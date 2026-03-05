Eduardo Coudet cobrará menos de la mitad que Gallardo en River: cuánto gana el nuevo DT

River Plate inició oficialmente una nueva etapa con Eduardo “Chacho” Coudet como entrenador, quien firmó contrato hasta diciembre de 2027 y ya dirigió su primera práctica en el club. Sin embargo, el cambio de ciclo también trajo un fuerte ajuste económico, ya que el nuevo DT cobrará menos de la mitad del salario que percibía Marcelo Gallardo.
La dirigencia del club de Núñez apostó por el entrenador de 51 años para revertir el momento deportivo que atraviesa el equipo, aunque también buscó ordenar las finanzas tras el ciclo del Muñeco, que lo había convertido en el técnico mejor pago del fútbol argentino.
De esta manera, River inicia una etapa con un perfil económico más austero, aunque con la expectativa de que el nuevo entrenador logre recuperar el nivel del equipo.
Coudet ya comenzó a trabajar de inmediato: tras llegar al país, firmar su contrato y ser presentado oficialmente, dirigió su primera práctica en el Monumental.
El debut del Chacho Coudet en River
El flamante entrenador tendrá poco tiempo de preparación antes de su estreno oficial. Su debut en el banco de River está previsto para el jueves 12 de marzo, cuando el equipo visite a Huracán en el estadio Tomás Adolfo Ducó.
Durante su presentación, Coudet también dejó en claro que no pedirá refuerzos urgentes en el corto plazo y que confía en el plantel actual.
“Estoy muy contento con el plantel que hay. Si aparece una posibilidad importante se analizará, pero estamos avanzando con lo que tenemos”, afirmó.
El cuerpo técnico estará integrado por Carlos Miguel Fernández y Damián Musto como ayudantes de campo, mientras que Octavio Manera y Guido Cretari estarán a cargo de la preparación física.
Además, Marcelo Barovero continuará trabajando con los arqueros del club, mientras que se espera el regreso de Lucho González como ayudante de campo a partir de julio.