Carrera – 01:00

Preguntas y respuestas clave sobre Franco Colapinto en la F1

¿En qué equipo corre Franco Colapinto en 2026?

Franco Colapinto es piloto titular del equipo Alpine en la temporada 2026 de Fórmula 1.

¿Dónde se corre el Gran Premio de Australia?

El GP de Australia se disputa en el circuito Albert Park de Melbourne.

¿Qué dijo Colapinto antes del inicio de la temporada?

El argentino señaló que “es difícil saber dónde estamos hasta la clasificación”, aunque destacó los avances del equipo durante la pretemporada.

¿Cuándo es la carrera del GP de Australia?

La carrera se disputará el domingo 8 de marzo a la 01:00 (hora argentina).