Franco Colapinto palpita su debut con Alpine en Australia: "Es difícil saber dónde estamos"

El piloto argentino Franco Colapinto vive horas de expectativa antes del inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1, donde competirá como piloto titular de Alpine. En la previa del Gran Premio de Australia, el joven de Pilar se mostró optimista, aunque aclaró que será difícil saber el verdadero rendimiento del equipo hasta la clasificación.
“Es difícil saber dónde estamos realmente hasta la clasificación”, señaló Colapinto, que afronta el comienzo del campeonato con sensaciones diferentes tras completar toda la pretemporada junto al equipo francés.
“Se siente bien y, para ser honesto, me siento un poco más cómodo que otros años. Cuando sabés qué esperar y cómo funciona todo, eliminás muchas dudas”, explicó.
Según Colapinto, haber participado plenamente en la preparación del equipo permitió entender mejor el auto y el funcionamiento del equipo, algo clave para enfrentar un calendario tan exigente como el de la Fórmula 1.
La ilusión de correr por primera vez en Melbourne
El Gran Premio de Australia, que se disputa en el circuito de Albert Park en Melbourne, marcará el inicio de la temporada y también un momento especial para el argentino.
Colapinto destacó que el equipo realizó avances importantes durante las pruebas, aunque evitó generar expectativas exageradas sobre el rendimiento del auto.
“Hemos hecho buenos avances en la dirección correcta. Tratamos de maximizar cada oportunidad y aprender lo máximo posible del auto”, explicó.
El piloto también reconoció que después de tantas simulaciones y pruebas volver al paddock para competir genera una emoción especial.
“Después de tantas pruebas, volver al paddock y competir es muy emocionante. Creo que este año puede ser mucho mejor que 2025”, afirmó.