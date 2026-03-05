5 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
restringido

Eduardo Coudet cobrará menos de la mitad que Gallardo en River: cuánto gana el nuevo DT

El DT Eduardo Coudet inició su ciclo en River Plate y su contrato representa menos de la mitad del salario que percibía Marcelo Gallardo. Mirá el detalle.

Eduardo Coudet comenzó su ciclo en River tras la salida de Marcelo Gallardo.

Eduardo Coudet comenzó su ciclo en River tras la salida de Marcelo Gallardo.

Por Sitio Andino Deportes

River Plate inició oficialmente una nueva etapa con Eduardo “Chacho” Coudet como entrenador, quien firmó contrato hasta diciembre de 2027 y ya dirigió su primera práctica en el club. Sin embargo, el cambio de ciclo también trajo un fuerte ajuste económico, ya que el nuevo DT cobrará menos de la mitad del salario que percibía Marcelo Gallardo.

La dirigencia del club de Núñez apostó por el entrenador de 51 años para revertir el momento deportivo que atraviesa el equipo, aunque también buscó ordenar las finanzas tras el ciclo del Muñeco, que lo había convertido en el técnico mejor pago del fútbol argentino.

Lee además
Eduardo Coudet fue presentado oficialmente como nuevo director técnico de River Plate en el estadio Monumental.
nuevo ciclo

El Chacho Coudet llegó a River con los tapones de punta
Coudet comienza su etapa como DT de River Plate tras cerrar su salida del Alavés.
nuevo ciclo

Chacho Coudet asume en River: cuándo debutará, cómo será su contrato y quién lo acompaña

De esta manera, River inicia una etapa con un perfil económico más austero, aunque con la expectativa de que el nuevo entrenador logre recuperar el nivel del equipo.

Coudet ya comenzó a trabajar de inmediato: tras llegar al país, firmar su contrato y ser presentado oficialmente, dirigió su primera práctica en el Monumental.

El debut del Chacho Coudet en River

El flamante entrenador tendrá poco tiempo de preparación antes de su estreno oficial. Su debut en el banco de River está previsto para el jueves 12 de marzo, cuando el equipo visite a Huracán en el estadio Tomás Adolfo Ducó.

Durante su presentación, Coudet también dejó en claro que no pedirá refuerzos urgentes en el corto plazo y que confía en el plantel actual.

Estoy muy contento con el plantel que hay. Si aparece una posibilidad importante se analizará, pero estamos avanzando con lo que tenemos”, afirmó.

El cuerpo técnico estará integrado por Carlos Miguel Fernández y Damián Musto como ayudantes de campo, mientras que Octavio Manera y Guido Cretari estarán a cargo de la preparación física.

Además, Marcelo Barovero continuará trabajando con los arqueros del club, mientras que se espera el regreso de Lucho González como ayudante de campo a partir de julio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SoyDel_Millo/status/2029562510618075434&partner=&hide_thread=false

Preguntas y respuestas clave sobre Eduardo Coudet en River

¿Cuánto cobrará Eduardo Coudet en River?

El contrato de Eduardo Coudet en River representa menos de la mitad del salario que percibía Marcelo Gallardo.

¿Hasta cuándo firmó Coudet con River?

Eduardo Coudet firmó contrato con River Plate hasta diciembre de 2027.

¿Cuándo debuta Coudet como DT de River?

El debut oficial de Eduardo Coudet como entrenador de River será el 12 de marzo ante Huracán.

¿Quiénes integran el cuerpo técnico de Coudet?

Sus ayudantes son Carlos Miguel Fernández y Damián Musto, mientras que Octavio Manera y Guido Cretari están a cargo de la preparación física.

Temas
Seguí leyendo

¿Eduardo Coudet llega a River Plate? Qué dijo su representante sobre esta posibilidad

River avanza por Eduardo Coudet para reemplazar a Gallardo y crece la expectativa

El costo del parate del fútbol argentino: millones que los clubes dejan de ganar

Colapinto llega con confianza al inicio de la temporada de F1

Ajedrez: el prodigio argentino rozó un récord histórico en el Aeroflot Open

La sede de la Finalissima se define entre Miami y Londres

Cuándo corre Colapinto en el GP de Australia

Sorpresa en el fútbol argentino: el noveno irá a la Libertadores

LO QUE SE LEE AHORA
La Finalissima entre Argentina y España cambiaría de sede tras descartarse Qatar por el conflicto en Medio Oriente.
se demora todo

La sede de la Finalissima se define entre Miami y Londres

Las Más Leídas

La abogada detenida en Brasil por racismo agravó su situación y arriesga varios años de cárcel
Irá a juicio

Giro en el caso de la abogada acusada de racismo en Brasil: podría ir a prisión

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 4 de marzo: números ganadores del sorteo 3353
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 4 de marzo: números ganadores del sorteo 3353

Fiesta de la Vendimia 2026: votá a tu reina favorita.
Encuesta

Fiesta de la Vendimia 2026: votá a tu reina favorita

Se presume que el hombre podría haber sido una persona en situación de calle - Imagen ilustrativa
Trágica muerte

Maipú: hallaron a un hombre sin vida bajo un puente y buscan determinar qué ocurrió

La fiscal Andrea Lazo decidió imputar al hombre que mató a un ladrón en Las Heras
Avanza la investigación

Quedó en libertad, pero imputado: qué delito le atribuyen al comerciante que mató a un ladrón en Las Heras