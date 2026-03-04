Eduardo Coudet asumió como DT de River y dejó una frase contundente: "No vine a un cumpleaños"

El entrenador Eduardo Coudet fue presentado oficialmente como nuevo director técnico de River Plate tras la salida de Marcelo Gallardo, en una conferencia realizada en el estadio Monumental junto a Stefano Di Carlo y Enzo Francescoli. En su primera aparición pública dejó una frase que marcó el tono de su ciclo: “No vine a un cumpleaños”.
Las frases más fuertes de Eduardo Coudet en su presentación en River
Durante su presentación, el nuevo entrenador del Millonario dejó varias definiciones sobre el presente del club y su forma de trabajo.“Tengo mucha ilusión y sé el lugar en donde estoy y la responsabilidad que significa”, aseguró el DT.
También destacó el potencial del plantel y la necesidad de recuperar el nivel futbolístico. “Estoy convencido de que hay un muy buen plantel y que podemos salir de este momento”.
Coudet también dejó en claro cuál será su identidad futbolística. “Vamos a intentar tener un equipo protagonista, agresivo y con pibes del club, como siempre me gustó”.
Pero la frase que más repercusión generó fue su advertencia sobre la exigencia del cargo. “Tengo carácter y no soy simpático todo el tiempo. No vine a un cumpleaños”.
Cuándo debutará Chacho Coudet como entrenador de River
Coudet inició su carrera como DT en Rosario Central en 2015 y luego pasó por Tijuana de México antes de regresar al país para dirigir a Racing, donde conquistó la Superliga 2018-2019 y el Trofeo de Campeones 2019.
Posteriormente desarrolló gran parte de su carrera en el exterior, con pasos por:
Celta de Vigo
Inter de Porto Alegre
Atlético Mineiro
Alavés
Para concretar su llegada a River, el club debió pagar un resarcimiento cercano al millón de euros al Alavés, ya que el entrenador tenía contrato vigente hasta junio de 2026.
El desafío ahora será iniciar una nueva etapa en Núñez tras el histórico ciclo de Marcelo Gallardo.
Preguntas y respuestas clave sobre la llegada de Chacho Coudet a River
¿Quién es el nuevo entrenador de River?
El nuevo DT de River es Eduardo “Chacho” Coudet, entrenador argentino de 51 años que dirigió a Racing, Celta de Vigo, Inter de Porto Alegre, Atlético Mineiro y Alavés.
¿Qué dijo Chacho Coudet en su presentación en River?
En su conferencia de prensa, Coudet dejó una frase que marcó su postura sobre el desafío que asume: “No vine a un cumpleaños”, en referencia a la exigencia del cargo.